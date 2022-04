Tình huống thót tim được camera giám sát ghi lại, cho thấy khoảnh khắc một em bé đang chơi trong sân còn người mẹ đang quét rác ở gần đó. Em bé nghịch ngợm đã tháo nắp của chai nước, sau đó ngậm vào miệng rồi vô tình nuốt phải, khiến em bé bị nghẹn và không thể thở được.

May mắn người phụ nữ đã kịp thời phát hiện vụ việc nên nhanh chóng chạy đến, thực hiện động tác vỗ lưng để sơ cứu và khai thông đường thở. Sau một vài cú vỗ lưng, may mắn chiếc nắp chai đã bị rơi ra ngoài giúp em bé có thể thở lại bình thường.

Clip mẹ phản ứng nhanh cứu con nhỏ khỏi "tử thần" khiến dân mạng thán phục (Video: HKN).

Đoạn clip về tình huống thót tim này đã "gây sốt" sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, thu hút hàng ngàn lượt xem, bình luận và chia sẻ. Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự thán phục và không tiếc lời khen ngợi hành động kịp thời của người phụ nữ này. Nhiều người cho rằng nếu không có phản ứng kịp thời và chuẩn xác của người mẹ, em bé có thể sẽ bị mất mạng do mắc nghẹn và không thở được.

"Người mẹ thật tuyệt vời, dù đang quét sân nhưng vẫn luôn để mắt đến em bé nên mới có thể phát hiện tình huống một cách nhanh chóng và xử lý kịp thời. Phải nói rằng thật quá may mắn khi không có hậu quả nghiêm trọng nào xảy ra trong trường hợp này", người dùng Facebook có tên T.Tiên bình luận sau khi xem đoạn clip.

"Nhìn phản ứng của người mẹ có thể thấy chị ấy có kiến thức về cách sơ cứu nên mới có thể thực hiện động tác sơ cứu với con mình một cách nhanh chóng và kịp thời như vậy. Thật may mắn cho em bé vì được phát hiện kịp thời và người lớn biết cách sơ cứu ở cạnh bên, nếu không hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng", một người dùng mạng xã hội khác bình luận.

Không ít cư dân mạng sau khi xem đoạn clip đã thừa nhận rằng họ vẫn cho con nhỏ của mình chơi đùa với những chai nước bằng nhựa, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng điều này lại có thể dẫn đến tai nạn nguy hiểm như vậy.

"Tôi cũng có con nhỏ trạc tuổi như bé trong clip, con của tôi cũng thích chơi đùa với chai nhựa và làm giả động tác uống nước như người lớn, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng con mình có thể nuốt nhầm phần nắp chai. Đây quả thật là bài học quý báu", một cư dân mạng bình luận sau khi xem clip.

Nhiều ý kiến cho rằng đoạn clip là một lời cảnh báo cho những gia đình có con nhỏ, bởi lẽ những đứa trẻ tò mò và nghịch ngợm có thể gặp phải những tai nạn bất cứ lúc nào, trong đó có những tai nạn nguy hiểm đến tính mạng. Do vậy, người lớn trong gia đình luôn cần phải để mắt đến trẻ, giúp phát hiện và can thiệp kịp thời nếu không may tai nạn hoặc sự cố nào đó xảy ra với trẻ nhỏ.

Đoạn clip cũng là một minh chứng cho thấy mức độ quan trọng của việc nắm bắt các kiến thức về sơ cứu, đặc biệt là các kỹ thuật khai thông đường thở với trẻ nhỏ, nhất là khi trẻ nhỏ thường gặp phải tai nạn về đường thở do bị nghẹn khi ăn hoặc thói quen bỏ mọi thứ vào miệng.