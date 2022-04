Huawei trình làng smartphone gập Mate Xs 2: Thiết kế mới, cấu hình cũ

Là một trong những hãng tiên phong trên phân khúc smartphone màn hình gập, Huawei vừa tiếp tục cho ra mắt thêm một chiếc smartphone gập mới, với tên gọi Mate Xs 2. Đây là phiên bản nâng cấp của chiếc smartphone gập Mate Xs được ra mắt hồi tháng 2 năm 2020.

Cũng giống như phiên bản cũ, Mate Xs 2 sở hữu kiểu thiết kế gập cánh bướm, nhưng thay vì gập ngược màn hình vào trong như Galaxy Z Fold của Samsung, chiếc smartphone này sở hữu kiểu thiết kế gập ngược màn hình ra bên ngoài.

Mate Xs 2 có kiểu gập màn hình lật ngược ra ngoài, thay vì gập vào trong như trên dòng Galaxy Fold của Samsung (Ảnh: Huawei).

Khi mở rộng sản phẩm, Mate Xs 2 có màn hình rộng 7,8-inch (thay vì 8-inch như phiên bản cũ), với độ phân giải 2480x2200, tần số làm tươi 120Hz. Khi gập ngược màn hình, Mate Xs 2 sẽ biến thành chiếc smartphone với màn hình kích thước 6,5-inch, độ phân giải 2480x1176. Huawei bố trí camera dạng "đục lỗ", với độ phân giải 10 megapixel, ngay phía trên màn hình sản phẩm.

Huawei cho biết đã cải tiến thiết kế bản lề trên Mate Xs 2, giúp tăng độ bền trên sản phẩm và đặc biệt không để lại nếp nhăn trên màn hình khi mở rộng sản phẩm.

Một cải tiến đáng chú ý trên chiếc smartphone gập này đó là được tích hợp viết cảm ứng M-Pen 2s, với khe cắm chuyên dụng ngay trên máy. Cây viết cảm ứng này cho phép người dùng dễ dàng ghi chú, viết hoặc vẽ lên màn hình sản phẩm.

Mate Xs 2 khi mở rộng màn hình tối đa (Ảnh: Weibo).

Cũng như các phiên bản màn hình gập trước đây là Mate X và Mate Xs, Mate Xs 2 được trang bị bộ 3 camera ở bên ngoài, với camera chính 50 megapixel, camera góc rộng 13 megapixel và camera tele 8 megapixel, hỗ trợ zoom quang học 3x và zoom kỹ thuật số 30x. Cảm biến vân tay được tích hợp vào nút nguồn ở cạnh bên sản phẩm.

Được cải tiến về thiết kế bên ngoài, Mate Xs 2 lại gây thất vọng về cấu hình bên trong khi không được trang bị cấu hình mạnh mẽ nhất. Sản phẩm được trang bị chip xử lý Snapdragon 888 của Qualcomm (thay vì Snapdragon 8 Gen 1 cao cấp nhất), tùy chọn bộ nhớ RAM 8/12GB, đi kèm bộ nhớ lưu trữ 256/512GB, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ngoài. Sản phẩm được trang bị thỏi pin dung lượng 4.880mAh, hỗ trợ sạc nhanh 66W.

Khi gập đôi màn hình, sản phẩm có thiết kế giống một chiếc smartphone thông thường (Ảnh: Weibo).

Phần gập ở phía sau có thể sử dụng như một màn hình phụ để chụp ảnh selfie với các camera sau (Ảnh: Weibo).

Đáng chú ý, do lệnh cấm của chính phủ Mỹ, Huawei không thể mua chip kết nối 5G từ Qualcomm, do vậy, Mate Xs 2 chỉ hỗ trợ kết nối 4G. Đây được xem là một điểm trừ trên sản phẩm so với các đối thủ khác trên thị trường. Ngoài ra, Mate Xs 2 cũng sẽ hoạt động trên nền tảng HarmonyOS do Huawei phát triển và thiếu đi các ứng dụng, dịch vụ của Google. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể dễ dàng cài đặt các ứng dụng của nền tảng Android thông qua kho ứng dụng riêng của Huawei.

Mate Xs 2 sẽ được bán ra đầu tiên tại thị trường Trung Quốc, với mức giá khởi điểm 9.999 tệ (tương đương 34,7 triệu đồng) cho tùy chọn bộ nhớ 8GB/256GB và cao nhất 12.999 tệ (tương đương 45,1 triệu đồng) cho tùy chọn bộ nhớ 12GB/512GB. Sản phẩm sẽ có mặt trên thị trường từ ngày 6/5 tới đây.

Giới thiệu smartphone màn hình gập Mate Xs 2 mới ra mắt của Huawei (Video: Huawei).

Mở hộp và trải nghiệm thực tế smartphone gập Mate Xs 2 mới ra của Huawei (Video: Critial Tech).

Theo GSMArena/Weibo