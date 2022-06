Hướng dẫn dùng trí tuệ nhân tạo để tự vẽ nên những bức tranh đầy nghệ thuật

Bạn đã nghe nhắc nhiều đến trí tuệ nhân tạo cùng những ứng dụng của nó và một lần muốn trải nghiệm thực tế khả năng của công nghệ này. Vậy tại sao không sử dụng trí tuệ nhân tạo để giúp sáng tác nên những bức tranh vẽ cực kỳ đẹp mắt và đầy tính nghệ thuật?

Dream by Wombo (gọi tắt là Dream) là một ứng dụng vẽ tranh được tích hợp trí tuệ nhân tạo, cho phép người dùng mô tả chủ đề bức tranh muốn vẽ bằng văn bản, ứng dụng sau đó sẽ tạo ra những bức tranh vẽ đẹp mắt, theo những phong cách nghệ thuật khác nhau để người dùng có thể lựa chọn.

Hệ thống trí tuệ nhân tạo của Dream với cơ sở dữ liệu là những bức tranh của hàng trăm họa sĩ nổi tiếng khác nhau, giúp Dream có thể xây dựng nên những phong cách nghệ thuật cho riêng ứng dụng này và dựa vào đó sáng tạo ra những bức tranh đầy thú vị.

Dream là ứng dụng của Wombo, một công ty trí tuệ nhân tạo của Canada. Hiện ứng dụng vẫn đang giai đoạn phát triển, do vậy nhiều người hy vọng khi hoàn thiện, trí tuệ nhân tạo trên Dream có thể tạo ra được những bức tranh vẽ hoàn chỉnh, đẹp mắt và nghệ thuật hơn nữa.

Một vài bức tranh được vẽ bởi Dream.

Bạn đọc có thể download file cài đặt định dạng .apk (file cài đặt ứng dụng trên Android) miễn phí tại đây. Hiện đây là phiên bản mới nhất của ứng dụng. Ngoài ra, bạn cũng có thể download phiên bản cũ hơn đang được phân phối trên CH Play (dành cho Android) tại đây hoặc App Store (dành cho iOS) tại đây.

Hướng dẫn sử dụng Dream by Wombo để tự tạo những bức tranh vẽ đầy độc đáo và nghệ thuật

Sau khi cài đặt ứng dụng lên smartphone, bạn nhấn nút "Try it out" để dùng thử ứng dụng miễn phí. Tại giao diện tiếp theo, Dream sẽ hiển thị những tác phẩm nghệ thuật mà cộng đồng người dùng đã tạo ra bởi ứng dụng này để bạn có thể tham khảo.

Để bắt đầu dùng Dream, nhấn vào biểu tượng dấu "+" trên giao diện chính của ứng dụng. Tại mục "Enter Prompt" ở trên, bạn điền chủ đề của bức tranh mà mình muốn ứng dụng Dream sẽ vẽ ra. Tại đây, người dùng có thể điền những từ tiếng Anh đơn giản để mô tả chủ đề cần vẽ như "Dream" (giấc mơ), "Beach" (bãi biển), "Sky" (bầu trời) hay "Landscape" (phong cảnh)….

Mục "Choose an art style" ở bên dưới, người dùng có thể chọn phong cách nghệ thuật để ứng dụng Dream dựa vào đó để vẽ nên một tác phẩm hoàn chỉnh. Những phong cách nghệ thuật có chữ "Premium" nghĩa là người dùng phải trả phí mới có thể sử dụng được, tuy nhiên, Dream vẫn cung cấp khá nhiều phong cách nghệ thuật đẹp mắt và ấn tượng để người dùng có thể lựa chọn và sử dụng miễn phí.

Tại mục "Select Image" ở bên dưới, bạn có thể chọn một hình ảnh sẵn có trên smartphone để Dream có thể sáng tác ra một tác phẩm nghệ thuật mới dựa trên nội dung của hình ảnh đó. Bạn có thể bỏ qua mục lựa chọn này để trí tuệ nhân tạo của Dream có thể thỏa sức sáng tạo.

Sau khi đã lựa chọn đầy đủ các thông số cần thiết, nhấn nút "Create". Trí tuệ nhân tạo trên ứng dụng sẽ dựa vào các thông tin mà người dùng đã chọn để bắt đầu sáng tác ra một bức tranh mới.

Sau khi quá trình sáng tác kết thúc, nếu cảm thấy bức tranh đã ưng ý, bạn có thể nhấn nút "Share" để chia sẻ bức tranh này với người khác qua mạng xã hội/email, hoặc nhấn vào biểu tượng dấu mũi tên ở góc trên bên phải để lưu lại bức tranh đã vẽ.

Trong trường hợp không ưng ý với bức tranh đã được ứng dụng tạo ra, bạn có thể nhấn nút "Generate Again" để ứng dụng bắt đầu lại và sáng tạo ra bức tranh khác cho người dùng. Bạn có thể nhấn nút này nhiều lần cho đến khi có được bức tranh mà mình ưng ý nhất.

Có thể nói, Dream là một ứng dụng độc đáo và thú vị, có thể giúp người dùng dễ dàng tạo ra những bức tranh đầy nghệ thuật và đẹp mắt cho riêng mình.