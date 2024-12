Clip bé gái bị điện giật vì sử dụng smartphone đang cắm sạc, cảnh báo nhiều người

Một vụ tai nạn nguy hiểm được camera giám sát bên trong căn hộ tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ghi lại. Sự việc xảy ra vào cuối tháng 11 vừa qua, nhưng mới được chia sẻ lên mạng xã hội gần đây.

Đoạn video từ camera giám sát cho thấy một bé gái sử dụng điện thoại đang cắm sạc. Bất ngờ, cô bé hét lên đầy đau đớn và ngã vật ra ghế sofa. Cô bé cố gắng ném chiếc điện thoại ra khỏi tay của mình, nhưng dòng điện bị rò rỉ đã khiến tay cô bé bị dính chặt vào smartphone.

May mắn vào thời điểm này, ông nội của bé gái đang ngồi cạnh. Khi nghe thấy tiếng la hét, ông đã tiến đến kiểm tra bé gái và rút dây sạc ra khỏi điện thoại. Đến lúc này, cô bé mới hết bị điện giật và dần lấy lại bình tĩnh.

Bé gái suýt gặp họa vì dùng điện thoại đang cắm sạc (Video: Newsflare).

Bé gái không bị thương sau vụ việc, chỉ bị đau nhẹ ở tay và chân do điện giật. Tuy nhiên, nếu trường hợp này không được ông nội giải cứu kịp thời, bé gái hoàn toàn có thể bị mất mạng do không thể rút tay ra khỏi chiếc điện thoại đang bị rò điện.

Khi dòng điện đi qua cơ thể, đặc biệt ở khu vực tay, sẽ kích thích các dây thần kinh và cơ bắp, gây ra hiện tượng co thắt không kiểm soát. Điều này cũng tương tự như khi bạn bị chuột rút, các cơ bị co cứng và bạn không thể điều khiển chúng.

Khi bị kích thích đột ngột, cụ thể trường hợp bị điện giật, các cơ ở bàn tay sẽ tự động co lại và nắm chặt vật đang cầm. Điều này càng khiến nạn nhân khó thoát ra khỏi nguồn điện hơn, có thể dẫn đến thiệt mạng vì điện giật.

Để giải cứu người bị điện giật, tuyệt đối không được dùng tay trần để kéo họ ra. Cách an toàn nhất là ngắt nguồn điện hoặc dùng vật cách điện như gậy gỗ khô, que nhựa khô… để gỡ nạn nhân ra khỏi nguồn điện.

Khi giải cứu người bị điện giật, không dùng tay trần chạm trực tiếp vào nạn nhân mà nên dùng que gỗ khô để gỡ nạn nhân ra khỏi nguồn điện (Ảnh minh họa: Pinterest).

Thói quen nguy hiểm chết người

Vừa sử dụng smartphone vừa cắm sạc là thói quen của không ít người, khi smartphone đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều người, buộc họ luôn phải cầm thiết bị trên tay mọi lúc mọi nơi.

Tuy nhiên, đây là một thói quen hết sức nguy hiểm và luôn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nặng nề, có thể tử vong.

Dùng điện thoại khi đang cắm sạc là thói quen cần loại bỏ (Ảnh minh họa: Getty).

Trên thực tế, nguy cơ người dùng bị điện giật bởi smartphone hay máy tính bảng, ngay cả khi thiết bị đang sạc, là rất thấp vì các thiết bị sạc thường có bộ phận đổi điện áp, nên có đầu ra điện áp thấp.

Tuy nhiên, trong trường hợp dây cắm hở, đầu cắm bị lỗi hoặc sử dụng củ sạc/dây sạc kém chất lượng, vẫn có thể gây ra rò điện rất nguy hiểm.

Bên cạnh đó, nhiều mẫu smartphone sử dụng khung viền hoặc lớp vỏ bằng kim loại, là chất liệu dẫn điện, nghĩa là nếu có rò rỉ điện trong lúc đang cắm sạc, khi người dùng chạm tay vào sản phẩm sẽ dẫn đến tai nạn giật điện.

Ngoài nguy cơ bị giật điện, sử dụng smartphone khi đang cắm sạc có thể đối mặt với nguy cơ thiết bị bất ngờ cháy, nổ dẫn đến những tai nạn nghiêm trọng.

Chiếc điện thoại bị rò điện trong khi đang cắm sạc khiến anh Phạm Thế T. tại huyện Đam Rông, Lâm Đồng, tử vong vào tháng 10/2019 (Ảnh: CTV).

Nguyên do smartphone phát nổ khi sạc có thể do pin đã sử dụng lâu, khiến chất lượng pin bị xuống cấp hoặc do người dùng thay các loại pin không rõ nguồn gốc và không đảm bảo chất lượng.

Đáng chú ý, do người dùng thường cầm smartphone sát mặt khi sử dụng, nên trong trường hợp điện thoại bị phát nổ sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho vùng đầu, mặt, ngực hoặc bụng…

Trên thực tế đã có không ít vụ tai nạn điện giật khi sử dụng điện thoại đang cắm sạc xảy ra trên thế giới và ngay cả tại Việt Nam, khiến nhiều người thiệt mạng. Đoạn clip kể trên là một lời cảnh báo cho những ai vẫn còn giữ thói quen vừa sử dụng điện thoại vừa cắm sạc, cần phải từ bỏ ngay hành động này để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.