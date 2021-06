Công cụ chuyên nghiệp giúp ngăn chặn các loại mã độc tấn công máy tính

Dân trí Các loại mã độc như trojan, phần mềm gián điệp (spyware), rootkit, adware... không chỉ khiến máy tính hoạt động thiếu ổn định mà đặc biệt còn âm thầm đánh cắp dữ liệu và thông tin người dùng.

UnHackMe là phần mềm bảo mật được ra đời để giúp người dùng vơi đi nỗi lo về các loại mã độc. UnHackMe được trang bị tính năng bảo vệ máy tính theo thời gian thực, giúp tự động bảo vệ máy tính mà không cần có sự can thiệp của người dùng.

UnHackMe là phần mềm với chức năng chuyên chống các loại mã độc, bao gồm trojan, phần mềm gián điệp, phần mềm keyloggers (đọc lén bàn phím của người dùng), các phần mềm quảng cáo làm chậm máy tính hay các plugin lấy cắp dữ liệu trên trình duyệt web…

Hoạt động nhẹ, nhanh, ít tốn tài nguyên hệ thống và không làm chậm máy là những ưu điểm của UnHackMe. Người dùng có thể cài đặt và sử dụng UnHackMe song song với phần mềm diệt virus sẵn có trên máy tính, lúc này, UnHackMe đóng vai trò như một công cụ trợ lực để tăng cường khả năng bảo mật trên máy tính. Dĩ nhiên, người dùng cũng có thể sử dụng phần mềm như một công cụ bảo mật độc lập.

Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt bản quyền phần mềm

Mặc định, UnHackMe chỉ cho phép sử dụng thử trong 30 ngày và có giá bản quyền 39,90 USD. Hiện hãng phần mềm Greatis Software, "cha đẻ" của UnHackMe, đang có chương trình khuyến mãi, cung cấp mã bản quyền của phần mềm hoàn toàn miễn phí.

Để tận dụng chương trình khuyến mãi này, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

- Đầu tiên, download bản dùng thử đặc biệt của phần mềm tại đây.

Cài đặt bản dùng thử này trên máy tính. Trong quá trình cài đặt, bạn có thể để nguyên các thiết lập như mặc định, tiếp tục nhấn "Next" cho đến khi hoàn tất các bước cài đặt.

- Tại giao diện chính của phần mềm hiện ra sau khi cài đặt, bạn nhấn vào nút "Register Now".

Sau đó điền đoạn mã bản quyền của phần mềm vào hộp thoại "Your License Key": U126-GA15-JU21-ZXQ1.

Đây là mã bản quyền do hãng phần mềm Greatis Software cung cấp nên hoàn toàn hợp lệ và miễn phí.

Bây giờ, bạn đã có thể sử dụng UnHackMe với đầy đủ bản quyền mà không còn gặp hạn chế về số ngày sử dụng.

Hướng dẫn sử dụng

Giống như các phần mềm bảo mật khác, UnHackMe là một phần mềm "cài đặt và quên đi", nghĩa là người dùng sau khi cài đặt phần mềm lên máy tính có thể để UnHackMe tự động thực hiện các chức năng bảo vệ của mình mà không cần phải có sự can thiệp này.

Tuy nhiên, để kích hoạt chức năng tự bảo vệ trên UnHackMe, từ giao diện chính của phần mềm, bạn nhấn vào nút "Fix It" tại mục "Anti-Malware monitoring is OFF" để chuyển sang chế độ "ON". Như vậy, tính năng tự bảo vệ của UnHackMe sẽ được kích hoạt.

Trong lần đầu tiên cài đặt và sử dụng, bạn nên dùng UnHackMe để quét và kiểm tra xem trên máy tính của mình có các mối nguy hại nào đang tồn tại hay không. Để sử dụng chức năng quét, bạn nhấn vào nút "Scan And Ask to Fix", sau đó chọn "Online Multi Anti-Virus + Anti Malware". Với chế độ quét này, UnHackMe sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu của riêng mình và loạt các phần mềm bảo mật trực tuyến khác để quét các mối nguy hại trên máy tính. Chế độ quét này mất chừng 5 đến 10 phút để hoàn tất.

Sau khi quá trình quét hoàn tất, UnHackMe sẽ liệt kê danh sách những phần mềm, tiến trình trên hệ thống là mã độc hoặc có dấu hiệu khả nghi là mã độc.

Cửa sổ kết quả quét của UnHackMe sẽ được chia ra từng tab, mà mỗi tab sẽ liệt kê những phần mềm, tiến trình, plugin trên trình duyệt web… là mã độc hoặc bị khả nghi là mã độc. Bạn có thể chọn từng tab để xem kết quả cụ thể.

Cửa sổ kết quả quét của UnHackMe được chia ra thành từng tab cụ thể.

Trong trường hợp phát hiện mã độc, UnHackMe sẽ giúp người dùng loại bỏ các loại mã độc này, còn trong trường hợp có dấu hiệu là mã độc, phần mềm sẽ hỏi người dùng để cho phép họ xác nhận đây có phải là mã độc hay không.

Trong trường hợp các phần mềm quen thuộc trên máy tính bị nhận diện khả nghi là mã độc, bạn có thể nhấn vào nút "False Positive" để xác nhận lại đây là phần mềm an toàn, giúp UnHackMe có thể bỏ qua các phần mềm này ở lần quét tiếp theo.

Phần mềm Zalo bị UnHackMe khả nghi là mã độc. Người dùng có thể xác nhận lại đây là phần mềm an toàn để UnHackMe bỏ qua ở những lần quét tiếp theo.

Nhìn chung, UnHackMe là một công cụ hữu ích để giúp chống lại các loại mã độc nguy hiểm có thể xâm nhập vào máy tính. Hoạt động nhanh, nhẹ, ít ảnh hưởng đến tài nguyên hệ thống… là những ưu điểm của phần mềm này.

Quang Huy