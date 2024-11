Chuyên gia hiến kế giải quyết thách thức bảo mật từ AI tạo sinh

Tại Hội thảo - Triển lãm Ngày An toàn Thông tin Việt Nam 2024 (Vietnam Cyber Security Day 2024), ông Li Hai - Giám đốc An ninh Bảo mật, Quan hệ Chính phủ và Truyền thông của Huawei toàn cầu đã có đánh giá chuyên sâu về các sáng kiến thúc đẩy niềm tin số và an ninh mạng, phù hợp với quá trình chuyển đổi số của Việt Nam và ASEAN.

Ông Li Hai - Giám đốc An ninh Bảo mật, Quan hệ Chính phủ và Truyền thông của Huawei tại sự kiện Vietnam Cyber Security Day 2024 (Ảnh: BTC).

Tấn công mạng sẽ gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế toàn cầu

Theo báo cáo của Cybersecurity Ventures - công ty nghiên cứu và tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực an ninh mạng, nền kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ thiệt hại đến 10.500 tỷ USD vào cuối năm 2024, bởi các cuộc tấn công mạng với quy mô ngày càng lớn và phức tạp nhờ AI.

Do đó, thế giới cần một mô hình tin cậy để thích ứng với các mối đe dọa mới và công nghệ mới trong kỷ nguyên số. Niềm tin số (Digital Trust) không chỉ là một giá trị đơn lẻ, mà đây là một hệ sinh thái, hướng đến mục tiêu cuối cùng là đảm bảo và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ông Hai nhấn mạnh mục tiêu của niềm tin số (Digital Trust) là xây dựng nền tảng số đáng tin cậy dựa trên Dữ liệu - Trí tuệ nhân tạo - Năng lượng xanh (Data+AI+Green) và mở khóa tương lai thịnh vượng số cho tất cả mọi người.

"Các công nghệ ICT mới như 5.5G và AIGC (Ứng dụng AI Tạo sinh) đang thúc đẩy mạnh mẽ năng suất và hiệu quả cho các ngành công nghiệp", ông Hai cho biết. "Tuy nhiên, để bảo vệ thành quả thịnh vượng số này, chính phủ các nước hay mọi ngành nghề, hiệp hội, đối tác và tổ chức cần chung tay xây dựng mô hình Digital TRUST nhằm giải quyết các thách thức phức tạp của GenAI (AI Tạo sinh)".

Mô hình này bao gồm 5 yếu tố cốt lõi, cung cấp lộ trình phát triển hiệu quả và hoàn chỉnh hướng đến một tương lai chuyển đổi số thịnh vượng, toàn diện và bền vững. Trong đó, yếu tố công nghệ và nhân tài được nhắc đến đầu tiên.

Ông Li Hai đưa ra mô hình Digital TRUST với lộ trình phát triển hiệu quả, hướng đến một tương lai số thịnh vượng (Ảnh: BTC).

Giảm thiểu rủi ro bằng cách nào?

Theo ông Hai, khởi nguồn của an ninh mạng chính là công nghệ. Do đó, các rủi ro trong lĩnh vực an ninh mạng có thể được giảm thiểu và quản lý chặt chẽ nhờ các giải pháp đổi mới sáng tạo về kỹ thuật.

Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ để xây dựng niềm tin số giữa các tổ chức và doanh nghiệp, phát triển nhân tài ICT về quản lý an ninh mạng là điều cần thiết để nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế số mỗi quốc gia.

Ngoài ra, các yếu tố như chia sẻ trách nhiệm, hợp tác đa phương thống nhất, chuẩn hóa quốc tế, thương mại số công bằng, cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển giải pháp toàn cầu, chuyển đổi các ngành công nghiệp và quốc gia trở nên số hóa và thông minh hơn.

Ông Li Hai cũng cho biết, Huawei đã phát hành bộ tài liệu Hướng dẫn Chuyển đổi Số - Trí tuệ Quốc gia, bao gồm các Khung Chính sách và Quy định cùng Chỉ số Chuyển đổi Số Toàn cầu mới (GDI).

Mô hình này đo lường tiến trình số hóa của 77 quốc gia bằng 42 chỉ số theo 4 yếu tố hỗ trợ quan trọng, từ đó đưa ra lộ trình chung trong quá trình chuyển đổi số toàn cầu.

Trong tài liệu này, Việt Nam hiện đang đứng đầu nhóm "Khởi điểm" trong GDI và sẽ sớm bước sang giai đoạn "Tiếp nhận". Trong đó tại khu vực châu Á, Trung Quốc và Singapore là 2 quốc gia ở giai đoạn "Dẫn đầu" trong GDI - đang triển khai chiến lược quốc gia thông minh, thúc đẩy kết nối không dây 5G và các sáng kiến AI.

Ông Li Hai đề xuất rằng chính phủ, doanh nghiệp Việt Nam có thể tăng tốc nền kinh tế số dựa trên tiến trình 6 trụ cột tuần tự, bao gồm: Quản lý công, văn hóa số, cơ sở hạ tầng số, dịch vụ số, hệ sinh thái số, và tính bền vững.