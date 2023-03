Đức cân nhắc cấm 2 "ông lớn" ZTE và Huawei, Trung Quốc lập tức phản ứng

Cụ thể, hãng tin Bloomberg dẫn lời các nguồn tin thân cận cho biết chính phủ Đức đang xem xét một lệnh cấm vận, bao gồm cấm các nhà mạng tại Đức mua mới và tích hợp các thiết bị viễn thông được cung cấp bởi Huawei và ZTE, hoặc thậm chí thay thế các linh kiện của ZTE và Huawei đã sử dụng trước đó.

Nguồn tin cho biết nhiều chính trị gia tại Đức lo ngại việc sử dụng các thiết bị viễn thông được cung cấp bởi Huawei và ZTE - 2 hãng sản xuất linh kiện viễn thông lớn nhất của Trung Quốc, có thể bị lợi dụng cho mục đích gián điệp hoặc bị phá hoại các cơ sở hạ tầng viễn thông thiết yếu nếu xảy ra xung đột.

Huawei và ZTE có thể bị cấm tham gia phát triển mạng 5G tại Đức vì những lo ngại về vấn đề an ninh (Ảnh minh họa: iStock).

Trước đó, vào năm 2021, Đức đã thông qua luật bảo mật Công nghệ Thông tin mới, đặt ra những rào cản lớn đối với cung cấp thiết bị viễn thông cho các công nghệ mạng tiếp theo tại Đức, tuy nhiên, luật này không cấm Huawei và ZTE cung cấp linh kiện cho các nhà mạng tại Đức.

Hiện Đức đang ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào Huawei về thiết bị truy cập mạng 5G.

Nguồn tin cho biết trong nhiều tháng qua, cơ quan an ninh mạng của chính phủ và Bộ Nội vụ Đức đã tiến hành kiểm tra xem có thành phần nào trong hệ thống mạng 5G đang được triển khai tại Đức có thể gây nguy hiểm cho an ninh quốc phòng hay không.

Mặc dù quá trình điều tra vẫn chưa kết thúc, nhưng lệnh cấm đối với Huawei và ZTE gần như là chắc chắn và sẽ sớm được công bố trong thời gian tới.

Đại diện Bộ Nội vụ Đức xác nhận cuộc điều tra nhằm vào các nhà cung cấp linh kiện viễn thông nước ngoài, nhưng từ chối cho biết cụ thể các hãng nào thuộc diện bị điều tra.

Trung Quốc kiên quyết phản đối lệnh cấm của chính phủ Đức

Mặc dù chính phủ Đức chỉ đang xem xét lệnh cấm vận đối với Huawei và ZTE, phía Trung Quốc đã lập tức lên tiếng và cho biết họ phản đối mạnh mẽ dự định của Đức. Đại sự quán Trung Quốc tại Đức đã mô tả quyết định của chính phủ Đức là "vội vàng" và "không có cơ sở thực tế".

"Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Đức sử dụng khái niệm an ninh quốc gia và lạm dụng quyền lực nhà nước để can thiệp vào quá trình hợp tác của các công ty Trung Quốc", đại sứ quán Trung Quốc tại Đức cho biết trong một thông cáo mới được đưa ra.

"Chúng tôi hy vọng rằng Đức sẽ tạo ra một môi trường kinh doanh công bằng, cởi mở và không phân biệt đối xử cho các công ty Trung Quốc, đồng thời làm nhiều hơn nữa để thúc đẩy lợi ích chung thay vì ngược lại", thông cáo cho biết thêm.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Đức cũng khẳng định các thiết bị của Huawei là an toàn và hiện đang được sử dụng trong khoảng 60% mạng lưới 5G của Đức.

Nhiều quốc gia, chẳng hạn như Liên minh tình báo Five Eyes, bao gồm Mỹ, Canada, Anh, Úc và New Zealand đã cấm và loại bỏ các thiết bị viễn thông của Huawei khỏi hệ thống mạng của mình vì lo ngại về an ninh quốc phòng.

Hiện Huawei và ZTE chưa đưa ra bình luận gì về nguy cơ bị cấm tại Đức, tuy nhiên, hai hãng này đã nhiều lần lên tiếng khẳng định các thiết bị viễn thông của mình không được sử dụng cho mục đích gián điệp hay theo dõi người dùng.

Theo SCMP/NPR