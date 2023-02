iPhone 15 và iPhone 15 Plus sẽ có nâng cấp quan trọng

Nguồn tin từ GSMArena cho biết hai phiên bản iPhone 15 và iPhone 15 Plus sẽ được trang bị một hệ thống camera hoàn toàn mới. Cụ thể, bộ đôi này được cho là sẽ hỗ trợ cụm camera với cảm biến chính 48 MP, tương tự iPhone 14 Pro.

Bộ đôi iPhone 15 và iPhone 15 Plus sẽ có nhiều nâng cấp về camera, nhằm rút ngắn khoảng cách so với phiên bản Pro (Ảnh: PhoneArena).

Với nâng cấp này, máy sẽ được tích hợp thêm nhiều tính năng mới. Đồng thời, cụm camera cũng sẽ có kích thước tổng thể lớn hơn. Trang PhoneArena nhận định rằng đây là một cải tiến cần thiết, giúp cho bộ đôi iPhone 15 và iPhone 15 Plus trở nên hấp dẫn hơn.

Trước đó, nhà phân tích Ross Young cho biết thiết kế mới cùng khu vực Dynamic Island sẽ xuất hiện trên tất cả các phiên bản của iPhone 15. Tuy nhiên, nhà phân tích này cũng nói rằng phiên bản iPhone 15 và iPhone 15 Plus sẽ không hỗ trợ công nghệ màn hình LTPO hoặc tần số quét 120 Hz.

Trong báo cáo được tiết lộ bởi Haitong International Securities, nhà phân tích Jeff Pu cho biết bộ đôi iPhone 15 và iPhone 15 Plus sẽ sử dụng chip A16 Bionic và dung lượng RAM 6 GB. Đây cũng là điều mà Apple đã làm với hai mẫu iPhone 14 và iPhone 14 Plus, nhằm tạo ra khác biệt so với phiên bản Pro.

Apple được cho là có thể sẽ giảm giá đối với hai mẫu iPhone 15 và iPhone 15 Plus, nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh của dòng sản phẩm này so với các đối thủ trong cùng phân khúc.