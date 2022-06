Biến TV thành phụ kiện "nghệ thuật" trong chính ngôi nhà bạn

The Frame 2022 - Để hơi thở nghệ thuật nâng tầm phong cách sống

Nhắc đến một chiếc TV đa nhiệm trong tính năng, đột phá trong thiết kế, The Frame là một lựa chọn ưu tú. Chiếc TV không chỉ là sự giao thoa giữa công nghệ và cái đẹp mà còn là sự đầu tư thông minh cho không gian sống tinh tế.

The Frame vừa là TV, vừa có thể được xem như một tác phẩm nghệ thuật thời công nghệ.

Khó ai có thể ngờ một chiếc TV giờ đây có thể là người nghệ sĩ thổi tâm hồn nghệ thuật vào ngôi nhà của bạn. Nhưng The Frame là một diễn ngôn để biến những điều không thể thành có thể; chiếc TV sở hữu kho tàng nghệ thuật nổi tiếng thế giới hơn 1.600 tác phẩm tranh, kết hợp cùng chế độ Art Mode mang đến một không gian trưng bày nghệ thuật đúng nghĩa cho không gian sống hàng ngày của bạn.

Bên cạnh đó, công nghệ Quantum Dot là một tính năng nâng cấp giúp hiển thị 100% dải màu với độ chân thực sống động và rõ nét, đem đến những khung hình sống động như thể được chiêm ngưỡng khung cảnh ngoài đời thực.

Thấu hiểu được giá trị của nghệ thuật với đời sống tinh thần của mỗi người, phiên bản mới nhất của The Frame nâng cấp tấm nền chống chói để tối ưu hóa trải nghiệm xem tranh, đưa bạn bước chân vào một "bảo tàng" ngay tại nhà.

Với nhiều lựa chọn màu sắc để chủ nhân thoải mái thể hiện cá tính như Trắng, Nâu Gỗ và Nâu Đậm, The Frame còn tối ưu hóa nhu cầu trưng bày và trang trí bằng khung viền ở dạng hiện đại hoặc cạnh vát. Đặc biệt, bạn còn có thể thoải mái chuyển đổi phong cách khung viền với khả năng tháo ráp và lắp đặt dễ dàng.

The Frame không chỉ đáp ứng yêu cầu của một chiếc TV thông thường, mà còn là cơ hội để bạn thực hành cảm nhận nghệ thuật mỗi ngày và nuôi dưỡng tâm hồn. Đó chính là trải nghiệm đầy sáng tạo cho sự giao thoa thú vị giữa công nghệ và nghệ thuật.

TV The Serif - Thỏa mãn tiêu chuẩn khắt khe trong thiết kế

Mẫu TV The Serif tạo ra điểm nhấn trong các không gian tối giản.

Hướng tới các sản phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân, Samsung còn cho ra đời The Serif - dòng TV tiêu chuẩn của sự duy mỹ trong thiết kế tinh giản, với tạo hình theo font chữ "I" có chân thanh lịch, các đường nét phá vỡ mọi quy tắc của chiếc TV truyền thống. Tổng thể của The Serif tinh giản và hài hòa từ mọi góc nhìn dù đặt ở bất cứ đâu trong không gian. Sức mạnh cốt lõi của chiếc TV nằm ở khả năng kết hợp hoàn hảo với nội thất đương đại một cách tự nhiên và hài hòa. Đặc biệt với chân đế kim loại, dễ tháo rời, bạn có thể dễ dàng di chuyển và lắp đặt TV thoải mái tại bất kỳ không gian nào trong nhà.

TV The Sero - Chinh phục bằng thiết kế xoay chiều độc đáo

Chưa dừng lại trước hai sáng tạo mới lạ mà The Frame và The Serif mang lại, Samsung còn ra mắt dòng TV The Sero theo một phong cách hoàn toàn khác - đậm cá tính, thời thượng và nổi loạn hơn. Sero trong tiếng Hàn có nghĩa là thẳng đứng; cái tên đã thể hiện được khả năng xoay dọc - ngang độc nhất và đầu tiên của một chiếc TV trên thị trường. Mạnh mẽ lựa chọn hướng đi riêng, The Sero đồng thời là tuyên ngôn dành cho những khách hàng thỏa mãn trải nghiệm xem phim cũng như khám phá tối đa mọi giới hạn của nội dung trên các thiết bị di động hiện đại, khi ở kích thước ngang hoặc khi ở kích thước dọc.

The Sero sở hữu thiết kế xoay lật độc đáo chưa từng có.

Có thể thấy, với Samsung, TV không chỉ là công cụ giải trí mà còn định hình phong cách và nâng tầm cho không gian sống. Mỗi chiếc TV trở thành một cơ hội trải nghiệm cho sự vượt trội trong công nghệ, sắc sảo trong thiết kế và mang hơi thở nghệ thuật vào trong những gia đình hiện đại. Bộ ba TV Lifestyle kể trên có thể trở thành những đồ vật trang trí nội thất sang trọng, thể hiện phong cách kiến trúc và cá tính của chủ nhân trong mọi ngóc ngách thuộc không gian sống của bạn.