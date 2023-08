Khoảnh khắc về vụ tai nạn nguy hiểm được camera giám sát bên trong một phòng khám ở thành phố Liên Vân Cảng (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) ghi lại, cho thấy một người phụ nữ mở cửa bước vào thì bất ngờ cánh cửa kính bị vỡ vụn, cánh cửa còn lại bị văng khỏi bản lề và đổ sập xuống.

Cánh cửa kính to và nặng đổ sập xuống đè trúng người một nữ bác sĩ đang đứng bên trong phòng khám, khiến người này bị ngã ra sau và đầu đập mạnh xuống ghế.

Người phụ nữ đứng bên ngoài hoảng hốt trước sự việc bất ngờ xảy ra đã lấy 2 tay che đầu rồi ngồi xuống bậc thềm bên ngoài phòng khám để lấy lại bình tĩnh. Trong khi đó, nữ bác sĩ tỏ ra rất đau đớn khi bị cánh cửa kính nặng đè trúng và đầu bị va đập mạnh.

Khi nghe thấy tiếng ồn ào do cửa kính bị vỡ, một đồng nghiệp của nữ bác sĩ đã chạy đến để đỡ cô nằm xuống dãy ghế ở gần đó.

Clip tai nạn bất ngờ và nguy hiểm vì cửa kính khiến dân mạng rùng mình (Video: Weibo).

Theo truyền thông địa phương, nữ bác sĩ bị choáng nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ ở đầu. Còn người phụ nữ mở cửa bị những vết thương ngoài da do kính vỡ gây ra, nhưng không quá nghiêm trọng.

Thông tin trên camera giám sát cho thấy sự việc xảy ra từ giữa tháng 7 vừa qua, nhưng đoạn clip mới được chia sẻ lên mạng xã hội gần đây. Đoạn clip đã nhanh chóng gây sốt sau khi được đăng lên mạng.

Nhiều cư dân mạng cho biết họ đã phải rùng mình khi chứng kiến vụ tai nạn xảy ra vì không thể ngờ rằng một tai nạn bất ngờ và nguy hiểm như vậy lại có thể xảy đến từ tình huống hết sức bình thường.

"Không hiểu sao cả 2 cánh cửa lại gặp sự cố cùng lúc như vậy? Một cánh cửa thì vỡ vụn và cánh còn lại thì đổ sập. Theo tôi thấy thì 2 cánh cửa này tách biệt nhau, vậy thì tại sao bản lề của cánh cửa còn lại bị bung ra khi một cánh cửa bị vỡ vụn?", một cư dân mạng bày tỏ sự thắc mắc trên mạng xã hội Weibo.

"Cánh cửa kính to như vậy sẽ rất nặng, lực do nó gây ra khi đổ xuống sẽ rất lớn. Nữ bác sĩ kia thật may mắn chỉ bị thương nhẹ khi cùng lúc hứng chịu 2 tình huống va đập mạnh vào đầu như vậy", một người dùng Weibo khác nhận xét.

Theo cư dân mạng, nguyên do của vụ tai nạn này có thể bắt nguồn từ việc thợ thi công cửa kính cường lực không tốt, chỉ cần cấn nhẹ khi kéo là có thể khiến cửa kính bị vỡ vụn. Không loại trừ khả năng người phụ nữ đã mở cửa nhầm chiều, khiến cánh cửa bị vỡ vụn.

Loại cửa bằng kính cường lực này cũng được sử dụng khá phổ biến tại Việt Nam. Đoạn clip được xem là lời cảnh báo cho những gia đình sử dụng cửa kính cường lực cỡ lớn, cần phải chú ý hơn trong việc lắp đặt và thường xuyên kiểm tra tình trạng cửa…

Đặc biệt, người dùng chỉ nên sử dụng những loại kính cường lực có tên tuổi và chú ý sử dụng phụ kiện, bản lề cửa… đảm bảo chất lượng để tránh những tai nạn bất ngờ và đáng tiếc có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Theo VPress/iFeng