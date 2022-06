Giải thưởng Trung tâm dữ liệu tốt nhất Việt Nam 2022 gọi tên DC Tân Thuận

"Best Data Center" là một trong những giải thưởng danh giá cho lĩnh vực Trung tâm dữ liệu của GBRM Award 2022. Ban giám khảo của lễ trao giải năm nay là các chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Năm đầu tiên góp mặt tại hạng mục giải thưởng mới này, vượt qua nhiều vòng đánh giá chuyên sâu và toàn diện bởi các giám khảo cấp cao trong ngành, Data Center Tân Thuận của CMC Telecom đã chính thức "ghi danh bảng vàng" trở thành Trung tâm Dữ liệu tốt nhất tại Việt Nam 2022 - "Best Data Center In Vietnam 2022".

Data Center Tân Thuận của CMC Telecom nhận giải thưởng "Best Data Center In Vietnam 2022" của GBRM Award.

Để giành được giải thưởng danh giá này, CMC Telecom đã phải chứng minh các tiêu chuẩn xây dựng, quản lý Data Center Tân Thuận với các chứng chỉ ngành và đội ngũ chuyên gia vận hành trình độ cao nhất (CDCE,CDCS, CDCP, CDFOM…) cùng dịch vụ chăm sóc khách hàng tuân thủ theo chuẩn mực quốc tế nghiêm ngặt nhất.

DC hiện đại nhất Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế

DC Tân Thuận là trung tâm dữ liệu hiện đại nhất mà CMC Telecom mới "mạnh tay" đầu tư và chính thức đưa vào hoạt động vào tháng 4/2022. Đây là Data Center được B-Barcelona Singapore thiết kế tuân thủ theo các tiêu chuẩn khắt khe nhất cho một DC hiện đại như PCI DSS, TVRA (Threat Vulnerability & Risk Assessments), ISO 27001:2013/ ISO 9001:2015… và đặc biệt là chứng chỉ Uptime Tier III cho cả Thiết kế và Xây dựng.

DC Tân Thuận mang đến khả năng kết nối và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho doanh nghiệp với hệ thống 1.200 tủ mạng (rack) công suất cao lên tới 20kw/rack trong khu vực rộng 10.000 m². Ngoài ra, tải trọng sàn mỗi tầng lên đến 1.500 kg/m2, đưa Tân Thuận Data Center thành DC tiêu chuẩn quốc tế hiện đại nhất Việt Nam và Khu vực APAC.

Data Center Tân Thuận của CMC Telecom có diện tích mặt sàn 10.000m² với quy mô 1.200 rack.

DC đầu tiên đạt chứng chỉ TCCF với số lượng bài test cao nhất Việt Nam

Tháng 5/2022 vừa qua, Uptime Institute cũng chính thức công bố Data Center Tân Thuận đã thành công đạt được chứng chỉ TCCF (Tier Certification of Constructed Facility) đầu tiên với số lượng bài test cao nhất Việt Nam tính đến hiện tại (115 bài kiểm tra vận hành thực tế).

Chứng chỉ TCCF của Uptime là chứng nhận đảm bảo các trung tâm dữ liệu được xây dựng theo thiết kế và có khả năng đáp ứng những yêu cầu đã xác nhận về tính khả dụng. TCCF giúp bảo vệ khoản đầu tư của khách hàng bằng sự kiểm tra, đánh giá bởi những chuyên gia thẩm định trung lập đến từ tổ chức đánh giá DC quốc tế Uptime Institute.

Được thiết kế với các yêu cầu khắt khe nhất cho một "Bespoke DC for you" Tân Thuận DC sẵn sàng hỗ trợ đa dạng nhu cầu cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp có thể kiểm soát chi phí tốt hơn, giảm thiểu rủi ro và an tâm đầu tư hạ tầng.

Global Business Review Magazine là tạp chí hàng đầu của UAE thường xuyên cập nhật thông tin về các thị trường mới nổi, tài chính, ngân hàng, công nghệ. Hàng năm, tạp chí sẽ tiến hành đánh giá để lựa chọn trao giải thưởng cho các doanh nghiệp, thương hiệu quốc tế có thành tựu nổi bật nhằm khuyến khích, thúc đẩy sự phát triển và công nhận giá trị toàn cầu mà các tổ chức mang lại.