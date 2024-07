Bộ đôi Cruiser Dual và Ranger Dual: Gấp đôi an toàn, nhân đôi an tâm

Cruiser Dual - giải pháp an ninh hiện đại cho ngôi nhà thân yêu

Theo thống kê, Việt Nam nằm trong top 7 quốc gia lắp đặt camera an ninh trên toàn cầu với 2,6 triệu chiếc được phân bố khắp cả nước. Điều này tương đương với mật độ 27,2 camera cho mỗi 1.000 dân, cho thấy nhu cầu sử dụng camera an ninh tại Việt Nam đang tăng lên mạnh mẽ.

Nắm bắt nhu cầu thị trường, thương hiệu IMOU đã ra mắt camera thông minh Cruiser Dual. Đây là camera giám sát ngoài trời với công nghệ tiên tiến, hoạt động bền bỉ, trở thành lá chắn đáng tin cậy cho gia đình.

Được trang bị hai ống kính, gồm một ống kính quay quét tự động 360 độ và một ống kính cố định có thể điều chỉnh góc quay thủ công, độ phân giải lên đến 10MP, Cruiser Dual có thể cung cấp hình ảnh rõ ràng, sắc nét. Nhờ 2 ống kính quan sát 2 khu vực cùng một lúc, dòng sản phẩm này dễ dàng theo dõi toàn cảnh ngôi nhà một cách rõ ràng. Sản phẩm giúp người dùng nắm bắt nhanh chóng mọi diễn biến xung quanh, đảm bảo an ninh tối đa cho ngôi nhà.

Cruiser Dual với 2 ống kính quan sát 2 khu vực cùng một lúc và loạt tính năng thông minh giúp bảo vệ an ninh cho gia đình.

Công nghệ AI IMOU SENSE™ được tích hợp trên camera nhanh chóng phát hiện chính xác người và xe ô tô ở khoảng cách lần lượt là 22m và 44m trong khung hình. Cruiser Dual sử dụng đèn, còi báo động 110dB và gửi thông báo tức thì đến người dùng qua ứng dụng Imou Life khi phát hiện chuyển động hoặc xâm nhập bất thường. Nếu đối tượng di chuyển, Cruiser Dual cũng sẽ tự động bám sát, đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết quan trọng nào.

Người dùng có thể thiết lập được 6 vị trí yêu thích trên camera để khoanh vùng giám sát theo ý muốn, nhằm tập trung bảo vệ những khu vực quan trọng, nâng cao an ninh cho ngôi nhà. Ngoài ra, người dùng cũng có thể chủ động tùy chỉnh âm thanh cảnh báo, ghi âm lời chào và sử dụng tính năng đàm thoại 2 chiều để tương tác với khách khi không ở nhà.

Giám sát 24/7

Sản phẩm chống nước và chống bụi với chuẩn IP66, Cruiser Dual đảm bảo hoạt động giám sát ổn định và bền bỉ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, từ mưa bão đến nắng nóng. Trong đêm tối, Cruiser Dual vẫn giám sát chặt chẽ với tầm nhìn lên đến 30m cùng 4 chế độ ghi hình có màu ban đêm.

Bên cạnh camera ngoài trời Cruiser Dual, người dùng cũng có thể lắp đặt thêm camera trong nhà Ranger Dual. Hai sản phẩm này sẽ là bộ đôi giám sát hoàn hảo, giúp gia đình luôn an tâm về vấn đề an ninh, an toàn.

Ranger Dual cũng là dòng camera 2 ống kính có tầm nhìn rộng với chế độ quay quét 360 độ. Trong đó, một ống kính xoay và một ống kính cố định, giúp giám sát hai không gian cùng lúc và theo dõi mọi góc trong nhà. Công nghệ AI IMOU SENSE™ cũng được tích hợp trên Ranger Dual, giúp camera phát hiện người và thú cưng, mang đến cảnh báo chính xác cho gia đình.

Bộ đôi Cruiser Dual và Ranger Dual giúp nâng cấp an ninh cho gia đình với công nghệ thông minh và khả năng giám sát toàn diện.

Sự kết hợp giữa Cruiser Dual và Ranger Dual sẽ tạo nên một hệ thống giám sát an ninh toàn diện cho ngôi nhà. Cruiser Dual đảm nhiệm việc quan sát và bảo vệ gia đình khỏi những mối nguy từ bên ngoài. Trong khi, Ranger Dual ghi lại mọi khoảnh khắc sinh hoạt bên trong, giúp bạn luôn an tâm dù ở bất cứ đâu. Sự phối hợp này không chỉ tối ưu hóa hiệu quả bảo vệ mà còn mang lại sự an tâm tối đa cho gia đình bạn.

IMOU đang có chương trình tặng kèm thẻ nhớ 64GB khi mua Cruiser Dual trên Shopee Mall của Imou.