Gói K+ trên TV360 sẽ áp dụng giá mới

Do sự thay đổi trong định hướng kinh doanh của nhà cung cấp bản quyền truyền hình K+, kể từ ngày 01/08/2022 giá các gói K+ trên hệ thống truyền hình của Viettel (TV360 /Truyền hình số) sẽ tăng thêm 44.000đ/thuê bao/tháng cho khách hàng đăng ký và gia hạn mới.

Nhiều người đã nhanh tay đăng ký ngay dịch vụ TV360 trong tháng 7 để hưởng mức giá cũ đồng thời được xem miễn phí chùm kênh thể thao On Football, On Sports+, On Sports, On Sports News đến hết 20/8/2022. Các giải nổi bật trên trùm kênh này gồm Vleague, tennis, bóng chuyền, Golf, VBA Bóng rổ, NBA Bóng rổ Mỹ,…

Cụ thể, từ 1/8/2022 khách hàng TV360 có thể lựa chọn một trong ba gói: Gói VIP K+ (HD) trả trước có giá 193.000đồng/tháng, gồm gần 200 kênh truyền hình trực tuyến và các kênh K+ HD, hơn 2.000 giờ xem phim điện ảnh…); Gói Add-on K+ (HD) có giá 184.000đồng/tháng (bổ sung các kênh K+ HD vào gói hiện tại khách hàng đang sử dụng); Gói tích hợp cho khách hàng đang dùng internet Viettel có giá từ 349.000đồng/tháng.

Ngoài ra, các khách hàng của TV360 sẽ không mất phí dung lượng data 3G/4G/5G khi xem bất cứ nội dung nào trên ứng dụng TV360. Với chương trình khuyến mại này, khách hàng có thể tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc của các trận đấu bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh, các phim điện ảnh và truyền hình chất lượng cao, phim điện ảnh Việt Nam mới nhất sau chiếu rạp, các serie phim truyền hình, drama nổi tiếng trên chiếc điện thoại của mình.

Anh Mai Anh Tuấn (Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi là người đam mê bóng đá. Ngoài việc ra sân đá tập luyện tăng thể lực cùng bạn bè, đồng nghiệp mỗi cuối tuần, anh em chúng tôi cùng rủ nhau xem các trận đấu giải Ngoại hạng Anh. Việc Viettel miễn phí 4G khi xem các chương trình trên TV360 quá là tuyệt vời. Cám ơn Viettel đã cho tôi cơ hội được đắm mình trong không khí thể thao cùng người hâm mộ trên toàn thế giới mọi lúc mọi nơi".

Với công nghệ hiện đại cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn, ứng dụng xem truyền hình giải trí trên điện thoại TV360 trở thành một người bạn thân thiết với khách hàng. Hàng triệu người đã tải và sử dụng TV360 để có thể xem được gần 200 kênh truyền hình trong nước và quốc tế trong đó có K+. Chương trình khuyến mại miễn phí 3G, 4G, 5G khi xem trên ứng dụng TV360 là món quà đầy ý nghĩa dành tặng cho khách hàng sử dụng dịch vụ di động trả trước hoặc trả sau của Viettel. Món quà này góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dùng, đem đến cho họ những giây phút thư giãn thoải mái và hạnh phúc sau những giờ làm việc căng thẳng.