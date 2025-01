Galaxy S25 series: Sở hữu trợ lý ảo giống như Jarvis trong phim Iron Man

Sở hữu Galaxy S25 series, người dùng có trợ lý ảo như Jarvis của Iron Man (Ảnh: Chụp màn hình phim Iron Man 2008).

Jarvis, trợ lý ảo tiên tiến trong loạt phim Iron Man, là một hệ thống AI thông minh, linh hoạt, có khả năng hiểu ngữ cảnh và thực hiện đa tác vụ. Khả năng của Jarvis trong việc quản lý thông tin, điều khiển thiết bị và hỗ trợ nhân vật Tony Stark trong mọi tình huống đã khiến nhiều người xem mơ về một ngày AI thực sự có thể làm được điều tương tự trong cuộc sống hàng ngày.

Trợ lý ảo Jarvis gây ấn tượng với khán giả khi theo dõi loạt phim Iron Man (Ảnh: Chụp màn hình từ phim Iron Man 2008).

Sự phát triển của các mô hình ra lệnh giọng nói đã trải qua nhiều giai đoạn, từ các hệ thống cơ bản chỉ có thể nhận lệnh đơn giản, đến các trợ lý ảo hiện đại với khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên. Tuy nhiên, với Galaxy AI trên Galaxy S25 series, Samsung nâng tầm trải nghiệm này lên một cấp độ hoàn toàn mới và hiện thực hóa giấc mơ "ai cũng có một Jarvis của riêng mình".

Galaxy AI trên Galaxy S25 series: Trợ lý ảo với khả năng đối thoại tự nhiên như Jarvis

Galaxy AI trên Galaxy S25 series là một hệ thống có khả năng hiểu ý định người dùng, thực hiện nhiều nhiệm vụ phức tạp trong cùng một câu lệnh, và tương tác một cách liền mạch với các ứng dụng.

Ví dụ, nếu người dùng muốn tổ chức một buổi gặp gỡ, chỉ cần nói: "Tìm nhà hàng Việt gần đây, gửi thông tin địa điểm cho Duyệt, và thêm vào lịch vào 19h tối nay", Galaxy AI sẽ thực hiện tất cả các yêu cầu mà không cần người dùng phải mở từng ứng dụng hay thao tác thủ công.

Galaxy S25 series có khả năng thực hiện tác vụ liên ứng dụng bằng lời nói (Ảnh: Samsung).

Tính năng này còn phát huy sức mạnh trong các trường hợp khác như khi người dùng đang xem một video trên YouTube và muốn lưu nội dung quan trọng.

Ngoài ra, Galaxy AI còn hỗ trợ tìm kiếm tài liệu, hình ảnh, video hoặc bài hát trong thư viện của người dùng.

Người dùng thích thú với tính năng tìm kiếm thông minh trên Galaxy S25 series (Ảnh: Samsung).

Khả năng tương tác liên ứng dụng của Galaxy AI không chỉ dừng lại ở các ứng dụng tích hợp sẵn như Samsung Notes, Calendar hay YouTube mà còn mở rộng ra các ứng dụng bên thứ ba như WhatsApp, Spotify hay Google Maps.

Ngoài ra, Galaxy AI còn hỗ trợ tìm kiếm nhanh tài liệu, hình ảnh, video hoặc bài hát. Nếu người dùng cần một bức ảnh chụp hoàng hôn từ tháng trước, chỉ cần nói: "Tìm ảnh hoàng hôn ở Đà Nẵng trong thư viện của tôi", AI sẽ cho hiển thị kết quả liên quan, giúp người dùng tiết kiệm thời gian mà không cần phải tìm kiếm qua hàng loạt tệp.

Now Brief: Trợ lý cá nhân luôn sẵn sàng

Now Brief là một bản tóm tắt cá nhân hóa mà người dùng nhận được mỗi sáng, bao gồm thông tin thời tiết, lịch trình trong ngày, và các gợi ý phù hợp. Ví dụ, nếu người dùng có một cuộc họp quan trọng, Now Brief sẽ nhắc kiểm tra tài liệu và đề xuất tuyến đường nhanh nhất để đến văn phòng.

Tóm tắt thông minh (Now Brief) là một trong những tính năng mới được yêu thích của Galaxy S25 series (Ảnh: Samsung).

Vào cuối ngày, Now Brief có thể hiển thị tổng kết các hoạt động, như số bước chân đã đi được, những khoảnh khắc đáng nhớ chụp từ camera, hoặc nhắc nhở người dùng về những nhiệm vụ chưa hoàn thành.

Galaxy AI - AI trên di động có hỗ trợ tiếng Việt

Một trong những yếu tố nổi bật của Galaxy AI trên Galaxy S25 là khả năng hỗ trợ tiếng Việt. Với Galaxy AI, với khả năng xử lý tiếng Việt vượt trội, đã trở thành công cụ đắc lực cho người dùng Việt Nam.

Galaxy AI không chỉ hỗ trợ dịch thuật trong thời gian thực qua tính năng Live Translate, mà còn giúp xử lý văn bản một cách liền mạch. Người dùng có thể sử dụng Galaxy AI để dịch các tin nhắn tiếng nước ngoài sang tiếng Việt ngay khi nhận được, hoặc thậm chí dịch toàn bộ cuộc gọi sang ngôn ngữ mong muốn mà không cần phải cài đặt thêm ứng dụng thứ ba.

Galaxy AI còn hỗ trợ tóm tắt nội dung từ các nguồn tiếng Việt như tài liệu, email, website hay video YouTube. Khả năng này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn tối ưu hóa hiệu quả làm việc và học tập.

Khả năng tóm tắt nội dung từ các nguồn tiếng Việt không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn tối ưu hóa hiệu quả làm việc và học tập (Ảnh: Samsung).

Nhờ việc hiểu và xử lý tiếng Việt tự nhiên, Galaxy AI không chỉ là một trợ lý ảo, mà còn là một công cụ phù hợp với đời sống và văn hóa của người Việt. Đây là điểm nhấn quan trọng, giúp Galaxy AI có được sự đón nhận của khách hàng Việt Nam.

Galaxy AI - Từ giấc mơ đến thực tế

Galaxy AI trên Galaxy S25 không chỉ là bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo di động mà còn hiện thực hóa giấc mơ về một trợ lý ảo thông minh, gần gũi như Jarvis trong bộ phim Iron Man. Sự tích hợp sâu rộng giữa công nghệ AI tiên tiến và các ứng dụng hàng ngày mang lại trải nghiệm tương tác tự nhiên, liền mạch và cá nhân hóa cho người dùng.

Với khả năng thực hiện tác vụ liên ứng dụng bằng lời nói, học hỏi thói quen để đưa ra gợi ý phù hợp và hỗ trợ tiếng Việt, Galaxy AI không chỉ đáp ứng nhu cầu của hiện tại mà còn mở ra những tiềm năng trong tương lai.