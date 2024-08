Công cụ AI giúp tạo ảnh ghép ấn tượng từ chân dung của bạn

Bạn muốn tạo ra những bức ảnh ghép độc đáo và ấn tượng, trong đó gương mặt của mình được ghép vào những khung cảnh hài hước, thú vị?

Thông thường, để thực hiện điều này, bạn cần phải nhờ đến những phần mềm xử lý ảnh chuyên nghiệp như Photoshop. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể sử dụng Photoshop thành thạo để có thể tạo ra những bức ảnh ghép ưng ý.

Trong trường hợp không biết sử dụng Photoshop, bạn vẫn có thể tạo ra những bức ảnh ghép độc đáo cho riêng mình nhờ sự trợ giúp của Hyperbooth.

Hyperbooth là công cụ xử lý ảnh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép người dùng tạo ra những bức ảnh ghép bằng văn bản mô tả. Người dùng chỉ việc upload một hình ảnh chân dung của chính mình hoặc bất kỳ ai, đưa ra yêu cầu bằng văn bản cho Hyperbooth, công cụ này sẽ ghép ảnh gương mặt của bạn vào đúng khung cảnh như đã mô tả.

Giới thiệu về tính năng tạo ảnh ghép ấn tượng của Hyperbooth (Video: Hyperbooth).

Các chi tiết trong ảnh do Hyperbooth tạo ra có mức độ chuẩn xác cao, giúp tạo nên những bức ảnh ấn tượng. Hyperbooth không chỉ cho phép người dùng tạo ra các bức ảnh ghép thú vị mà còn giúp tối ưu ảnh chân dung, tạo ra những bức ảnh chân dung chất lượng cao và nghiêm túc, phù hợp để sử dụng cho mục đích công việc.

Hyperbooth cũng cung cấp cho người dùng những mẫu ảnh sẵn có để họ có thể ghép gương mặt của mình vào các hình mẫu này một cách nhanh chóng.

Hướng dẫn sử dụng Hyperbooth để ghép ảnh bằng AI

Để sử dụng Hyperbooth, đầu tiên bạn truy cập vào https://www.hyperbooth.ai/sign-up để đăng ký tài khoản sử dụng. Bạn có thể đăng ký một tài khoản mới hoặc sử dụng tài khoản Gmail, Facebook, Apple ID hoặc Discord để đăng nhập nhanh vào trang web mà không cần phải đăng ký tài khoản mới.

Sau khi đăng nhập vào tài khoản, nhấn vào mục "Design your own photo styles using a text prompt" tại giao diện trang web hiện ra.

Tài khoản miễn phí của Hyperbooth cho phép người dùng 4 lần tạo ảnh miễn phí mỗi ngày, với mỗi lần tạo sẽ có được 4 ảnh khác nhau để lựa chọn. Những tài khoản mới lần đầu sử dụng, Hyperbooth sẽ cho phép người dùng 5 lần tạo ảnh AI miễn phí mỗi ngày trong vòng một tuần.

Tại giao diện trang web tiếp theo, bạn nhấn "Upload Your Photo" và chọn hình ảnh chân dung muốn được xử lý bằng AI. Bạn cần phải chọn bức ảnh chụp thẳng mặt, rõ các chi tiết trên gương mặt… ngoài ra, Hyperbooth cũng không hỗ trợ ảnh khỏa thân, ảnh trẻ em hoặc ảnh của người nổi tiếng vì các lý do riêng tư, nhạy cảm…

Sau khi chọn xong hình ảnh cần xử lý, bạn điền nội dung bức ảnh muốn tạo ra tại mục "Text Prompt" ở bên phải. Dựa vào yêu cầu của người dùng, Hyperbooth sẽ sử dụng AI để tạo ra hình ảnh mới đúng theo yêu cầu của người dùng và gương mặt có trong ảnh đã chọn.

Nhược điểm của Hyperbooth đó là buộc người dùng phải viết yêu cầu tạo ảnh bằng tiếng Anh, điều này sẽ khiến nhiều người gặp khó khăn khi sử dụng, nhất là với những ai có vốn tiếng Anh không tốt.

