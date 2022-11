Giá iPhone 13 Pro Max đột ngột tăng tại Việt Nam

Vào giai đoạn cuối tháng 9, trước khi những chiếc iPhone 14 được giới thiệu, giá bán của các dòng sản phẩm đời cũ đã liên tục giảm mạnh, đặc biệt là với thế hệ iPhone 13. Tuy nhiên, đến hiện tại, mức giá của dòng sản phẩm này lại bất ngờ tăng cao, dao động từ 500.000 - 1 triệu đồng, tùy theo từng phiên bản bộ nhớ và màu sắc.

iPhone 13 Pro Max tăng giá chủ yếu ở phiên bản 128 GB và 256 GB (Ảnh: Thế Anh).

Cụ thể, iPhone 13 Pro Max phiên bản 128 GB đang được các đại lý chào bán với mức giá khoảng 27,5-28 triệu đồng, tăng 500.000 đồng so với tháng trước. Phiên bản 256 GB có mức giá khoảng 30,5 triệu đồng.

Mức giá của iPhone 13 Pro cũng được điều chỉnh tăng 1 triệu đồng so với trước, lên 25,5 triệu đồng cho phiên bản 128 GB. Trong khi đó, giá bán của bộ đôi iPhone 13 và iPhone 13 Mini vẫn duy trì ở mức 19 triệu đồng và 17,5 triệu đồng cho phiên bản 128 GB.

Theo chia sẻ từ các đại lý, nguyên nhân chính của lần tăng giá này là do tình trạng khan hiếm nguồn cung. Trong khi đó, nhu cầu của người dùng đối với bộ đôi iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max vẫn tương đối cao.

"Hiện tại, hai mẫu máy iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max đã ngừng sản xuất. Số lượng máy còn tồn trong kho tương đối thấp, dẫn tới chi phí nhập hàng đầu vào tăng cao hơn bình thường. Do đó, hầu hết các nhà bán lẻ đều có sự điều chỉnh giá bán theo hướng tăng nhẹ", ông Nguyễn Hữu Phúc - Trưởng phòng kinh doanh hệ thống Minh Tuấn Mobile, chia sẻ.

Sau khi giới thiệu thế hệ iPhone 14, Apple đã âm thầm "khai tử" bộ đôi iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max. Tuy nhiên, lượng người dùng quan tâm đến hai mẫu máy này vẫn rất cao. Dự kiến, hai thiết bị này sẽ hết hàng tại Việt Nam vào khoảng cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12.

iPhone 14 Plus sẽ là mẫu máy thay thế cho iPhone 13 Pro Max sau khi thiết bị này hết hàng (Ảnh: Thế Anh).

Việc tăng giá đối với iPhone 13 Pro Max cũng được xem là động thái giúp thúc đẩy doanh số của dòng sản phẩm iPhone 14 Plus. Ngay từ khi ra mắt, mẫu máy này đã không nhận được sự quan tâm của người dùng tại Việt Nam do mức giá kém cạnh tranh.

Hiện tại, thiết bị này đã được nhiều đại lý giảm giá mạnh, xuống thấp hơn hẳn so với iPhone 13 Pro Max. Cụ thể, iPhone 14 Plus đang được chào bán với mức giá 23,5 triệu đồng cho phiên bản 128 GB, giảm 4,5 triệu đồng so với giá niêm yết.

"Trong bối cảnh iPhone 13 Pro Max ngày dần "cạn" hàng do ngừng sản xuất, iPhone 14 Plus sẽ là dòng sản phẩm thay thế hoàn hảo. Mẫu máy này có thể mang đến những trải nghiệm tương tự về hiệu năng, dung lượng pin và màn hình, trong khi có giá bán rẻ hơn đáng kể", ông Xà Quế Nguyên - CEO hệ thống Hnam Mobile, cho biết.