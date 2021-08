Google dùng từ lóng "mắng" vỗ mặt người dùng Việt vì viết sai câu tiếng Anh

Dân trí Nhiều người dùng tại Việt Nam đã rất bất ngờ khi bị công cụ dịch thuật của Google… mắng chỉ vì họ điền sai một câu tiếng Anh.

Google Translate (Google Dịch) là một trong những công cụ dịch thuật được sử dụng phổ biến nhất thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng, cho phép người dùng tra cứu các từ ngoại ngữ hoặc dịch các đoạn văn bản, trang web từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.

Mới đây, nhiều người dùng tại Việt Nam đã rất bất ngờ khi bị công cụ Google Translate "mắng" chỉ vì họ điền sau một câu tiếng Anh.

Google Translate "mắng" người dùng khi nhập sai câu tiếng Anh để dịch.

Theo đó, khi người dùng sử dụng Google Translate để dịch câu tiếng Anh "What doing you now" sang tiếng Việt, sẽ bất ngờ nhận được kết quả là: "Sai rồi **, phải là 'What are you doing now'". Câu "mắng" đồng thời sửa lỗi này, kèm thêm câu chửi "vỗ mặt" của Google Translate đã khiến nhiều người bất ngờ và nhanh chóng "gây sốt" trong cộng đồng mạng tại Việt Nam.

Câu hỏi đặt ra là vì sao Google Translate lại "mắng" người dùng tại Việt Nam khi họ vô tình điền sai câu tiếng Anh như vậy?

Trên thực tế, Google Translate được tích hợp tính năng cho phép cộng đồng người dùng đề xuất và đóng góp để chỉnh sửa lại những từ hoặc câu dịch không chuẩn xác. Những kết quả dịch nào được nhiều người dùng tham gia đóng góp và đồng tình nhiều nhất sẽ trở thành kết quả dịch mặc định trên Google Translate.

Điều này sẽ giúp cho kết quả dịch trên Google Translate sẽ trở nên chuẩn xác hơn nhờ vào sự đóng góp và sửa lỗi của cộng đồng. Tuy nhiên, chính tính năng "mở" này đã bị nhiều cư dân mạng lợi dụng để sửa lại nội dung dịch thành nghĩa "dở khóc, dở cười" như trên.

Cụ thể, với câu tiếng Anh "What doing you now", do đây là một câu sai cấu trúc ngữ pháp và hầu như không có ai sử dụng Google Translate để dịch câu này, do vậy, một cư dân mạng nào đó đã chủ động sử dụng tính năng đóng góp của cộng đồng để sửa nội dung dịch của câu này thành một câu "mắng" bằng tiếng Việt mà không gặp quá nhiều khó khăn.

Đến thời điểm hiện tại, Google Translate đã sửa lại nội dung câu dịch "What doing you now" thành "Bạn đang làm gì bây giờ".

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên dân mạng tại Việt Nam can thiệp và chỉnh sửa các nội dung dịch thuật trên Google Translate. Chẳng hạn như trước đây, khi sử dụng Google Translate để dịch từ "helo" (thay vì "Hello"), người dùng sẽ nhận được kết quả dịch là: "Tiếng Anh cũng ghi ngu, phải là hello"; hay khi dịch câu "Go o morning", người dùng sẽ bị Google Translate "mắng" vì viết sai từ "Good morning"…

Người dùng Việt cũng từng bị Google Translate "mắng" khi điền sai chữ "helo".

Hiện tại, nhiều cụm từ khi sử dụng Google Translate để dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt cũng đã bị cư dân mạng can thiệp và chỉnh sửa, chẳng hạn khi dịch cụm từ "Racing Boy" sẽ ra kết quả "Trẻ trâu đú" bằng tiếng Việt, khi dịch từ "Radium" sẽ được kết quả là "ngu Google dịch dở" hoặc với câu "I'm tru" sẽ cho về kết quả "Sai chính tả rồi kìa"… đến nay những kết quả dịch này vẫn được giữ nguyên trên Google Translate mà chưa có sự thay đổi.

Ngoài Google Translate, một dịch vụ khác là Google Maps cũng có tính năng "mở", cho phép sự đóng góp của cộng đồng người dùng để giúp xác định các vị trí trên bản đồ được chính xác hơn. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng tại Việt Nam cũng đã từng nhiều lần lợi dụng tính năng này để thay đổi các địa điểm trên bản đồ Google Maps vì nhiều mục đích khác nhau, nhưng chủ yếu chỉ nhằm mục đích quậy phá và đùa nghịch.

T.Thủy