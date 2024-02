Trong một bài đăng trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, Li Nan, cựu giám đốc tiếp thị của Meizu, cho biết Huawei chuẩn bị ra mắt một chiếc kính thực tế hỗn hợp, nhằm cạnh tranh trực tiếp với Apple Vision Pro.

Huawei Vision sẽ có trọng lượng nhẹ bằng một nửa so với Apple Vision Pro (Ảnh: Huawei Central).

Theo đó, sản phẩm sẽ có tên gọi Huawei Vision. Nguồn tin này tiết lộ mẫu kính của Huawei sẽ có trọng lượng 350 gram, nhẹ hơn gần một nửa so với mức 600 gram của Apple Vision Pro. Điều này hứa hẹn giúp người dùng có thể sử dụng thiết bị trong thời gian dài mà không gây ra tình trạng đau đầu, mệt mỏi.

Tương tự với Apple Vision Pro, Huawei Vision cũng sẽ được trang bị tấm nền micro-OLED với độ phân giải 4K của Sony. Điểm khác biệt là thiết bị của Huawei sẽ không có tính năng EyeSight.

Nhiều nguồn tin rò rỉ cho biết mẫu kính này sẽ sử dụng con chip do chính Huawei phát triển và SMIC sản xuất. Tuy vậy, Huawei vẫn đang gặp phải nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất chip do các lệnh hạn chế từ chính phủ Mỹ. Do đó, hiệu năng của sản phẩm này vẫn là một dấu hỏi lớn.

Dự kiến, Huawei Vision sẽ được bán ra thị trường với mức giá 1.750 USD, thấp hơn một nửa so với mức 3.500 USD của Apple Vision Pro. Với giá bán này, khả năng cạnh tranh của thiết bị từ Huawei sẽ cao hơn khi có mặt trên thị trường.