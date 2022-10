Giá iPhone 14 giảm sâu ngay khi lên kệ, dân xếp hàng dài chờ mua

Từ 0h ngày 14/10, thế hệ iPhone 14 đã chính thức lên kệ tại thị trường Việt Nam. Dòng sản phẩm này có 4 phiên bản khác nhau, bao gồm iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max.

Sức hút của iPhone 14 vượt trội so với iPhone 13

Trao đổi với PV Dân trí, đại diện nhiều hệ thống bán lẻ lớn tại Việt Nam cho biết lượng người dùng quan tâm đến dòng sản phẩm iPhone 14 đã tăng vượt trội so với phiên bản iPhone 13 tiền nhiệm. Cụ thể, tính đến cuối ngày 13/10, hệ thống Minh Tuấn Mobile đã nhận được gần 56.000 đơn đặt hàng trước iPhone 14. Con số này nhiều hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Người dùng xếp hàng dài chờ nhận iPhone 14 trong đêm (Ảnh: Thế Anh).

"Với nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, dịch vụ chăm sóc hậu mãi tốt, iPhone chính hãng ngày càng chiếm lĩnh thị trường và mang đến nhiều quyền lợi cho khách hàng. Dòng iPhone 14 chắc chắn sẽ khiến thị trường công nghệ cuối năm trở nên cực kỳ sôi động", ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc hệ thống Minh Tuấn Mobile, nhận định.

Điều tương tự cũng được ghi nhận tại hệ thống Thế Giới Di Động. Chỉ sau một tuần nhận đặt hàng, đại lý này đã thu hút hơn 70.000 khách đăng ký đặt mua và hơn 35.000 khách cọc. Con số này gấp đôi so với iPhone 13.

"Sức hấp dẫn của iPhone 14 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi máy chính thức về Việt Nam. Sản phẩm hứa hẹn sẽ còn thu hút nhiều khách hàng quan tâm hơn nữa, đặc biệt là mùa mua sắm cuối năm tới đây", ông Trần Văn Hoàng, Giám đốc phát triển bán hàng Thế Giới Di Động, chia sẻ.

Apple tăng số lượng máy nhưng iPhone 14 Pro Max vẫn "cháy hàng"

Khảo sát tại hàng loạt hệ thống bán lẻ cho thấy iPhone 14 Pro Max là mẫu máy được người tiêu dùng tại Việt Nam đặt mua nhiều nhất. Theo chia sẻ từ hệ thống Shopdunk, iPhone 14 Pro Max chiếm đến 86% tổng số đơn cọc. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về iPhone 14 Pro với 10%, iPhone 14 với 3% và iPhone 14 Plus chiếm 1%.

"Với riêng dòng sản phẩm iPhone 14 Pro Max, hai phiên bản dung lượng 128 GB và 256 GB chiếm tỷ lệ cao nhất. Phiên bản màu tím (Deep Purple) được người dùng chọn mua nhiều nhất", ông Phạm Tuấn Anh - đại diện truyền thông hệ thống Shopdunk, chia sẻ.

iPhone 14 Pro Max là mẫu máy được người dùng Việt chọn mua nhiều nhất trong đợt đầu mở bán (Ảnh: Thế Anh).

Trong khi đó, ông Nguyễn Thế Kha - Giám đốc khối viễn thông di động hệ thống FPT Shop, tiết lộ rằng năm nay Apple đã dành một sự quan tâm rất lớn đến thị trường Việt Nam khi tăng gấp 2 lần lượng hàng về trong thời gian đầu. Điều này cho thấy nỗ lực rất lớn từ phía Apple, cũng như sự quan trọng của thị trường Việt Nam đối với công ty.

"Sức hút của iPhone 14 là chuyện không phải bàn cãi khi chúng tôi đã nhận được số lượng đăng ký kỷ lục (hơn 92.000 lượt), gấp 3 lần so với sản phẩm tiền nhiệm. Những yếu tố như thời gian mở bán ngày càng sớm, giá cả cạnh tranh và chính sách bảo hành đã thúc đẩy nhu cầu rất lớn của người dùng Việt đối với hàng chính hãng", ông Kha cho biết thêm.

