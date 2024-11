Huawei ra mắt loạt điện thoại Mate 70, smartphone màn hình gập Mate X6

Mate 70 được ra mắt với 3 biến thể: Mate 70, Mate 70 Pro và Mate 70 Pro+.

Loạt Mate 70 hoạt động trên nền tảng HarmonyOS NEXT hoàn toàn mới do Huawei tự phát triển, không còn phụ thuộc vào mã nguồn Android như trước đây.

Huawei cho biết hãng đã tích hợp nhiều tính năng trí tuệ nhân tạo tạo sinh vào nền tảng phần mềm này, cho phép người dùng chỉnh sửa ảnh hoặc yêu cầu AI tạo ảnh, video…

Mate 70 nổi bật với cụm camera kích thước lớn ở mặt sau (Ảnh: Huawei).

Về cơ bản, thiết kế của các sản phẩm thuộc loạt Mate 70 đều tương tự nhau, với cụm camera tròn kích thước lớn ở mặt sau, bao gồm camera chính 50 megapixel và camera siêu rộng 40 megapixel.

Trong khi bộ đôi Mate 70 Pro và 70 Pro+ có camera tele 48 megapixel, hỗ trợ zoom quang học 4x, thì Mate 70 có camera tele chỉ 12 megapixel, nhưng hỗ trợ zoom quang học 5x.

Loạt sản phẩm cho phép quay video chuẩn 4K, chế độ chụp ban đêm, khẩu độ biến thiên và nhiều tính năng chụp ảnh khác.

Huawei không tiết lộ chi tiết về loại chip sử dụng trên loạt sản phẩm Mate 70, nhưng cho biết chip mới do hãng phát triển kết hợp với nền tảng HarmonyOS NEXT giúp Mate 70 tăng hiệu suất thêm 40% so với phiên bản Mate 60 trước đây.

Loạt Mate 70 sẽ được chính thức bán ra đầu tiên tại thị trường Trung Quốc. Chưa rõ thời điểm Huawei sẽ mang loạt smartphone này ra thị trường quốc tế.

Cùng với loạt Mate 70, Huawei cũng đã cho ra mắt chiếc điện thoại màn hình gập thế hệ mới của hãng, mang tên gọi Mate X6.

Mate X6 có thiết kế cụm camera kích thước lớn ở mặt ngoài, tương tự trên loạt Mate 70 (Ảnh: Huawei).

Sản phẩm sở hữu kiểu màn hình gập cánh bướm, với màn hình ngoài 6,45 inch có thể sử dụng như một chiếc smartphone dạng thanh. Khi mở rộng, người dùng sẽ có được một chiếc máy tính bảng màn hình 7,93 inch.

Cũng như loạt Mate 70 ở trên, Huawei không tiết lộ về loại chip sử dụng trên Mate X6, nhưng cho biết sản phẩm hoạt động trên nền tảng HarmonyOS NEXT hoàn toàn mới do Huawei tự phát triển, tích hợp nhiều tính năng AI.

Mate X6 sẽ được bán ra đầu tiên tại thị trường Trung Quốc, với giá khởi điểm 12.999 tệ (tương đương 45,5 triệu đồng). Phiên bản cao cấp nhất của Mate X6 sẽ có giá 15.999 tệ (tương đương 56 triệu đồng).