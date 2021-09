Điểm lại loạt iPhone 13 và các sản phẩm mới vừa được Apple trình làng

Dân trí Apple đã chính thức trình làng loạt sản phẩm mới nhất của mình tại sự kiện đặc biệt vừa diễn ra, bao gồm loạt iPhone 13, bộ đôi máy tính bảng iPad mới và chiếc đồng hồ Apple Watch Series 7.

Bộ đôi iPhone 13 Pro và Pro Max với màn hình 120Hz

Hai mẫu smartphone cao cấp thế hệ mới của Apple là những sản phẩm được trông đợi và đáng chú ý nhất tại sự kiện vừa diễn ra của Apple.

Những ai hy vọng về một mẫu iPhone thiết kế hoàn toàn mới có thể phải thất vọng, khi iPhone 13 Pro và Pro Max hầu như không có thay đổi nào so với phiên bản tiền nhiệm, ngoại trừ kích thước phần "tai thỏ" được thu gọn lại, còn cụm camera ở mặt lưng được tăng lên đôi chút.

Không thay đổi về thiết kế, bộ đôi iPhone 13 Pro và 13 Pro Max có sự nâng cấp ấn tượng về cấu hình và tính năng. 2 sản phẩm vẫn có kích cỡ màn hình 6,1-inch và 6,7 inch giống như phiên bản cũ, nhưng màn hình có khả năng điều chỉnh tần số quét từ 10Hz lên mức tối đa 120Hz, phù hợp với từng tác vụ của người dùng. Điều này vừa giúp tiết kiệm pin, vừa giúp đem lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Bên trong sản phẩm là chip xử lý A15 Bionic thế hệ mới, được xây dựng trên tiến trình 5nm, với 2 lõi xử lý hiệu suất cao và 4 lõi xử lý hiệu suất thấm, mà theo Apple sẽ cho khả năng xử lý nhanh hơn 50% so với thế hệ cũ và mạnh hơn 30% về khả năng xử lý đồ họa.

Thời lượng pin trên sản phẩm cũng được cải thiện đáng kể, khi iPhone 13 Pro có thời lượng pin lâu hơn 1,5 giờ so với iPhone 12 Pro và iPhone 13 Pro Max có thời lượng pin lâu hơn 2,5 giờ so với iPhone 12 Pro Max. Cả 2 đều có tùy chọn dung lượng lưu trữ tối thiểu 128GB và tối đa lên đến 1TB, trở thành chiếc iPhone có bộ nhớ lưu trữ lớn nhất hiện nay.

Sản phẩm vẫn được trang bị kết nối mạng 5G và tính năng chống bụi, chống nước.

Apple cũng đã nâng cấp đáng kể cụm camera trên iPhone 13 Pro và Pro Max, với khả năng chụp ảnh tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng. Sản phẩm được trang bị camera tele với khả năng zoom quang học 3x, nhưng có thể tăng lên mức 6x nhờ kết hợp cả 3 ống kính. Cả 3 ống kính đều được trang bị chế độ chụp ảnh ban đêm, đặc biệt ống kính góc rộng có thể được sử dụng để chụp ảnh ở chế độ macro.

Bộ đôi sản phẩm sẽ cho phép đặt trước từ ngày 17/9 tới đây và chính thức bán ra vào ngày 24/9, với mức giá khởi điểm 999 USD cho phiên bản iPhone 13 Pro và 1.099 USD cho phiên bản iPhone 13 Pro Max.

Bộ đôi iPhone 13 và 13 Mini - Thay đổi nhỏ trong thiết kế

Nếu bộ đôi iPhone 13 Pro và Pro Max hầu như không có sự thay đổi nào trong thiết kế, thì bộ đôi iPhone 13 và 13 Mini lại có một sự thay đổi rất dễ nhận ra, đó là cụm camera kép ở mặt lưng sản phẩm được thiết kế dạng so le, thay vì thẳng hàng như các phiên bản cũ. Kích cỡ phần "tai thỏ" ở màn hình cũng được giảm đôi chút.

iPhone 13 Mini có màn hình 5,4 inch, còn phiên bản 13 có màn hình 6,1 inch, đều sử dụng công nghệ OLED và được tăng độ sáng lên thêm 28% so với phiên bản cũ.

Bộ đôi sản phẩm cũng được trang bị chip xử lý A15 Bionic, nhưng khả năng xử lý đồ họa có phần thấp hơn đôi chút so với chip A15 Bionic trên bộ đôi iPhone 13 Pro. Dung lượng pin trên sản phẩm cũng được cải thiện; iPhone 13 Mini có thời gian sử dụng lâu hơn 1,5 giờ so với iPhone 12 Mini và iPhone 13 có thời gian sử dụng lâu hơn 2,5 giờ so với iPhone 12.

Bộ đôi iPhone 13 và 13 Mini được trang bị cụm camera kép 12 megapixel, với kích thước cảm biến lớn hơn 47% so với thế hệ cũ, cho phép chụp ảnh tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng. Đặc biệt, bộ đôi sản phẩm được trang bị công nghệ ổn định cảm biến mà Apple đã giới thiệu trên iPhone 12 Pro Max vào năm ngoái, giúp chống rung tốt hơn khi chụp ảnh và quay video.

