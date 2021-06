FPT Software thắng loạt giải thưởng IT World 2021

Dân trí Ba nền tảng, giải pháp akaBot, akaChain, akaMES do FPT Software phát triển được xếp hạng cao tại IT World Awards lần thứ 16.

Hệ thống giải Globee Awards, giải thưởng uy tín thế giới được tổ chức thường niên từ năm 2005 với 11 hạng mục giải thưởng, vừa công bố danh sách các doanh nghiệp, cá nhân có thành tựu xuất sắc trên phạm vi toàn cầu ở hạng mục IT World Awards. Theo đó, ba nền tảng, giải pháp akaBot, akaChain, akaMES của FPT Software được vinh danh tại 5 lĩnh vực của hạng mục này.

Cụ thể akaBot - nền tảng tự động hóa nghiệp vụ, sử dụng công nghệ lõi RPA, tích hợp AI (trí tuệ nhân tạo) và OCR (công nghệ nhận dạng ký tự quang học) lập hat-trick với một giải Vàng và 2 giải Bạc ở lĩnh vực triển khai và quan hệ khách hàng xuất sắc nhất của năm 2021 khu vực châu Á - Thái Bình Dương, sản phẩm & dịch vụ công nghệ do doanh nghiệp lớn thực hiện (hơn 2.500 nhân viên) và lãnh đạo phát triển sản phẩm xuất sắc nhất năm cho cá nhân ông Bùi Đình Giáp, người sáng lập akaBot.

Qua hai năm phát triển, akaBot đã được công nhận với hàng loạt các giải thưởng trong và ngoài nước cũng như sự tin tưởng từ hơn 50 khách hàng trên 13 quốc gia như HSBC, TPBank, Panasonic, Mizuho... akaBot có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm đến 60% chi phí vận hành, giảm 90% thời gian thực hiện tác vụ trong khi đảm bảo duy trì dịch vụ ổn định 24/7/365.

akaMES nhận giải Vàng Globee cho lĩnh vực sản phẩm và dịch vụ công nghệ dành cho dây chuyền sản xuất. akaMES là nền tảng điều phối và quản lý sản xuất theo thời gian thực, tập trung hỗ trợ vận hành cho các nhà máy sản xuất. Nền tảng kết nối toàn bộ các bộ phận của nhà máy, thống nhất dữ liệu và hỗ trợ tính toán chi phí, giúp doanh nghiệp nhanh chóng phát hiện các sai sót trên dây chuyền sản xuất và có kế hoạch thay đổi phù hợp. akaMES đã được triển khai ở các tập đoàn lớn Tập đoàn Vinfast, Nippon Steel Spiral Pipe Vietnam; Sumitomo Heavy Industries Việt Nam…

Còn ở lĩnh vực nền tảng số tốt nhất, nền tảng akaChain nhận giải Vàng. akaChain có ưu điểm vượt trội trong việc giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian triển khai các nghiệp vụ quan trọng, tự động hóa quá trình định danh khách hàng, hỗ trợ đánh giá rủi ro nợ xấu tín dụng, cũng như đề xuất chương trình khách hàng thân thiết. Nền tảng cũng có thế mạnh về tính bảo mật và minh bạch, truy xuất nguồn gốc dữ liệu. akaChain nhận được sự tin tưởng của các khách hàng lớn như AIA, Tập đoàn Masan, Thinkpower...

Đạt giải liên tiếp ở 5 lĩnh vực quan trọng của hạng mục IT World Awards, FPT Software đã được trao tặng Cúp người thắng cuộc (Grand Trophy Winners) của năm. Chia sẻ về giải thưởng, ông Trần Đăng Hòa - Phó Tổng giám đốc FPT Software cho biết: "Những sáng tạo không ngừng cùng nỗ lực bền bỉ, cam kết mang đến sự hài lòng cho khách hàng là động lực thúc đẩy đội ngũ kỹ sư FPT Software tạo ra những nền tảng, giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp trên toàn cầu. Giải thưởng là một sự ghi nhận của thế giới với các nền tảng, giải pháp Make in Việt Nam và cũng khẳng định vị thế hàng đầu của FPT Software trong việc cung cấp các giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho doanh nghiệp".

Bà San Madan, đồng Chủ tịch của Giải thưởng Globee toàn cầu, nhận định nền công nghiệp công nghệ thông tin vẫn đang tiếp tục phục hồi nhanh chóng, bền bỉ qua đại dịch. Đặc biệt, mảng công nghệ mới đang ngày càng nở rộ với nhiều phát kiến đột phá, do nhu cầu sống, mua sắm và làm việc của người dùng đã thay đổi dưới ảnh hưởng của dịch Covid-19. Vì vậy, yêu cầu về sáng kiến công nghệ mới ngày càng tăng cao trên toàn thế giới.

Ba nền tảng, giải pháp trên là một phần của hệ sinh thái công nghệ Made by FPT, bao gồm các giải pháp chuyển đổi số "may đo" cho doanh nghiệp, được xây dựng dựa trên những nền tảng công nghệ lõi gồm RPA, AI, Blockchain, BPO, IoT, ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực thiết yếu như ô tô, vận tải, tài chính ngân hàng, bán lẻ, sản xuất… Với tốc độ tăng trưởng doanh thu trên 50% năm 2020, hệ sinh thái Made by FPT là một trong những động lực tăng trưởng mũi nhọn dài hạn quan trọng của Tập đoàn FPT.

Giải thưởng Globee là giải thưởng kinh doanh, công nghệ ở quy mô toàn cầu, bao gồm 11 hạng mục giải thưởng. Globee vinh danh các tổ chức ở mọi quy mô và ngành nghề cùng những cá nhân xuất chúng, đóng vai trò chủ chốt tạo ra thành công của doanh nghiệp. Giải thưởng ghi nhận những thành tựu xuất sắc và các hoạt động nổi trội của kinh doanh toàn cầu.

Trường Thịnh