HP Laserjet MFP M440 series - máy in cho quy trình làm việc trọn vẹn

Dân trí HP LaserJet MFP M440 series là dòng máy in khổ giấy A3 có chi phí vận hành tối ưu, sở hữu đầy đủ các chức năng in, scan, photo và các tiện ích thông minh.

Bạn đang tìm kiếm một chiếc máy in khổ giấy A3 có đầy đủ các chức năng in, scan và photo nhưng phải có chi phí vận hành tối ưu với chất lượng in, quét (scan) và sao chép (photo) sắc nét? Vậy thì dòng máy in đa chức năng khổ giấy A3 HP LaserJet MFP M440 series sẽ là lựa chọn hội tụ đầy đủ các tiêu chí đó. Chiếc máy in có thể tạo nên những bản in khổ giấy A3 với chất lượng sắc nét, có độ phân giải cao (1200 x 1200 dpi), có thể sao chép hay quét với kết nối qua mạng cục bộ và những tiện ích thông minh đi kèm.

Với thiết kế trang nhã, ưa nhìn và kết cấu chắc chắn, lớp vỏ bên ngoài của HP LaserJet MFP M440 series được hoàn thiện bằng sự pha trộn của hai màu trắng và đen. Với hai khay chứa giấy tiện dụng hỗ trợ nhiều loại kích cỡ giấy cho phép chứa tối đa lên đến 350 trang giấy in. Ngoài ra, khoang chứa bản in bản thân nó cũng có khả năng chứa đến 250 bản in cùng lúc. Đó chưa phải là nhiều, với phiên bản HP LaserJet MFP M440dn và HP LaserJet MFP M440nda đều được trang bị tính năng in hai mặt tự động.

HP LaserJet MFP M440dn và HP LaserJet MFP M440nda còn được trang bị kèm khay tiếp giấy tự động với sức chứa lên đến 100 trang giấy in. Và chừng ấy vẫn chưa đủ kỳ vọng của bạn? Với bộ phụ kiện đi kèm tương thích trên cả ba phiên bản, sức chứa của máy có thể đạt đến 600 trang giấy in bên trong. Tất cả những đều này sẽ giúp cho HP LaserJet MFP M440 series luôn trong trạng thái sẵn sàng tiếp nhận bất kỳ lệnh in nào từ tổ chức của bạn.

HP LaserJet MFP M440 series luôn đảm bảo công việc của bạn luôn diễn ra một cách suôn sẻ nhất, thoải mái in số lượng lớn, tiết kiệm tài nguyên khi chỉ với một hộp mực tiêu chuẩn cho phép bạn tạo nên đến 7400 bản in (HP335A) hay 13,700 bản in với hộp mực HP 335X, thậm chí là với trống mực HP 57A có tuổi thọ lên đến 80,000 bản in mà vẫn đảm bảo chất lượng trên từng bản in.

Tất cả mọi thao tác in, sao chép, quét dễ dàng hơn khi HP LaserJet MFP M440 series đi kèm với một màn hình đơn sắc 4 dòng cùng với một bảng điều khiển trực quan, tiện dụng. HP LaserJet MFP M440 series với hiệu suất in đã được cải thiện với tốc độ in lên đến 24 trang/phút ở độ phân giải 1200 dpi chất lượng cao và tốc độ quét hình lên đến 33 hình/phút. Máy quét trên dòng sản phẩm này cũng có thể quét tài liệu kích thước tối đa lên đến khổ A3 tiện lợi. HP LaserJet MFP M440 series còn được tích hợp cổng kết nối mạng LAN giúp in, sao chép thuận tiện, dễ dàng chia sẻ để mọi người đều có thể sử dụng mà không phải phụ thuộc máy chủ.

Công ty TNHH ATM Việt Nam

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 19 - 21 Yên Lãng, Quận Đống Đa, HN

Số điện thoại: (024) 38551919

Web: https://atmvietnam.com.vn

Trường Thịnh