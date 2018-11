Chiêm ngưỡng những bức ảnh đạt giải trong cuộc thi Ảnh của năm 2018

Năm nay, cuộc thi đã thu hút hơn 48.000 bức ảnh được gửi về từ 156 quốc gia trên thế giới. Trong đó, giải Nhất cuộc thi "Ảnh của năm 2018" đã thuộc về nhiếp ảnh gia người Bangladesh - KM Asad với bức "Battle Victim" (Nạn nhân nội chiến).

Dưới đây là những bức ảnh đáng chú ý giành được giải thưởng và để lại nhiều cảm xúc cho người xem.

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc khiến người xem không khỏi xúc động, khi nước mắt lăn dài trên má của một cháu bé người Rohingya khi phải chứng kiến cảnh bạo lực trong cảnh nội chiến tại Myanmar.

Với sự oán hận và kinh hoàng hằn rõ trên gương mặt, bức ảnh phản ánh tình cảnh của hơn 646.000 người tị nạn đang nỗ lực vượt qua biên giới Banglades để tránh bạo lực ở quê nhà.

Bức ảnh có tựa đề "Kid with Hand Crafts" chụp bởi nhiếp ảnh gia David Nam Lip Lee, người Ethiopia, đạt giải Nhất trong hạng mục Khuôn mặt và nhân vật ấn tượng.

Theo tác giả, những đứa trẻ của bộ tộc Suri tại Ethiopia hiện đang bị gia đình bảo vệ quá mức. Những chiếc vòng được đeo trên cánh tay của người Suri cùng với những hình vẽ trên mặt, trên người cháu bé của bộ tộc dễ khiến chúng ta mường tượng đến hình ảnh nhà tù, đang giam giữ linh hồn và tuổi thơ của biết bao đứa trẻ.

Được biết, trẻ nhỏ là niềm hy vọng và những người thừa hưởng văn hóa Suri, nhưng sự bảo vệ quá mức từ gia đình và bộ tộc sẽ khiến chúng bị thiệt thòi hơn những đứa trẻ đồng trang lứa khác.

Theo mô tả của tác giả, ở sa mạc Dahana - trung tâm của Ả Rập Saudi, những nhóm người Bedouins di chuyển cùng với lạc đà để tìm kiếm thức ăn, nguồn nước. Bức ảnh được chụp bằng flycam ở một góc độ hoàn hảo, cho thấy sự kết hợp thú vị giữa những đường cong và bóng của những con lạc đà trải dài trên mặt cát.

Bức ảnh có tựa đề "Game of Colors", chụp bởi nhiếp ảnh gia Anurag Kumar tại lễ hội Holi Festival ở Ấn Độ.

Holi là một lễ hội mùa xuân của người theo đạo Hindu và Nepal, còn được gọi là lễ hội màu sắc hay lễ hội chia sẻ tình yêu. Tại đây, mọi người ném bột màu vào nhau, cười đùa, nói chuyện và ăn uống cùng nhau bất kể là gia đình, bạn bè, hay những người xa lạ.

Chính bởi vậy mà lễ hội Holi thường được nhắc tới như là dịp để hàn gắn các mối quan hệ tan vỡ, và nó cũng được tổ chức như lời cảm ơn cho một vụ mùa bội thu.

Bức ảnh chụp lại sân bóng Henningsvær tại quần đảo Lofoten, Na Uy do nhiếp ảnh gia Misha De-Stroyev thực hiện. Theo đánh giá, đây được coi là một trong những sân bóng đá tuyệt vời nhất ở châu Âu, và thậm chí cả trên thế giới.

Bức ảnh có tựa đề "Hanging in the Primary Forest" được chụp tại rừng quốc gia Gunung Leuser, Indonesia. Trong ảnh là một con đười ươi đang đu mình trên các nhánh cây. Hiện đười ươi chỉ còn khoảng 3.500 con còn sinh sống ngoài thiên nhiên hoang dã.

Bức ảnh có tựa đề "Fisherman at Inle Lake" chụp tại Myanmar, ghi lại cảnh một ngư dân chèo thuyền theo phong khách khá thú vị, nhằm giúp tàu cá di chuyển nhanh hơn.

Bức ảnh "Every Breath You Take" chụp bởi Klaus Lenzen ghi lại hình ảnh 35 tay bơi lội đến từ nhiều quốc gia khác nhau đang tham gia chặng marathon gồm 3 bộ môn phối hợp.