iPhone 13 trở thành "gà đẻ trứng vàng" của Apple

Theo dữ liệu vừa được công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research công bố, doanh thu của thị trường điện thoại thông minh toàn cầu đã vượt 448 tỷ USD vào năm 2021. Con số này tăng 7% so với năm 2020, bất chấp tình trạng khan hiếm nguồn cung linh kiện cũng như các hạn chế mà dịch Covid-19 gây ra đối với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Apple là nhà sản xuất smartphone có doanh thu cao nhất, chiếm tới 44% tổng doanh thu điện thoại thông minh toàn cầu trong năm 2021 (Ảnh: Counterpoint Research).

Báo cáo này cũng cho biết mức giá trung bình của smartphone đã tăng 12% so với năm ngoái, đạt mức 322 USD. Nguyên nhân là do giá bán của smartphone 5G cao hơn so với phiên bản 4G, khiến cho mức giá trung bình của điện thoại thông minh bị đẩy lên cao.

Bên cạnh đó, số lượng smartphone 5G được bán ra trong năm 2021 cũng tăng cao. Cụ thể, smartphone 5G đã chiếm tới 40% tổng lượng điện thoại thông minh xuất xưởng trên toàn cầu vào năm 2021, cao hơn đáng kể so với con số 18% trong năm 2020.

Ngoài ra, sự thiếu hụt về linh kiện cũng khiến cho các nhà sản xuất buộc phải tăng giá đối với một số dòng điện thoại thông minh tầm trung và giá rẻ của họ.

Trong năm 2021, doanh thu của Apple đối với iPhone đã tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 196 tỷ USD. Điều này giúp cho "Táo khuyết" trở thành nhà sản xuất smartphone có doanh thu cao nhất, chiếm tới 44% tổng doanh thu điện thoại thông minh toàn cầu.

Counterpoint Research nhận định mức tăng trưởng ấn tượng này đến từ sự thành công vượt trội của dòng sản phẩm iPhone 13. Bên cạnh đó, ông lớn công nghệ Mỹ cũng đang đẩy mạnh thị phần tại hàng loạt thị trường mới nổi quan trọng như Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam và Brazil.

Tại Việt Nam, Apple cũng liên tục gia tăng sự hiện diện bằng cách hợp tác chặt chẽ với nhiều hệ thống bán lẻ, cũng như triển khai hàng loạt cửa hàng chuyên biệt (Apple Mono Store) để phục vụ khách hàng.

Dòng sản phẩm iPhone 13 là động lực chính giúp Apple gia tăng doanh thu (Ảnh: Thế Anh).

Trao đổi với Dân trí, đại diện nhiều hệ thống bán lẻ cho biết dòng sản phẩm iPhone 13 có doanh số tốt hơn hẳn so với thế hệ tiền nhiệm. Minh chứng rõ ràng nhất là máy đã liên tục "cháy hàng" trong nhiều tháng kể từ khi ra mắt. Đến nay, doanh số của iPhone 13 vẫn được duy trì ở mức cao tại nhiều đại lý.

"Chỉ tính riêng trong hai tháng đầu năm, doanh số của thế hệ iPhone 13 đã tăng hơn 25% so với quý trước. iPhone 13 cũng là dòng sản phẩm đang bán chạy nhất tại hệ thống khi chiếm tới 35% số máy bán ra toàn ngành hàng điện thoại", ông Nguyễn Ngọc Đạt, CEO của hệ thống Di động Việt chia sẻ.

Ông Đạt cho biết thêm rằng iPhone 13 Pro Max là phiên bản bán chạy nhất, chiếm tới 38% lượng máy bán ra trong cùng series. Tiếp đó là iPhone 13 Pro và iPhone 13 chiếm lần lượt 29% và 23% lượng máy bán ra, tăng trưởng 15% so với quý IV/2021.