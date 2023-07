HP 245 G9 - "Văn phòng mở" cho nhu cầu làm việc từ xa

Với một bộ phận người trẻ luôn tìm kiếm sự tự do thì các hình thức làm việc từ xa, kết hợp, on-the-go (làm việc khi dịch chuyển, du lịch) lại càng nở rộ. Họ cần một thiết bị đồng hành để luôn có thể "tracking" công việc hiệu quả dù ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào.

Làm việc dễ dàng mọi nơi

Khác với nhiều năm trước, khi nhắc đến làm việc văn phòng, chúng ta thường chỉ nghĩ đến một không gian khép kín với chỗ ngồi, thiết bị làm việc được sắp xếp cố định. Sự phát triển của Internet và nhu cầu cân bằng giữa công việc - cuộc sống (work-life balance) khiến các xu hướng làm việc từ xa, làm việc kết hợp tại nhà, văn phòng hay thậm chí là làm việc trên những chuyến công tác xa, khi đi du lịch ngày càng nở rộ.

Không còn theo một lịch trình đi làm cố định hàng ngày, thứ bạn cần chỉ là kết nối Internet ổn định và một thiết bị tối ưu như HP 245 G9 để làm việc hiệu quả dù ở bất cứ đâu.

HP 245 G9 sở hữu thiết kế nhỏ gọn để bạn dễ dàng mang về nhà, văn phòng hay đồng hành trong những chuyến công tác xa. Đặc biệt, không chỉ có vẻ ngoài tinh gọn, HP 245 G9 còn đáp ứng khả năng làm việc tối ưu nhờ vào bộ xử lý AMD Ryzen™ 5 5625U mang lại hiệu suất vượt trội giúp bạn nhanh chóng hoàn thành mọi deadline, nhiệm vụ được giao.

Thiết kế nhỏ gọn cùng hiệu năng bền bỉ khiến HP 245 G9 trở thành sự lựa chọn cho những chuyến công tác, làm việc từ xa.

Sử dụng laptop trong những chuyến đi cũng đồng nghĩa với việc bạn phải đối mặt với các vấn đề về thời lượng pin, cũng như khả năng xảy ra hỏng hóc vật lý không mong muốn. HP 245 G9 có thể giải quyết cả hai vấn đề trên nhờ vào thời lượng pin dài và độ bền đã được kiểm chứng qua 13 bài test tiêu chuẩn quân sự MIL-STD 810 cao nhất trong phân khúc.

Kết hợp giải pháp bảo mật toàn diện HP Wolf Security for Business với tính năng: ngăn chặn các mã độc, HP Protect and Trace định vị và khóa thiết bị trong trường hợp thất lạc - mất cắp, hay trực tiếp bảo vệ máy khỏi các cuộc tấn công mạng bằng HP Sure Click, để bạn luôn an tâm mang HP 245 G9 theo bên mình và làm việc mọi nơi.

Sẵn sàng hỗ trợ mọi lúc

Làm việc từ xa không có nghĩa là bạn ngắt hoàn toàn mọi kết nối với đồng nghiệp và cấp trên. Những công việc gấp, những cuộc họp có thể đến bất cứ lúc nào. Lúc này, chuẩn Wi-Fi 6 kết hợp WLAN 802.11 tốc độ cao trên HP 245 G9 càng trở nên quan trọng để đảm bảo bạn không lỡ bất cứ thông tin nào.

HP 245 G9 giúp bạn giữ kết nối với đồng nghiệp, cấp trên dù ở bất cứ đâu với các công cụ hỗ trợ họp trực tuyến.

Thức dậy, pha cho mình một tách cà phê, kiểm tra email, trao đổi với đồng nghiệp, báo cáo tiến độ với các "sếp" và theo sát nhịp độ công việc. Đó là những tiêu chuẩn mà bạn cần đặt ra để có được một ngày làm việc tại nhà hiệu quả.

Hay trong những cuộc họp từ xa thì bạn cũng cần chú ý đến vẻ ngoài chỉn chu của mình. Lúc đó hãy để HP 245 G9 hỗ trợ bằng camera dual khử nhiễu và mic thu âm rõ ràng để bạn luôn xuất hiện một cách chuyên nghiệp bất cứ lúc nào.

Và còn hơn thế nữa

Với một số nhiệm vụ không chỉ gói gọn trong tác vụ văn phòng thông thường, mà còn mở rộng ra cả các công việc liên quan tới sáng tạo thì HP 245 G9 cũng có thể hỗ trợ bạn một cách tối ưu.

HP Quick Drop giúp quy trình sáng tạo dễ dàng hơn khi hỗ trợ người dùng chuyển ảnh nhanh chóng từ smartphone android/iOS sang HP 245 G9 và ngược lại một cách dễ dàng, cùng khả năng nâng cấp lên tới 32 GB Ram, mở rộng bộ nhớ SSD + HDD cho bạn lưu trữ nhiều hơn, làm việc nhanh hơn để luôn chủ động trong mọi yêu cầu công việc.

Bạn có thể lựa chọn và tìm mua HP 245 G9 tại các đại lý trên toàn quốc của Synnex FPT - đơn vị hàng đầu đã có nhiều năm trong lĩnh vực phân phối các thiết bị phần cứng doanh nghiệp.