Hiện tại, bộ đôi iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max đều đã rơi vào tình trạng "cháy hàng" tại nhiều hệ thống. Người dùng muốn sở hữu hai sản phẩm này sẽ phải đặt trước tại các đại lý và chờ đợi trong khoảng thời gian 1-2 tuần để có thể nhận máy.

Trong khi đó, hai phiên bản iPhone 14 và iPhone 14 Plus lại không nhận nhiều sự quan tâm của người dùng Việt. Tất cả phiên bản của hai mẫu iPhone tiêu chuẩn đều đang sẵn hàng tại các đại lý.

"Việc "cháy hàng" trong vài ngày đầu mở bán tại thị trường Việt Nam chắc chắn sẽ xảy ra. Số lượng hàng đợt đầu về thường chỉ đủ đáp ứng cho những khách đã đặt hàng (đặc biệt là phiên bản Pro và Pro Max màu Tím). Chúng tôi cam kết sẽ liên tục bổ sung số lượng hàng và cập nhật thông tin trả máy trong các đợt tiếp theo", ông Nguyễn Lạc Huy - đại diện truyền thông hệ thống CellphoneS, chia sẻ.

Giá iPhone 14 giảm sâu ngay khi lên kệ

Tại thị trường Việt Nam, iPhone 14 và iPhone 14 Plus có giá bán niêm yết khởi điểm từ 25 triệu đồng và 28 triệu đồng cho phiên bản 128 GB. Trong khi đó, mức giá của bộ đôi iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max lần lượt từ 31 triệu đồng và 34 triệu đồng cho bản 128 GB.

Nhiều hệ thống đã giảm giá mạnh cho iPhone 14 ngay từ ngày đầu mở bán (Ảnh: Thế Anh).

Tuy nhiên, ngay từ trước khi mở bán, iPhone 14 đã được nhiều đại lý điều chỉnh giảm giá tại Việt Nam. Trên thực tế, người dùng có thể sở hữu những mẫu máy này với mức giá thấp hơn từ 3-5 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Tham khảo tại hệ thống Di Động Việt, trong đợt mở bán đầu tiên, bộ đôi iPhone 14 và iPhone 14 Plus có mức giá từ 20 triệu đồng và 23 triệu đồng, thấp hơn 5 triệu đồng so với giá bán niêm yết. Hai mẫu iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max cũng có mức giá thấp hơn 3 triệu đồng so với giá niêm yết, lần lượt từ 28 triệu đồng và 31 triệu đồng.

"Đến nay, hệ thống đã ghi nhận lượng đặt cọc cao gấp 3 lần so với thế hệ tiền nhiệm. Trong đó, iPhone 14 Pro Max vẫn là model được khách hàng lựa chọn nhiều nhất khi chiếm đến 80%. Tiếp đến là iPhone 14 Pro chiếm 15%, còn lại là iPhone 14 và iPhone 14 Plus", ông Nguyễn Ngọc Đạt, CEO của hệ thống Di Động Việt, cho biết thêm.

Theo chia sẻ từ các đại lý, Apple không áp đặt mức giá sàn đối với các sản phẩm mà hãng bán ra tại thị trường Việt Nam. Điều này đồng nghĩa rằng giá bán sản phẩm sẽ phụ thuộc vào mức chiết khấu cũng như các chương trình ưu đãi của mỗi đại lý.

"Mỗi hệ thống sẽ có những chính sách và ưu đãi khác nhau. Chúng tôi luôn cố gắng tạo điều kiện cho khách hàng có thể sở hữu sản phẩm mà không cần phải lo lắng quá nhiều về chi phí. Bên cạnh đó, khách hàng vẫn sẽ được đảm bảo quyền lợi với các dịch vụ và chính sách rõ ràng ", ông Hồ Tác Thành - Giám đốc chuỗi 24hStore chia sẻ.