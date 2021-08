Hacker tuyên bố sẽ livestream quá trình tấn công mạng nội bộ của BKAV

Dân trí Tối 11/8, trên diễn đàn R*forums, hacker "chunxong" tiếp tục thông báo về việc sẽ bán sock proxy cho phép truy cập mạng nội bộ của BKAV với mức giá 30.000 USD.

Trước đó, người này từng đưa ra "báo giá" 150.000 USD cho mã nguồn phần mềm (source code) và mã nguồn máy chủ (server side code) đối với các phần mềm diệt virus từ BKAV. Mã nguồn AI (trí thông minh nhân tạo) được chào bán với giá 100.000 USD.

Ngoài ra, người này còn bán nhiều tài liệu khác, trong đó hacker yêu cầu 10.000 USD để có được quyền truy cập ban đầu và 30.000 USD để tiếp cận với các nguồn tài nguyên khác.

Hacker tuyên bố sẽ phát trực tiếp quá trình tấn công mạng nội bộ của BKAV vào thứ tư tuần tới (ngày 18/8).

Như vậy, đến nay, tổng cộng số dữ liệu mà người này rao bán có trị giá lên đến 320.000 USD. Thậm chí, những ai muốn sở hữu độc quyền dữ liệu của BKAV sẽ phải chi trả số tiền gấp đôi so với mức "báo giá" trên. Người mua sẽ phải giao dịch thông qua đồng tiền điện tử XMR (Monero).

Chưa dừng lại ở đó, để chứng minh toàn bộ dữ liệu mà bản thân đang nắm giữ là thật, hacker này còn tuyên bố sẽ phát trực tiếp quá trình tấn công vào mạng nội bộ của BKAV trong tuần tới.

"Thật khó để khiến mọi người tin vào những điều trên, tôi sẽ cần phải làm thứ gì đó khó hơn. Vào thứ tư tuần tới (ngày 18/8), tôi sẽ phát trực tiếp quá trình tấn công vào mạng nội bộ của BKAV, các bạn hãy cùng chờ xem. Kênh phát sóng sẽ được cập nhật khi luồng trực tiếp bắt đầu", hacker này tiết lộ.

Trong một bình luận khác, hacker này viết rằng: "I'm feeling bad for my Vietnam country for being affected...". Có thể thấy, trong quá trình trao đổi, người này đã sử dụng cụm từ "my Vietnam country", điều đó khiến cho nhiều người đặt ra nghi vấn rằng liệu đây có phải một hacker người Việt Nam.

Trước đó, vào ngày 4/8, trên diễn đàn R*forums, tài khoản "chunxong" đã đăng tải một bài viết khẳng định rằng người này đã tấn công vào máy chủ của công ty an ninh mạng BKAV và lấy cắp mã nguồn các sản phẩm của công ty này, bao gồm mã nguồn gói phần mềm bảo mật BKAV Pro, phần mềm bảo mật di động BKAV Mobile…

Về phía BKAV, đại diện công ty xác nhận rằng mã nguồn do "chunxong" đăng tải chính là mã nguồn một số mô-đun thành phần trong các sản phẩm của công ty, nhưng đây là những mô-đun cũ và không gây ảnh hưởng đến khách hàng cũng như các sản phẩm hiện tại của công ty.

BKAV nói rằng các dữ liệu này đã từng bị rò rỉ từ cách đây hơn một năm, từ một nhân viên cũ đã nghỉ việc, nhưng không rõ vì lý do gì đến thời điểm này mới bị phát tán lên Internet.

Tối 8/8, tài khoản "chunxong" tiếp tục đăng tải một số ảnh chụp màn hình với nội dung được cho là cuộc hội thoại của các quản lý từ BKAV. Bên cạnh đó, người này cũng khẳng định rằng những dữ liệu mà bản thân sở hữu hoàn toàn là dữ liệu mới, không phải dữ liệu cũ như tuyên bố trước đó từ BKAV.

"Bảng giá" của những dữ liệu mà hacker tuyên bố đang nắm giữ của BKAV.

Phản hồi về sự việc lộ tin nhắn nội bộ, thông qua fanpage WhiteHat (diễn đàn bảo mật do BKAV hậu thuẫn), BKAV cho biết những tin nhắn này bị lộ bởi nhân viên cũ của công ty.

"Vụ việc này vẫn do nhân viên cũ đã nói, ngoài mã nguồn cũ, trong thời gian còn làm việc, nhân viên này đã thu thập thông tin đăng nhập mạng chat nội bộ, dùng nó để chụp ảnh các đoạn chat nội bộ gần đây. Lộ lọt thông tin từ nhân viên cũ luôn là vấn đề của mọi tổ chức, các vụ việc tương tự cũng đã xảy ra trên thế giới. Điều này có thể xảy ra với mọi tổ chức và chúng ta luôn phải sẵn sàng với những vấn đề như vậy. Về phía người vi phạm, họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", WhiteHat cho biết.

Thế Anh