Apple cũng cam kết cải thiện khả năng kết nối mạng 5G trên iPhone 13, hỗ trợ hơn 200 nhà mạng tại hơn 60 quốc gia vào cuối năm nay.

Bộ đôi sản phẩm này cũng sẽ cho phép đặt trước từ ngày 17/9 tới đây và bán ra từ ngày 24/9, với mức giá khởi điểm 829 USD cho iPhone 13 và 729 USD cho iPhone 13 Mini. Sản phẩm sẽ có tùy chọn bộ nhớ 128GB, 256GB và 512GB.

Apple Watch Series 7 với kích cỡ lớn hơn

Chiếc đồng hồ thông minh Apple Watch Series 7 không có nhiều thay đổi về thiết kế so với phiên bản cũ, nhưng kích cỡ màn hình lớn hơn, với viền màn hình được kéo sát ra các cạnh.

Watch Series 7 có màn hình kích thước 41mm và 45mm, với độ sáng tăng hơn 70% so với phiên bản cũ. Apple cho biết, kích cỡ lớn hơn giúp người dùng đọc được các nội dung nhiều hơn 50% so với Series 6 trước đây. Không chỉ kích thước màn hình lớn hơn, nút điều khiển trên Series 7 cũng được tăng lên so với thế hệ cũ.

Apple vẫn trang bị cho Series 7 bộ xử lý và các cảm biến giống như trên Series 6, nhưng dung lượng pin đã được tăng lên, cho phép sử dụng trong 18 giờ và tốc độ sạc pin nhanh hơn 33% so với thế hệ cũ. Sản phẩm cũng được trang bị tính năng chống nước, chống bụi theo tiêu chuẩn IP6X, mà theo Apple đây là chiếc Apple Watch bền nhất hiện nay.

Apple Watch Series 7 sẽ được bán ra vào mùa thu năm nay, với mức giá khởi điểm 399 USD.

iPad Mini 6 - Chiếc iPad cỡ nhỏ thế hệ mới của Apple

Sau hơn 2 năm kể từ khi ra mắt chiếc iPad Mini thế hệ thứ 5, Apple mới lại ra mắt phiên bản mới cho chiếc máy tính bảng cỡ nhỏ của mình.

Điểm nhấn của iPad Mini 6 đó là có thiết kế viền màn hình mỏng hơn, khi đã loại bỏ nút "Home" vật lý và đưa cảm biến vân tay Touch ID tích hợp vào nút nguồn ở cạnh trên. Về tổng thể, iPad Mini 6 có thiết kế khá giống một chiếc iPad Pro, ngoại trừ việc chỉ có màn hình kích thước 8,3 inch, độ phân giải 2266 x 1488.

iPad Mini 6 được trang bị cổng kết nối USB-C, camera trước và sau độ phân giải 12 megapixel, hỗ trợ kết nối WiFi6, mạng 5G và cây viết Apple Pencil thế hệ thứ 2. Bên trong sản phẩm là bộ xử lý A15 Bionic tương tự như trên iPhone 13, mà Apple tự tin sẽ cho khả năng xử lý nhanh hơn 40% so với chiếc máy tính bảng Android bán chạy nhất thị trường.

Sản phẩm có 2 tùy chọn bộ nhớ 64GB và 256GB, sẽ được bán ra từ ngày 24/9, với mức giá khởi điểm 499 USD cho tùy chọn WiFi và khởi điểm 649 USD cho tùy chọn kết nối 5G. Cây viết Apple Pencil thế hệ 2 sẽ được bán riêng với giá 129 USD và bàn phím rời Smart Folio sẽ có giá 59 USD.

iPad thế hệ mới với chip A13 đời cũ

Ngoài iPad Mini 6, Apple cũng giới thiệu thế hệ mới nhất của chiếc máy tính bảng iPad. Đây là thế hệ thứ 9 của chiếc máy tính bảng này kể từ khi ra mắt lần đầu tiên vào năm 2010.

Về thiết kế, sản phẩm không có nhiều thay đổi so với phiên bản cũ, với màn hình 10,2 inch, nhưng được hỗ trợ tính năng True Tone, tự động điều chỉnh nhiệt độ màu sắc phù hợp với điều kiện ánh sáng môi trường.

Cấu hình bên trong của iPad mới cũng được nâng cấp hơn khi trang bị chip xử lý A13 Bionic, loại chip được sử dụng trên loạt iPhone 11 trước đây. Apple cho biết chip xử lý này sẽ giúp sản phẩm đạt hiệu suất nhanh hơn 20% so với thế hệ cũ.

Sản phẩm được trang bị camera 12 megapixel ở mặt sau và camera trước 8 megapixel, tùy chọn bộ nhớ 64GB hoặc 256GB, cổng kết nối Lightning và hỗ trợ cây viết Apple Pencil thế hệ đầu tiên. Sản phẩm sẽ được trang bị nền tảng iPadOS 15 mới nhất.

iPad thế hệ mới sẽ được bán ra vào tuần sau, với mức giá khởi điểm 329 USD cho tùy chọn bộ nhớ 64GB và hỗ trợ kết nối WiFi.

