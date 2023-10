Dân văn phòng được gì khi chọn laptop doanh nghiệp chuyên dụng?

Tại sao dân văn phòng cần laptop doanh nghiệp?

Trong khi laptop gaming chú trọng vào mức hiệu năng khủng để chạy các tựa game nặng, hay laptop cá nhân tập trung vào tính đa dạng sáng tạo, thì các dòng laptop doanh nghiệp lại được dân văn phòng ưa chuộng bởi sự cân bằng tối ưu giữa hiệu suất làm việc và tính ổn định lâu dài.

Các mẫu laptop doanh nghiệp chuyên dụng như HP 245 G10 và HP ProBook 445 G10 sẽ hỗ trợ người dùng làm việc hiệu quả, năng suất hơn.

Ngoại hình của các dòng laptop doanh nghiệp nhìn chung thường được thiết kế theo hướng tối giản, sang trọng, đi cùng mức giá phải chăng. Đại diện có thể kể đến là HP 245 G10 và HP ProBook 445 G10 từ thương hiệu HP, các laptop chuyên dụng dành cho doanh nghiệp này phù hợp cho các công ty lựa chọn theo số lượng lớn. Từ đó tạo nên một hệ thống máy móc đồng bộ cho các không gian văn phòng hiện đại, đồng thời giúp công tác quản lý, sửa chữa dễ dàng hơn.

Hiệu năng ấn tượng của AMD Ryzen™ 7000 Series sẽ giúp các tác vụ văn phòng được hoàn thành nhanh hơn bao giờ hết.

Tuy chỉ thuộc phân khúc tầm trung với số tiền đầu tư vừa phải, HP 245 G10 và HP ProBook 445 G10 vẫn mang tới sức mạnh và tính ổn định cho người dùng nhờ vào AMD Ryzen™ 7000 Series - nền tảng xử lý mới nhất từ AMD. CPU Ryzen™ 5 7520U trên HP 245 G10 và Ryzen™ 5 7530U trên HP ProBook 445 G10 cùng kiến trúc Zen 3, tiến trình sản xuất 7nm khiến không chỉ là hiệu năng mà còn là thời lượng pin của máy được nâng cấp.

Khi sự ổn định là yếu tố tiên quyết

Công ty, doanh nghiệp có thể được so sánh với một dây chuyền thiết bị - nơi mà từng bộ phận đều đóng vai trò là mắt xích quan trọng để cả hệ thống được vận hành trơn tru. Không chỉ là con người mà cả máy móc thiết bị trong đó cũng cần đáp ứng yêu cầu về cường độ làm việc lớn trong thời gian dài. Lúc này cấu hình phần cứng được tối ưu hóa của HP 245 G10 và HP ProBook 445 G10 sẽ trở thành một điểm cộng khi vừa đảm bảo hiệu suất làm việc ổn định, vừa giữ cho lượng nhiệt tỏa ra ở mức tối thiểu, hạn chế các tổn hại không mong muốn trong quá trình sử dụng.

Ngoài ra, bảo mật cũng là yếu tố mà các doanh nghiệp quan tâm bởi tầm quan trọng của các tài liệu, dữ liệu được lưu trữ. Từ những thông tin hạn chế công khai cho đến các bí mật kinh doanh, tất cả đều cần được bảo vệ tránh khỏi các mã độc, xâm nhập trái phép từ trên không gian số. Đây là lúc mà giải pháp HP Wolf Security đặc trưng của dòng HP ProBook thể hiện khả năng bảo mật toàn diện cho thiết bị.

Với các công cụ được tích hợp như: HP Sure Click, HP Sure Sense, HP Sure Start Gen7, HP Client Security Manager Gen7…, thiết bị sẽ được bảo vệ ngay từ khi mở máy, ngăn chặn đăng nhập trái phép và cả những nguy cơ mã độc trên không gian số.

Thiết kế để làm nhiều hơn, hiệu quả hơn

Không bó buộc trong văn phòng, bạn hoàn toàn có thể mang theo HP 245 G10 và HP ProBook 445 G10 và làm việc ở bất cứ đâu.

Xu hướng làm việc hiện đại, dân công sở không còn bó buộc bản thân giữa bốn bức tường văn phòng. Thiết kế mỏng nhẹ của HP 245 G10 và HP ProBook 445 G10 tạo điều kiện để người dùng di chuyển nhiều hơn: trong những chuyến công tác, gặp gỡ đối tác khách hàng, phục vụ cho nhu cầu làm việc tại nhà hay thậm chí là một chuyến du lịch kết hợp làm việc mà rất nhiều bạn trẻ ưa chuộng.

Các tiêu chuẩn quân đội MIL-STD trên HP ProBook 445 G10 và HP 245 G10 đảm bảo cho khả năng vận hành ổn định trong thời gian dài.

Với các dòng laptop chuyên cho nhu cầu hybrid working (làm việc linh hoạt) như HP ProBook 445 G10 và HP 245 G10 thì bạn lại càng yên tâm đem máy ra khỏi văn phòng hơn. Bởi không chỉ là tiến trình sản xuất chip mới của AMD Ryzen™ 5 7000 Series khiến máy tiêu thụ ít điện năng, kéo dài thời lượng pin hơn, mà còn là sự bền bỉ được chứng minh qua các bài kiểm tra MIL-STD theo tiêu chuẩn quân đội.

Không chỉ là làm việc, người dùng còn có thể tha hồ tận hưởng những phút giây giải trí, thư giãn trên HP 245 G10 và HP ProBook 445 G10.

HP trang bị cho HP 245 G10 và HP ProBook 445 G10 các tùy chọn màn hình HD hoặc Full HD cùng hệ thống loa tiêu chuẩn cho những phút giây giải trí sau giờ làm việc căng thẳng. Tất cả để HP 245 G10 và HP ProBook 445 G10 không chỉ hỗ trợ bạn trong công việc mà còn trở thành một người cộng sự đồng hành đúng nghĩa trong cuộc sống hàng ngày.