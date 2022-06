Clip "Yêu râu xanh giở trò sàm sỡ, bị cô gái dạy bài học" gây sốt dân mạng

Sự việc xảy ra bên trong một tiệm café ở thành phố Porto Alegre (bang Rio Grande do Sul, Brazil), được camera giám sát ghi lại, cho thấy khoảnh khắc cô gái đang ngồi uống café và chăm chú nhìn vào màn hình smartphone, thì bất ngờ bị một gã đàn ông tiến tới từ phía sau sờ vào đùi rồi thản nhiên bỏ đi.

Tức giận vì hành động sàm sỡ của tên biến thái, cô gái lập tức quay lại đánh túi bụi vào gã đàn ông này và chỉ dừng lại khi một người phụ nữ có mặt trong quán tiến tới để can ngăn.

Sau khi bị lĩnh đòn đau từ cô gái, gã đàn ông phải rời khỏi quán café một cách đầy tủi hổ.

Clip "giở trò sàm sỡ, yêu râu xanh bị cô gái dạy bài học" gây sốt dân mạng (Video: M.O).

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cô gái dạy cho tên "yêu râu xanh" một bài học đã nhanh chóng "gây sốt" sau khi được đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự hài lòng khi gã đàn ông biến thái phải nhận bài học thích đáng, trong khi đó không ít cư dân mạng khác cũng đã thể hiện sự thán phục với thái độ mạnh mẽ của cô gái trong đoạn clip.

"Cô gái ấy thật can đảm và mạnh mẽ. Không phải cô gái nào rơi vào tình huống này cũng có sự can đảm để phản kháng và dạy cho kẻ biến thái một bài học như vậy. Thật đáng khâm phục", một người dùng mạng xã hội Twitter bình luận về đoạn clip.

"Với những kẻ biến thái, đòi hỏi phải có những người phản ứng mạnh mẽ như cô gái này mới có thể khiến chúng sợ. Cần phải dạy cho chúng một bài học đáng nhớ để những tên này không còn tiếp tục tái phạm về sau", một người dùng Twitter khác bình luận.

"Đáng đời kẻ biến thái. Vẫn may là có người can ngăn kịp thời, nếu không tên này còn phải no đòn với cô gái. Tôi cũng từng là nạn nhân của hành vi sàm sỡ, nhưng tôi không có đủ sức mạnh, tự tin và bản lĩnh như cô gái này. Ước gì lúc đó tôi cũng có đủ dũng khí để có thể dạy cho tên biến thái ấy một bài học", một cư dân mạng khác bình luận sau khi xem đoạn clip.

