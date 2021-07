HP Pagewide MFP P77440dn - Máy in đa chức năng cho doanh nghiệp

Dân trí Với những ưu điểm về hiệu suất in ấn, bảo mật mạnh mẽ và thiết kế thân thiện với môi trường, HP Pagewide MFP P77440dn là sự lựa chọn hấp dẫn dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB).

Máy in màu đa chức năng khổ A3 HP Pagewide MFP P77440dn tích hợp các chức năng in ấn linh hoạt, scan, photocopy và fax tự động cùng tính năng bảo mật chặt chẽ, hướng tới đối tượng cơ quan hành chính, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bên cạnh đó, máy cho ra những bản in sắc nét, mang tới trải nghiệm in ấn an toàn và giảm bớt gánh nặng về chi phí vận hành.

Bảo mật mạnh mẽ

Những chiếc máy in kết nối mạng tuy tiện lợi nhưng lại ít được quan tâm bảo vệ. Chúng có nguy cơ trở thành những lỗ hổng bảo mật, tạo điều kiện cho tin tặc xâm nhập, đánh cắp dữ liệu quan trọng.

Nắm bắt thực trạng đó, MFP P77440dn được trang bị công nghệ HP JetAdvantage (JetAdvantage Security Manager) cùng hơn 200 tính năng tích hợp khác, cho phép người dùng dễ dàng thiết lập chính sách bảo mật tổng thể, giúp máy in tự động phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công tiềm ẩn.

Công nghệ này giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể dễ dàng sử dụng máy in MFP P77440dn mà không cần phải có bộ phận công nghệ thông tin túc trực, giúp tối ưu hóa nguồn nhân lực vận hành.

Ngoài ra, việc sử dụng các mã PIN xác thực để khởi động và truy xuất lệnh in trên máy in HP giúp doanh nghiệp vừa quản lý được việc in ấn từ các nhân viên vừa đảm bảo các thông tin quan trọng của công ty không bị lọt ra ngoài.

Hiệu suất tối ưu, thân thiện với môi trường

Từ thiết kế sản phẩm đến sản xuất, từ sử dụng đến tái chế, HP luôn đổi mới để cải thiện hiệu suất, đồng thời giảm lượng chất thải giúp bảo vệ môi trường. HP đã thiết kế chế độ Văn phòng Phổ thông dành cho MFP P77440dn giúp tối ưu tốc độ in lên tới 60 trang/phút cho in màu hoặc in đen trắng.

Một ưu điểm khác của máy in HP PageWide là thiết kế tối giản với ít chi tiết hơn so với dòng máy laser nên giảm bớt việc bảo dưỡng, giảm thiểu sự gián đoạn khi máy vận hành, giúp doanh nghiệp luôn an tâm về kết quả công việc hàng ngày.

Bên cạnh hiệu suất được tối ưu hóa, công nghệ in HP PageWide giúp máy in tiết kiệm tới 85% điện năng so với các công nghệ in khác. Mặt khác, chiếc máy in này được thiết kế không gây tiếng ồn và đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt ISO 5 cho phòng sạch - hoàn hảo trong các môi trường làm việc nhạy cảm như bệnh viện hay trường học.

Cùng với việc tái chế hộp mực dễ dàng và miễn phí thông qua chương trình Đối tác Toàn cầu của HP, MFP P77440dn sẽ là trợ thủ đắc lực của khách hàng trong việc giảm bớt các tác động tiêu cực tới môi trường đồng thời đạt được hiệu suất vận hành mong muốn, thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp.

Dễ dàng kết nối và sử dụng

HP đã đơn giản hóa các thao tác khi in ấn với ứng dụng HP Smart, dễ dàng kết nối với các thiết bị di động qua wifi giúp kết nối máy in dễ dàng và chia sẻ tài liệu từ bất cứ người dùng nào trong văn phòng. Với giao diện hiển thị thân thiện, đầy đủ thông tin cùng các tiện ích đi kèm, HP Smart App giúp trải nghiệm in ấn trở nên thuận tiện, dễ dàng hơn bao giờ hết.

Cùng với đó, trong quá trình vận hành hay xảy ra sự cố, bảng điều chỉnh màn hình cảm ứng LCD màu sẽ hiển thị cảnh báo giúp người dùng dễ dàng khắc phục sự cố, dễ dàng sử dụng hơn so với các dòng máy in màn hình điều khiển đen trắng thông thường.

Chế độ bảo hành và hậu mãi chuyên nghiệp

Khi mua các sản phẩm máy in HP, người dùng còn được hưởng các chế độ dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp từ HP và các đối tác chính thức của HP.

Một địa chỉ uy tín, đáng tin cậy cho các doanh nghiệp có nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm máy in HP chính hãng là Công ty TNHH TM DV Nhật Lê. Với đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, dịch vụ nhanh chóng, hỗ trợ 24/7 đáp ứng giải quyết bất cứ sự cố nào liên quan đến sản phẩm.

Công ty TNHH TM DV Nhật Lê

Đối tác chính thức của HP tại Việt Nam

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: số 127 đường số 7, phường An Phú, TP Thủ Đức, TPHCM.

Điện thoại: (+84) 28 22 530 530

Hotline: 0919 614 119

E-mail: info@nhatle.vn

Website: https://nhatle.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/nhatleCo

Trường Thịnh