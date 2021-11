"Cha đẻ" YouTube lên tiếng chỉ trích YouTube

Dân trí Jawed Karim, một trong ba nhà đồng sáng lập của YouTube, vừa lên tiếng chỉ trích nền tảng này sau khi YouTube quyết định ẩn số lượt Dislike (không thích) trên các video.

Ông cũng nhận định rằng thay đổi trên có thể dẫn đến sự suy giảm của YouTube.

"Tại sao YouTube lại thực hiện thay đổi này? Có nhiều lý do để họ làm vậy, nhưng đó chưa phải là những lý do thực sự thuyết phục. Nút Dislike là một tính năng thiết yếu để người xem có thể dễ dàng và nhanh chóng xác định những nội dung xấu. Vì không phải tất cả nội dung được người sáng tạo đăng tải lên đều tốt", Karim cho biết.

Việc Youtube ẩn đi số lượt Dislike trên các video khiến nhiều người lo ngại sẽ dung túng cho các video với nội dung "rác" (Ảnh: NewYorkPost).

Tuần trước, YouTube đã thực hiện một số thay đổi trên giao diện người dùng. Nút Dislike vẫn sẽ được giữ nguyên để người xem có thể đánh giá về video, nhưng tổng số lượt nhấn Dislike thì chỉ có chủ của đoạn video mới xem được, thay vì hiển thị công khai như trước.

Theo YouTube, động thái này nhằm chống lại hành vi quấy rối và thúc đẩy sự tôn trọng trong tương tác giữa người xem và nhà sáng tạo nội dung. Tuy nhiên, nhiều người dùng và nhà sáng tạo nội dung trên YouTube đã lên tiếng chỉ trích quyết định này.

Đa số ý kiến đều cho rằng số lượt Dislike giúp cộng đồng có thể dễ dàng thể hiện sở thích và đánh giá mức độ phù hợp của nội dung đó, cũng như giúp người xem nhanh chóng xác định các video chứa nội dung xấu.

Đây không phải là lần đầu tiên "cha đẻ" của YouTube lên tiếng phản đối những thay đổi của nền tảng này. Năm 2013, YouTube từng tuyên bố sẽ yêu cầu người dùng sử dụng tài khoản Google Plus để có thể bình luận vào các video trên YouTube.

Đây được xem là một trong những nỗ lực vô vọng của Google nhằm gia tăng tương tác cho nền tảng mạng xã hội "đã chết" của họ. Sau khi thông tin trên được đưa ra, Karim đã thay đổi phần mô tả của video "Me at the zoo" (video đầu tiên trên YouTube) trở thành: "Tại sao tôi lại cần dùng đến tài khoản Google+ để có thể để lại bình luận trong video?".

Trên thực tế, bản thân Youtube cũng nhận thấy rằng quyết định của mình có thể sẽ không nhận được sự ủng hộ từ phía người dùng.

"Chúng tôi hiểu rằng nhiều người sẽ không đồng ý với quyết định này vì thường xuyên sử dụng số lượng Dislike công khai của video để quyết định có nên xem nội dung hay không. Nhưng chúng tôi tin rằng đây là một điều đúng đắn cần làm cho nền tảng của chúng tôi, giúp bảo vệ những nhà sáng tạo nội dung khỏi bị quấy rối và giúp bảo vệ những người mới bắt đầu xây dựng nội dung trên Youtube", đại diện Youtube cho biết.

Người dùng hiện vẫn có thể ấn Dislike, nhưng số lượt Dislike sẽ không được hiển thị công khai như trước (Ảnh: Reddit).

Đại diện của Youtube khẳng định rằng việc ẩn đi số lượng Dislike trên các video không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng và họ vẫn quyết định xem nội dung của các video mà không cần quan tâm đến số lượt dislike của video đó.

Dù đã đưa ra những lý do để giải thích cho quyết định của mình, động thái của Youtube vẫn bị nhiều người phản đối khi cho rằng mục đích chính của quyết định này là nhằm dung túng cho các video chứa nội dung "rác", khiến cho người xem không thể nhận ra được đâu là những video có nội dung kém chất lượng, góp phần làm tăng lượt xem cho các video này.

Thế Anh

Theo The Verge, DTrends