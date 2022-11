iPhone 14 Plus - Thất bại lớn của Apple

Báo cáo mới nhất từ nhà phân tích Ross Young cho biết tổng số lô hàng iPhone 14 xuất xưởng đã vượt xa so với iPhone 13 vào năm ngoái. Tuy nhiên, doanh số của dòng sản phẩm iPhone 14 Plus lại liên tục giảm.

Báo cáo cho biết Apple sẽ tạm ngừng sản xuất dòng iPhone 14 Plus do nhu cầu quá thấp từ phía người dùng (Ảnh: GSMArena).

Theo Young, số lượng màn hình mà Apple đặt mua trong chuỗi cung ứng cho iPhone 14 vào năm 2022 đã tăng 10% so với dòng iPhone 13, bất chấp thị trường điện thoại thông minh toàn cầu sụt giảm đến 9%.

Điều này có được chủ yếu đến từ sự thành công của bộ đôi iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Trong khi đó, các lô hàng tấm nền màn hình cho iPhone 14 Plus "sẽ dần về 0 vào tháng 12".

"Các lô hàng màn hình dành cho phiên bản Plus dự kiến sẽ gần bằng 0 vào tháng 12 do nhu cầu đối với mẫu máy đó bị đình trệ", nhà phân tích này chia sẻ.

Young cũng tiết lộ thêm rằng hai phiên bản iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max chiếm đến 64% tổng doanh số iPhone năm nay. Trong khi đó, con số này chỉ đạt 51% đối với dòng Pro và Pro Max vào năm ngoái. Điều này khiến cho giá bán trung bình của iPhone 14 tăng lên, giúp Apple mang về nguồn doanh thu lớn.

Trước đó, một số báo cáo cho biết Apple đã cắt giảm hoạt động sản xuất đối với iPhone 14 Plus để điều chỉnh sản lượng phù hợp hơn với nhu cầu của thị trường. Mặc dù nhu cầu thấp hơn dự kiến, Apple được cho là vẫn đang lên kế hoạch ra mắt phiên bản iPhone 15 Plus trong năm tới.

Tại thị trường Việt Nam, iPhone 14 Plus cũng gần như không nhận được sự quan tâm từ người dùng. Theo chia sẻ từ các đại lý, mẫu máy này chỉ thu hút được khoảng 1-2% khách hàng, thậm chí thấp hơn cả phiên bản iPhone 14 tiêu chuẩn.

Nguyên nhân chính đến từ mức giá tương đối cao của máy tại thời điểm ra mắt. Cụ thể, tại thị trường Việt Nam, iPhone 14 Plus có giá niêm yết từ 28 triệu đồng cho phiên bản 128 GB.

Giá iPhone 14 Plus liên tục giảm mạnh sau khi lên kệ (Ảnh: GSMArena).

Trong phân khúc giá này, nhiều người dùng có xu hướng tìm đến dòng sản phẩm iPhone 13 Pro Max, thay vì chọn mua iPhone 14 Plus. Thậm chí, giá bán của iPhone 13 Pro Max còn liên tục tăng do nhu cầu quá lớn từ phía người dùng.

"Không chỉ riêng máy mới, những chiếc iPhone 13 Pro Max hàng qua sử dụng cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dùng trong thời gian gần đây. Theo ghi nhận tại hệ thống, lượng iPhone 13 Pro Max bán ra đã tăng khoảng 20-25% so với tháng trước", ông Xà Quế Nguyên, CEO của hệ thống Hnam Mobile, chia sẻ.

Hiện tại, iPhone 14 Plus đang được rất nhiều đại lý điều chỉnh giảm giá, xuống thấp hơn hẳn so với iPhone 13 Pro Max. Cụ thể, iPhone 14 Plus phiên bản 128 GB được chào bán với mức giá khoảng 23,5 triệu đồng, giảm 4,5 triệu đồng so với giá niêm yết. Động thái này được kỳ vọng sẽ giúp thiết bị thu hút được nhiều sự quan tâm hơn.