Trong trường hợp không biết nên điền yêu cầu bằng tiếng Anh như thế nào, bạn có thể nhấn chọn "Surprise me", Hyperbooth sẽ tự động viết ra những yêu cầu ngẫu nhiên để tạo hình ảnh mới.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các công cụ dịch thuật (chẳng hạn Google Translate) để dịch các nội dung tiếng Việt ra tiếng Anh trong trường hợp muốn tự viết các yêu cầu tạo ảnh cho Hyperbooth.

Mục "Aspect Ratio" cho phép người dùng chọn tỉ lệ kích thước hình ảnh được tạo ra. Cuối cùng, nhấn nút "Generate" để Hyperbooth bắt đầu tạo ảnh dựa vào yêu cầu của bạn.

Mỗi lần nhấn nút "Generate", Hyperbooth sẽ tạo ra 4 hình ảnh khác nhau dựa vào mô tả để người dùng có thể lựa chọn. Nếu cảm thấy ưng ý với hình ảnh tạo ra, bạn nhấn vào biểu tượng dấu mũi tên chỉ xuống để tải file ảnh về thiết bị hoặc nhấn vào biểu tượng "HD" để tải file ảnh chất lượng cao.

Tuy nhiên, với tài khoản miễn phí, người dùng không thể tải file ảnh chuẩn HD. Dù vậy, file ảnh thông thường cũng đã có chất lượng đủ tốt để bạn có thể chia sẻ lên mạng xã hội.

Trong trường hợp cảm thấy không ưng ý với hình ảnh đã được tạo ra, bạn nhấn nút "Try Again", viết lại mô tả mới để tạo ra những hình ảnh ưng ý hơn.

Ghép mặt của bạn vào những mẫu ảnh sẵn có của Hyperbooth

Trong trường hợp bạn không biết nên viết mô tả hình ảnh thế nào cho phù hợp, Hyperbooth cho phép người dùng ghép mặt của mình vào những mẫu ảnh sẵn có mà công cụ này cung cấp.

Để sử dụng tính năng này, bạn truy cập vào https://www.hyperbooth.ai/styles, chọn một trong các mẫu ảnh có sẵn từ giao diện trang web hiện ra. Hyperbooth cung cấp rất nhiều mẫu ảnh phù hợp cho cả nam, nữ, trẻ em với nhiều phong cách khác nhau.

Lưu ý: một số mẫu ảnh không cho phép sử dụng miễn phí và đòi hỏi người dùng phải nâng cấp tài khoản lên phiên bản chuyên nghiệp có trả phí mới được sử dụng.

Sau khi chọn một mẫu ảnh ưng ý, bạn nhấn "Upload Your Photo" để chọn ảnh chân dung muốn ghép mặt, sau đó nhấn nút "Generate". Bây giờ, Hyperbooth sẽ dựa vào gương mặt và mẫu mà bạn đã chọn để tạo ra bức ảnh mới nhờ vào AI.

Nếu cảm thấy ưng ý với những bức ảnh được tạo ra, bạn có thể tải những hình ảnh kết quả về thiết bị và chia sẻ lên mạng xã hội, hoặc nhấn "Try Again" để thử ghép gương mặt của bạn vào những mẫu ảnh mới.

Trong trường hợp kết quả tạo ra bị dính nhãn "Hyperbooth" trên ảnh, bạn nhấn vào tùy chọn "Remove Watermark" trên hình ảnh kết quả.

Hyperbooth cho phép người dùng xóa nhãn bản quyền bằng cách chia sẻ hình ảnh được tạo ra lên các nền tảng mạng xã hội gồm Facebook, WhatsApp và X (trước đây là Twitter) hoặc nâng cấp lên tài khoản có thu phí.

Tại đây, bạn nhấn vào biểu tượng Facebook để chia sẻ hình ảnh kết quả lên mạng xã hội Facebook.

Cửa sổ trình duyệt web Facebook sẽ hiện ra để cho phép người dùng viết nội dung và chia sẻ hình ảnh lên trang cá nhân của mình. Tuy nhiên, bạn có thể đóng cửa sổ này mà không cần tiếp tục nhấn nút chia sẻ.

Quay trở lại trang web của Hyperbooth, nhấn nút làm mới trên trình duyệt web. Bây giờ, các hình ảnh do Hyperbooth tạo ra sẽ không còn bị dính nhãn bản quyền và người dùng có thể tải các file ảnh này về máy của mình để sử dụng.