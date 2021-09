Facebook ra mắt màn hình thông minh Portal Go và Portal Plus

Dân trí Gần 3 năm sau khi ra mắt phiên bản đầu tiên, Facebook đã chính thức trình làng phiên bản nâng cấp cho màn hình thông minh Portal của hãng.

Tháng 10/2018, Facebook đã chính thức đặt chân vào thị trường phần cứng khi cho ra mắt bộ đôi sản phẩm Portal và Portal Plus. Đây là bộ đôi màn hình thông minh, được tập trung vào tính năng gọi điện video.

Sau 3 năm kể từ ra mắt phiên bản đầu tiên, mới đây Facebook đã chính thức trình làng phiên bản nâng cấp cho màn hình Portal của hãng, với 2 mẫu sản phẩm mang tên gọi Portal Go và Portal Plus (bản nâng cấp).

Portal Go có thiết kế nhỏ gọn, tích hợp pin để sử dụng ở bất kỳ đâu.

Trong đó, Portal Go là phiên bản màn hình thông minh có thiết kế nhỏ gọn, chỉ có kích cỡ 10-inch với độ phân giải 1280x800, tương tự như phiên bản Portal ra mắt năm 2018. Tuy nhiên, sản phẩm đã được tích hợp thêm pin, cho phép người dùng có thể sử dụng Portal Go ở bất cứ đâu, thay vì phải sử dụng nguồn điện cố định như phiên bản cũ. Portal Go được tích hợp một camera độ phân giải 12 megapixel góc rộng, cùng với loa và microphone để người dùng thực hiện các cuộc gọi video.

"Sản phẩm được thiết kế để cho phép các cuộc trò chuyện diễn ra từ phòng này sang phòng khác, với một tay cầm tích hợp và pin lâu dài", Facebook cho biết.

Giới thiệu màn hình thông minh Portal Go mới ra mắt của Facebook

Trong khi đó, Portal Plus phiên bản nâng cấp có thiết kế màn hình 14-inch, nhỏ hơn so với màn hình 15,6-inch của phiên bản Portal Plus đầu tiên, nhưng độ phân giải của sản phẩm đã được nâng lên thành 2K (2160x1440), thay vì Full HD như trước.

Portal Plus có màn hình lớn hơn, hiển thị được nhiều thông tin hơn trong các cuộc họp trực tuyến.

Portal Plus thế hệ mới được tích hợp camera 12 megapixel với góc quay rộng, hệ thống loa và microphone để gọi điện video. Tuy nhiên, sản phẩm vẫn sử dụng nguồn điện cố định, thay vì được tích hợp pin như trên Portal Go.

"Với sự gia tăng của các mô hình làm việc từ xa, Portal Plus sẽ tạo ra một màn hình chuyên dụng hoàn hảo cho các cuộc gọi video. Nhờ vào màn hình lớn, bạn có thể nhìn thấy được cùng lúc 25 người khi thực hiện cuộc gọi video qua Zoom", Facebook cho biết.

Để đảm bảo an toàn và riêng tư cho người dùng, Facebook sẽ trang bị cho bộ đôi màn hình thông minh của mình một tấm chắn camera để che lại khi không cần dùng đến và một nút bấm để hoàn toàn chức năng của camera cũng như microphone trên sản phẩm. Với bộ đôi Portal và Portal Plus ra mắt vào năm 2018, Facebook cũng đã trang bị tính năng tương tự cho sản phẩm.

Facebook cho biết bộ đôi màn hình thông minh Portal được tối ưu để thực hiện các cuộc gọi video và họp trực tuyến thông qua các ứng dụng như Facebook Messenger, WhatsApp, Zoom, Google Meet… Để sử dụng Portal, người dùng cần đăng nhập vào tài khoản Facebook hoặc WhatsApp của mình.

Bộ đôi sản phẩm Portal Go và Portal Plus sẽ được bán ra vào ngày 19/1 tới đây, với mức giá lần lượt 199 USD và 349 USD.

Giới thiệu màn hình thông minh Portal Plus mới ra mắt của Facebook

T.Thủy

Theo PCMag