Elon Musk gây phẫn nộ vì "móc túi" người dùng Twitter từ tính năng cơ bản

Theo đó, mạng xã hội Twitter vừa có những thay đổi quan trọng với những người dùng không trả phí (8USD/tháng để đăng ký gói dịch vụ Twitter Blue) nhằm sở hữu tài khoản có dấu tích xanh.

Cụ thể, Twitter sẽ cấm quyền truy cập của những người chưa đăng ký tài khoản mạng xã hội này. Trước đây, người dùng vẫn có thể xem nội dung các bài đăng trên Twitter mà không cần đăng ký hoặc đăng nhập vào tài khoản.

Twitter đang tìm cách "móc túi" người dùng khi doanh thu từ quảng cáo của các nhãn hàng bị sụt giảm mạnh (Ảnh minh họa: The Quint).

Ngoài ra, với những tài khoản mới đăng ký, người dùng chỉ có thể xem được tối đa 300 bài viết mỗi ngày trên Twitter. Những tài khoản Twitter có thời gian đăng ký lâu sẽ xem được tối đa 600 bài viết/ngày và những tài khoản đã sở hữu dấu tích xanh (trả phí dịch vụ Twitter Blue) sẽ được xem tối đa 6.000 bài viết/ngày trên Twitter.

Trước những phản ứng gay gắt của người dùng về những giới hạn của Twitter, Elon Musk cho biết sẽ tăng số lượng bài được xem mỗi ngày của tài khoản mới đăng ký lên 500; 1.000 bài viết/ngày đối với tài khoản đăng ký lâu và 10.000 bài viết/ngày với những tài khoản có trả phí.

Elon Musk cho biết việc giới hạn nội dung bài viết được xem mỗi ngày trên Twitter sẽ giúp hạn chế những phần mềm của các công ty, tổ chức bên ngoài thu thập dữ liệu, bài viết từ Twitter, vì điều này có thể làm ảnh hưởng đến trải nghiệm thực tế của người dùng.

Dù vậy, nhiều người dùng cho rằng động thái của Elon Musk và Twitter nhằm ép buộc người dùng phải chi tiền để mua dịch vụ Twitter Blue và tìm cách "móc túi" người dùng từ những tính năng nhỏ nhặt nhất, bao gồm cả đếm số lượng xem bài viết, là tính năng cơ bản trên các mạng xã hội.

Kể từ sau khi chi ra 44 tỷ USD và chính thức thâu tóm Twitter vào tháng 10/2022, Elon Musk đã liên tục đưa ra những quyết định gây tranh cãi như sa thải 80% nhân viên, đóng cửa hàng loạt văn phòng, thu phí tài khoản tích xanh…

Hiện Elon Musk đã đưa Twitter trở thành công ty tư nhân do chính mình làm chủ, thay vì công ty đại chúng được niêm yết trên sàn chứng khoán như trước đây, do vậy, mọi thay đổi trên Twitter đều có thể do một mình Elon Musk quyết định mà không phải thông qua ban quản trị như trước đây.

Elon Musk đã triển khai nhiều giải pháp khác nhau để kiếm tiền từ Twitter, thay vì chỉ phụ thuộc vào doanh thu quảng cáo như trước. Tuy nhiên, có vẻ như những giải pháp do Elon Musk triển khai đến nay vẫn chưa phát huy tác dụng.

Hiện Twitter phải đối mặt với các vụ kiện vì không chịu trả phí thuê văn phòng và máy chủ của Twitter tại Sydney, Singapore, London và Dublin, với khoản tiền nợ lên đến 700.000 USD.

Theo hãng tin Bloomberg, vào tháng 5 cũng đã có ít nhất 10 nhà cung cấp dịch vụ lớn và nhỏ khác khởi kiện Twitter vì các hóa đơn chưa thanh toán từ tháng 12 năm ngoái. Điều này cho thấy Twitter đang gặp phải những khó khăn nghiêm trọng về tài chính.

Mất doanh thu từ quảng cáo của doanh nghiệp, Elon Musk và Twitter đang tìm mọi cách để kiếm thêm doanh thu từ chính người dùng. Tuy nhiên, nếu Twitter không có những thay đổi và cải tiến đáng giá, rất khó để người dùng sẵn sàng chi tiền để tiếp tục sử dụng mạng xã hội này, khi mà hiện có rất nhiều nền tảng mạng xã hội lớn khác để lựa chọn.

Theo T.G/DTrends