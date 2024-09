Intel, Qualcomm đồng loạt ra mắt chip mới mang AI lên laptop

Intel giới thiệu chip Core Ultra 200V



Trong bối cảnh các phần mềm tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng phổ biến, Intel đã quyết định trang bị những tính năng này cho các mẫu laptop mới của mình. Tại Triển lãm điện tử tiêu dùng Berlin (IFA), Intel chính thức ra mắt chip laptop mới mang tên Core Ultra 200V, nhằm mục tiêu mang các tính năng AI lên các mẫu laptop mỏng và nhẹ.

Theo Intel, Core Ultra 200V sẽ là bộ xử lý máy tính hiệu quả nhất từ trước đến nay, với mức tiêu thụ năng lượng giảm 50% so với các thế hệ chip trước đây, cung cấp thời lượng pin lên đến 20 giờ sử dụng cho laptop.

Chip Intel Core Ultra thế hệ mới sẽ tập trung vào khả năng xử lý AI và tiết kiệm năng lượng trên laptop (Ảnh: Intel).

Chip thế hệ mới của Intel sẽ bao gồm các tùy chọn Core Ultra 5, 7 và 9, tất cả đều có 8 lõi xử lý trung tâm, bao gồm 4 lõi hiệu suất cao và 4 lõi tiết kiệm năng lượng, với 8 luồng xử lý. Intel tuyên bố các lõi hiệu suất cao trên chip Core Ultra 200V cho hiệu suất mạnh hơn 14%, trong khi các lõi tiết kiệm năng lượng cho hiệu suất mạnh hơn 68% so với các thế hệ chip trước đây của hãng.

Phiên bản chip Core Ultra 5 sẽ có xung nhịp tối đa 4,5GHz (lõi hiệu suất cao) và 3,5GHz (lõi tiết kiệm năng lượng), cùng bộ nhớ đệm 8MB. Phiên bản cao cấp nhất Core Ultra 9 sẽ có xung nhịp tối đa 5,1GHz (lõi hiệu suất cao) và 3,7GHz (lõi tiết kiệm năng lượng), cùng bộ nhớ đệm 12MB.

Chip Core Ultra 200V sẽ đi kèm với bộ xử lý đồ họa Xe2 mới, cho hiệu suất xử lý tăng gấp 1,5 lần và tiết kiệm năng lượng hơn 35% so với bộ xử lý đồ họa Xe trước đây.

Intel cũng tự tin tuyên bố chip Core Ultra 200V có khả năng xử lý các tính năng AI vượt trội nhờ các bộ xử lý AI chuyên dụng, giúp tăng tốc các tính năng và phần mềm hỗ trợ AI chạy trên máy tính.

Nhược điểm của chip Core Ultra 200V là chỉ hỗ trợ bộ nhớ RAM tối đa 32GB và không cho phép người dùng nâng cấp dung lượng RAM về sau.

Chip Core Ultra 200V sẽ được trang bị trên các mẫu laptop của Dell, Asus và Acer, dự kiến bán ra thị trường từ ngày 24/9 tới đây.

Qualcomm ra mắt chip Snapdragon X Plus



Không chỉ là hãng chip di động lớn nhất thế giới, Qualcomm từ lâu đã đặt chân vào cuộc đua phát triển chip dành cho máy tính. Tuy nhiên, nhược điểm của các sản phẩm sử dụng chip của Qualcomm luôn là mức giá cao hơn so với các đối thủ cùng phân khúc.

Để khắc phục nhược điểm này, tại triển lãm IFA, Qualcomm giới thiệu chip mới dành cho laptop mang tên Snapdragon X Plus. Đây là phiên bản chip laptop đầu tiên của Qualcomm được trang bị 8 lõi xử lý, thay vì 10 hay 12 lõi như các phiên bản trước, nhưng vẫn được xây dựng trên tiến trình 4nm.

Qualcomm cắt giảm số lượng lõi xử lý trên Snapdragon X Plus xuống còn 8 để giảm giá thành sản phẩm (Ảnh: Qualcomm).

Việc cắt giảm số lượng chip xử lý sẽ giúp giảm giá thành sản phẩm. Qualcomm cho biết chip Snapdragon X Plus cho hiệu suất xử lý tương đương hoặc thấp hơn đôi chút so với chip 10 lõi, nhưng chỉ đạt hiệu suất 80% so với chip 12 lõi của các hãng khác.

Tuy nhiên, về khả năng xử lý đồ họa, chip Snapdragon X Plus đã bị giảm đi một nửa so với các đối thủ có cấu hình tương đương.

Qualcomm cho biết ưu điểm lớn nhất của chip Snapdragon X Plus là khả năng tiết kiệm năng lượng, khi chip của hãng cần ít hơn 180% năng lượng khi hoạt động so với các đối thủ cùng phân khúc. Ngoài ra, chip Snapdragon X Plus cũng có khả năng xử lý tốt các tác vụ AI, giúp tăng tốc các phần mềm và tính năng tích hợp AI trên máy tính.

Một nhược điểm chung của các chip máy tính do Qualcomm phát triển là chúng được xây dựng trên cấu trúc ARM, khiến sản phẩm không thể chạy các phần mềm Windows truyền thống mà chỉ có thể chạy các phần mềm thiết kế riêng cho chip ARM hoặc phải sử dụng giả lập để chạy các phần mềm truyền thống.

Các mẫu laptop sử dụng chip Snapdragon X Plus dự kiến sẽ có giá thấp nhất 700 USD và được bán ra thị trường vào đầu năm sau.