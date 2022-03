Dùng MoMo thanh toán dịch vụ trên Gojek, bạn đã biết chưa?

Gojek hiện đang sở hữu hệ sinh thái hàng triệu người dùng đang sử dụng các dịch vụ gọi xe ô tô công nghệ 4 bánh GoCar, gọi xe 2 bánh GoRide (chở khách), GoSend (giao hàng) và GoFood (giao nhận đồ ăn), thông qua sự kết nối với 200.000 đối tác tài xế và hàng chục nghìn nhà hàng tại Việt Nam. Ví điện tử MoMo cũng sở hữu một hệ sinh thái đông đảo với hơn 31 triệu người dùng.

Sự hợp tác giữa Gojek và MoMo được kỳ vọng sẽ kết hợp sức mạnh về công nghệ và hệ sinh thái của cả hai để cùng nâng cao mức độ sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt của người dân Việt Nam, đồng thời mang lại trải nghiệm an toàn, nhanh chóng, thuận tiện cho người dùng. Do đó, việc bổ sung thêm ví điện tử MoMo vào các phương thức thanh toán trên Gojek sẽ đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều nhóm đối tượng người dùng khi hình thức thanh toán qua ví điện tử được ưa chuộng và phát triển nhanh những năm gần đây tại Việt Nam, nhất là sau khi dịch Covid-19 bùng phát. Việc thanh toán không tiếp xúc cũng giúp đảm bảo an toàn tốt hơn cho người dùng trong các giao dịch, đặc biệt đối với các giao dịch có tần suất lặp lại cao như ăn uống, đi lại, giao nhận hàng. Bên cạnh đó, các chương trình khuyến mãi lớn liên tục xuất hiện của Gojek lẫn MoMo là món quà không thể thiếu cho người dùng khi hai ứng dụng hợp tác với nhau.

Vậy làm thế nào chọn MoMo làm phương thức thanh toán trên Gojek?

Cách thứ nhất, trên ứng dụng Gojek, người dùng thực hiện các bước đặt dịch vụ thông thường cho đến bước chọn phương thức thanh toán. Bấm chọn vào "Thanh toán bằng", người dùng sẽ được chuyển đến trang "Chọn phương thức thanh toán". Tại đây, người dùng sẽ thấy Ví MoMo bên cạnh phương thức thẻ tín dụng, ghi nợ và tiền mặt. Người dùng chỉ cần nhấn chọn nút "Thêm" bên cạnh Ví MoMo, ứng dụng sẽ tự động mở ví MoMo (nếu đã cài đặt sẵn trên smartphone) để xác thực liên kết với tài khoản Gojek. Sau khi nhấn "Xác nhận", MoMo sẽ trở thành một lựa chọn thanh toán nhanh gọn trong các dịch vụ Gojek.

Cách thứ hai, cũng trên ứng dụng Gojek, người dùng truy cập vào tài khoản cá nhân (biểu tượng hình người), chọn mục phương thức thanh toán. Tiếp đó, người dùng chọn thêm Ví MoMo và tiến hành xác nhận tương tự như cách một.

Người dùng MoMo cũng có thể cài đặt Gojek từ trên ứng này. Cụ thể, tại giao diện trang chủ MoMo, ở thanh công cụ tìm kiếm người dùng gõ tên ứng dụng Gojek, bảng hướng dẫn về việc tải Gojek và liên kết Ví MoMo cũng như thiết lập trình tự thanh toán và quản lý nạp tiền tự động sẽ hiển thị (B1). Tiếp đó, người dùng chọn mục "Tải Gojek và liên kết ví MoMo", đọc kỹ hướng dẫn và bấm "Tải Gojek" (B2). Liên kết sẽ mở ra nơi tải Gojek trên kho ứng dụng CH Play (hệ điều hành Android) hoặc Apps Store (iOS). Người dùng tải về, cài đặt, đăng ký và liên kết thanh toán ví MoMo trên Gojek theo hướng dẫn (B3, B4, B5).

Từ ngày 14/3/2022, người dùng MoMo khi cài đặt Gojek lần đầu sẽ nhận được "Giỏ quà làm quen" lên đến 600.000 đồng, bao gồm 18 thẻ giảm giá khi đặt các dịch vụ GoRide, GoCar Protect và GoFood và thêm 1 thẻ giảm giá đặc biệt cho dịch vụ GoFood sau khi thanh toán dịch vụ trên Gojek đầu tiên bằng Ví MoMo.