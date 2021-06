FPT Camera IQ: Tiên phong ứng dụng AI và Cloud vào giải pháp camera an ninh

Dân trí Sau thành công với giải pháp camera lưu trữ trên điện toán đám mây, FPT Telecom tiếp tục khẳng định vị thế bằng việc đưa ra thị trường dòng sản phẩm FPT Camera IQ, sử dụng AI để nhận diện chuyển động có người.

Những năm gần đây, nhu cầu sử dụng camera giám sát an ninh tại Việt Nam ngày càng tăng. Không chỉ ở các văn phòng, xí nghiệp, camera giám sát giờ được sử dụng trong nhiều hộ gia đình. Song song với đó, các giải pháp về công nghệ trên camera cũng ngày càng được người dùng quan tâm. Công nghệ giúp giải các bài toán mà camera an ninh gặp phải, đặc biệt về khả năng lưu trữ, phân tích hình ảnh và cảnh báo.

Tiên phong ứng dụng điện toán đám mây vào giải pháp camera an ninh

Hiểu được nhu cầu của thị trường, ngay từ năm 2019, FPT Telecom đã sớm ứng dụng công nghệ điện toán đám mây để xây dựng và phát triển giải pháp camera an ninh (Cloud Camera). Trong khi hầu hết các loại camera an ninh khi ấy vẫn sử dụng các công nghệ truyền thống như lưu trên thẻ nhớ hoặc đầu ghi, giải pháp Cloud Camera của FPT giúp người dùng có thể lưu trữ thông qua kết nối Internet mà không cần đầu tư thêm thiết bị lưu trữ bên ngoài.

Giải pháp Cloud Camera này mang đến hàng loạt đột phá như: đơn giản hóa việc lắp đặt; dễ dàng mở rộng khả năng lưu trữ theo nhu cầu; không lo mất dữ liệu (điều này vẫn thường xuyên xảy ra đối với phương án lưu trữ truyền thống khi thiết bị phần cứng bị hỏng hóc hoặc mất cắp). Ngoài ra, với lợi thế sở hữu trung tâm dữ liệu đạt chuẩn Tier 3 danh giá, FPT Telecom còn giúp đảm bảo an toàn cho dữ liệu, đồng thời người dùng có thể dễ dàng xem từ bất cứ đâu với độ nét cao Full HD và độ trễ gần như bằng 0.

FPT Camera cũng là thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam mang đến một giải pháp toàn diện cho người dùng camera giám sát, từ thiết bị phần cứng, cho tới dịch vụ lưu trữ và ứng dụng quản lý đa nền tảng và dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Chưa dừng lại ở thành công đó, đội ngũ phát triển của FPT Camera tiếp tục ứng dụng những công nghệ mới, trong đó mới nhất là công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) vào sản phẩm của mình. FPT Camera IQ - ứng dụng AI để phát hiện chuyển động có người, là sản phẩm tiên phong trong việc ứng dụng AI vào và điện toán đám mây vào camera an ninh tại Việt Nam.

FPT Camera IQ - đưa trí thông minh nhân tạo vào giải pháp camera an ninh

Phương thức phổ biến để giám sát an ninh hiện nay là sử dụng sức người. Các công ty cần có một đội ngũ nhân sự chuyên giám sát camera và phát hiện các nguy cơ mất an toàn an ninh. Trong khi đó tại các hộ gia đình thường, camera thường chỉ để ghi hình và xem lại khi sự việc đã xảy ra.

FPT Camera IQ giải quyết được toàn bộ các vấn đề trên. Nhờ ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, camera của FPT Telecom không chỉ là "mắt" để nhìn, mà còn là "não bộ" để tiếp nhận và phân tích thông tin. Bộ não trí tuệ nhân tạo được tích hợp ngay trên camera, giúp thông tin được xử lý ngay lập tức và đưa ra cảnh báo nhanh, chính xác, đúng mục đích.

Mẫu camera này khi lắp đặt ngoài trời, có thể phân biệt được chuyển động là của người hay của các vật thể (như: Xe cộ, động vật, lá cây và các vật thể khác). Nhờ đó, camera có thể ghi lại các khoảnh khắc quan trọng có yếu tố con người, đồng thời đưa ra cảnh báo khi có người đột nhập. Đây cũng là điểm khác biệt mang tính tiên phong của FPT Camera IQ so với các dòng camera hiện có trên thị trường. Sản phẩm khắc phục được vấn đề cảnh báo không đúng mục đích, gây phiền cho người sử dụng và lâu dần giảm sự chú ý của người dùng vào các thông báo từ camera an ninh.

Theo số liệu của công ty nghiên cứu thị trường Statista (Đức), nhu cầu về các sản phẩm an ninh thông minh tại Việt Nam đang tăng trưởng ở mức cao. Trong giai đoạn từ 2021 đến 2025, mỗi năm doanh thu của mảng tăng khoảng 25,28%. Đóng góp không nhỏ trong số này là các giải pháp camera giám sát thông minh.

"Với những giải pháp như lưu trữ lưu trữ đám mây, trí tuệ nhân tạo nhận diện chuyển động có người, FPT Camera IQ không chỉ thể hiện vị thế đi tiên phong về công nghệ, mà còn mang đến cho người dùng những giải pháp tốt nhất trong việc giám sát an ninh bằng hình ảnh", ông Phạm Thanh Tuấn, Giám đốc Phát triển kinh doanh FPT Telecom chia sẻ.

Trường Thịnh