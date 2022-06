Hệ sinh thái LG - Khi công nghệ song hành cùng nghệ thuật

Luôn không ngừng đổi mới và sáng tạo, LG là một trong những thương hiệu điện tử hàng đầu được người tiêu dùng lựa chọn. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các thiết bị thông minh được phát triển bởi những công nghệ tiên tiến nhất, mỗi một sản phẩm của LG còn được đón nhận như một tuyệt tác nghệ thuật, thể hiện rõ nét tính thẩm mỹ của thời đại.

TV LG OLED evo G2 - một bức tranh trang trí tường đẹp mắt

LG OLED evo G2 - một thiết bị hình ảnh cao cấp giành được nhiều sự quan tâm bởi công nghệ đỉnh cao và thiết kế mỏng như chìm vào mảng tường, hiện diện như một bức tranh hoàn mỹ, giúp thuyết phục từ một trong 3 sân chơi thiết kế danh giá nhất thế giới là Red Dot Design Award năm 2022, đồng thời được vinh danh tại giải thưởng iF Design Awards - Hệ thống giải thưởng quốc tế uy tính hàng đầu tôn vinh các sản phẩm xuất sắc dựa trên tiêu chí: Thiết kế, sáng tạo, chức năng, cấu trúc…

Bên cạnh sự đầu tư tỉ mỉ về mặt thiết kế, dòng G2 còn được trang bị công nghệ tiên tiến - tăng cường độ sáng tối đa, tốt nhất trong các dòng LG OLED hiện nay. Phiên bản này được trang bị tấm nền OLED evo cho khả năng tăng độ sáng màn hình cao hơn so với các smart TV thế hệ trước, cụ thể Brightness Booster Max đưa kỹ thuật tinh chỉnh bằng bộ xử lý AI α9 thế hệ 5 lên một tầm cao mới, nâng độ sáng cao hơn tới 30%; tích hợp Dynamic Tone Mapping Pro giúp từng chi tiết hình ảnh trở nên sống động như thật. Thêm vào đó, thiết bị sử dụng loa tích hợp của TV để tạo ra âm thanh vòm ảo 7.1.2, giúp người dùng chìm đắm trong không gian điện ảnh tại gia chất lượng như tại rạp chiếu.

LG OLED evo G2 là niềm tự hào mới về tính nghệ thuật biểu trưng của các dòng LG TV với viền mỏng hơn, cấu hình mỏng hơn và trọng lượng giảm đáng kể.

Chìm đắm trong không gian thiên nhiên như thật với LG Aero Tower

Tiếp theo là dòng máy lọc không khí tích hợp tính năng quạt mát LG Aero Tower, sản phẩm hiện đang được rất nhiều người săn đón bởi sở hữu thiết kế độc đáo nhất so với các dòng máy lọc không khí hiện có trên thị trường. Phần thân trên của máy được trang bị công nghệ Gió Thung Lũng - một thiết kế độc đáo lấy cảm hứng từ thiên nhiên mô phỏng làn gió thổi giữa 2 vách thung lũng, điều này tạo nên luồng khí mạnh mẽ nhưng vẫn yên tĩnh. Thiết kế sáng tạo và đột phá của LG Aero Tower không chỉ tăng cường hiệu suất hoạt động của máy mà còn giúp máy trở thành một sản phẩm trang vừa tinh tế, vừa thu hút, phản ánh lối sống hiện đại - nơi công nghệ hòa quyện cùng nghệ thuật.

LG PuriCare AeroTower được đánh giá là thiết bị lọc khí và làm mát với hiệu năng cao, đồng thời là một sản phẩm trang trí nội thất sang trọng, cuốn hút.

Cord Zero All-In-One Tower nhỏ gọn thông minh đến bất ngờ

Không thể không kể tên là Cord Zero All-In-One Tower - "tác phẩm nghệ thuật" mang thương hiệu LG, góp phần tạo ra một khái niệm hoàn toàn mới về máy hút bụi. Thiết kế sang trọng cùng với kết cấu thông minh khiến sản phẩm nhanh chóng trở thành một vật dụng được nhiều người ước ao. Vẫn đầy đủ phụ kiện, nhưng cách chiếc máy được thiết kế lại tự thân tạo ra những không gian cất trữ cho riêng nó. Người sử dụng có thể cất trữ gọn gàng tất cả phụ kiện vệ sinh trong cùng một tháp, tránh thất lạc những phụ kiện quan trọng. LG Cord Zero sở hữu chế độ diệt khuẩn bụi rác trong túi rác bằng đèn UVC LED giúp ức chế vi khuẩn, nấm mốc, các tác nhân gây hại phát tán ngược vào không gian.

Máy hút bụi cầm tay đa năng Cord Zero All-In-One Tower được thiết kế hiện đại mang màu sắc nhả nhặn - một vật trang trí đầy tinh tế mà bạn không phải băn khoăn nên che dấu hay cất đi.

Màn hình LG StanbyME biến hóa linh hoạt

Điểm danh cuối cùng là LG StanbyME - sản phẩm đa nhiệm với thiết kế thể hiện tính linh hoạt, sáng tạo, tinh giản gần như hoàn toàn những kết nối rườm rà: Chân đế LG StanbyME có thể di chuyển linh hoạt, màn hình có thể xoay dọc và ngang tùy theo ý thích; thiết bị hoạt động bằng pin kéo dài đến 3 giờ đồng hồ, không cần lệ thuộc vào ổ cắm điện. Ngoài ra, các dịch vụ phát trực tuyến OTT sẵn có của LG StanbyME mang đến cho người dùng cơ hội thưởng thức đa dạng kho nội dung yêu thích một cách dễ dàng và thuận tiện hơn bao giờ hết. LG StanbyME là cộng sự hoàn hảo cho lối sống năng động.

Sự tinh gọn trong thiết kế của LG StanbyME là điểm cộng lớn cho tính linh hoạt của sản phẩm. Không cần tốn nhiều diện tích, người dùng có thể mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi.

Với châm ngôn hoạt động "The Better Life You Deserve" (Cuộc sống tốt đẹp hơn mà bạn xứng đáng có được), những sản phẩm của LG luôn được thiết kế nhằm mục đích mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho người dùng. "The Better Life You Deserve" phản ánh rõ nét thông qua hệ sinh thái các sản phẩm công nghệ đỉnh cao cùng thiết kế thời thượng, tinh xảo, thiết lập một không gian sống lý tưởng hơn cho người dùng mỗi ngày. Tham khảo thêm các sản phẩm của LG tại: https://www.lg.com/vn