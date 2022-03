Bản quyền phần mềm tìm và xóa file trùng lặp trên máy tính, trị giá 20 USD

Trong quá trình sử dụng máy tính, đôi khi vì một lý do nào đó, bạn copy hoặc tải về từ Internet những file có nội dung giống nhau mà không biết hoặc không nhớ. Theo thời gian, những file có nội dung trùng lặp này sẽ chiếm dụng một phần dung lượng ổ cứng máy tính, gây lãng phí và khiến cho ổ cứng máy tính không còn dung lượng trống để chứa những dữ liệu khác.

Hiện có khá nhiều phần mềm với chức năng tìm và quét file trùng lặp trên ổ cứng máy tính, một trong những phần mềm được đánh giá cao là Wise Duplicate Finder.

Wise Duplicate Finder là phần mềm cho phép người dùng quét toàn bộ ổ cứng trên máy tính để tìm và liệt kê những file có nội dung giống nhau, từ đó có thể xóa đi và chỉ giữ lại một file duy nhất trên máy tính.

Đây là một giải pháp hay để giúp khôi phục lại dung lượng lưu trữ trên ổ cứng đang bị chiếm dụng lãng phí, nhưng ít người nghĩ đến để thực hiện.

Hướng dẫn download và nhận bản quyền phần mềm

Mặc định, phiên bản chuyên nghiệp của Wise Duplicate Finder có giá bản quyền 20 USD, trong khi đó phiên bản sử dụng thử của phần mềm bị giới hạn về tính năng sử dụng. Hiện tại, hãng phần mềm WiseCleaner, "cha đẻ" của Wise Duplicate Finder, đang có chương trình khuyến mãi cung cấp mã phiên bản chuyên nghiệp của phần mềm hoàn toàn miễn phí.

Bạn đọc có thể download bản dùng thử đặc biệt của phần mềm tại đây.

Đây là phiên bản sử dụng thử được cung cấp bởi hãng phần mềm WiseCleaner, được tích hợp sẵn mã bản quyền, người dùng chỉ việc tải về, cài đặt vào máy tính và sử dụng mà không cần quan tâm đến việc kích hoạt bản quyền phần mềm.

Lưu ý: chương trình khuyến mãi có thể kết thúc trước khi bạn đọc được bài viết này.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm

Sau khi cài đặt và kích hoạt phần mềm, từ giao diện chính, bạn nhấn vào biểu tượng thư mục màu vàng để chọn các phân vùng ổ đĩa muốn quét và tìm file trùng lặp.

Tại đây, bạn nên đánh dấu chọn tất cả các phân vùng ổ đĩa có trên máy tính để quét và tìm file trùng lặp. Việc chọn tất cả các phân vùng ổ đĩa sẽ khiến quá trình quét và tìm kiếm file trùng lặp mất nhiều thời gian hơn, nhưng sẽ đảm bảo quét và tìm kiếm được tất cả các file trùng lặp đang nằm trên các phân vùng ổ cứng khác nhau, tránh bị bỏ sót nếu chỉ quét một phân vùng ổ cứng.

Để tiết kiệm thời gian, bạn nên quét từng phân vùng ổ đĩa để tìm và xóa các file trùng lặp có trên phân vùng ổ đĩa đó, rồi tiếp tục quét tất cả các phân vùng ổ đĩa để so sánh với nhau để lọc thêm một lần nữa các file trùng lặp còn sót lại.

Trên giao diện chính của phần mềm, nhấn vào nút "Compare Mode", sau đó chọn "Extra Match" từ menu hiện ra. Điều này sẽ giúp phần mềm tiến hành so sánh giữa các file và lọc ra những file có nội dung trùng lặp nằm trên ổ cứng máy tính được chính xác hơn.

Sau khi hoàn tất các bước thiết lập, nhấn nút "Scan" để bắt đầu quá trình quét và tìm kiếm file trùng lặp trên ổ cứng máy tính.

Phần mềm sẽ tự động bỏ qua những thư mục hệ thống và thư mục quan trọng trên máy tính để không xóa nhầm những file quan trọng của Windows, làm ảnh hưởng đến hệ thống. Trong quá trình phần mềm đang quét và so sánh các file để lọc ra các file trùng lặp, bạn vẫn có thể sử dụng máy tính bình thường.

Sau khi quá trình quét kết thúc, Wise Duplicate Finder sẽ liệt kê danh sách các file trùng lặp và được chia ra thành từng nhóm file có nội dung giống nhau. Bạn có thể nhấn vào từng file có trong danh sách để xem nội dung hoặc thông tin của file (kích cỡ, vị trí của file có trên ổ cứng…).

Trong một số trường hợp, phần mềm cũng có thể tìm và liệt kê những file có nội dung giống nhau, dù tên file khác nhau. Đây là những file tạm được tạo ra trong quá trình sử dụng hoặc quá trình download dữ liệu về từ máy tính, nhưng không được xóa đi sau khi sử dụng xong.

Nhấn vào nút "Keep one" trên menu của phần mềm, Wise Duplicate Finder PRO sẽ tự động đánh dấu chọn các file bị trùng lặp, chỉ giữ lại một file duy nhất trên máy tính. Sau khi đã chọn xong, bạn nhấn nút "Delete Selected" rồi nhấn "Yes" từ hộp thoại hiện ra để xác nhận.

Các file đã được chọn sẽ bị xóa và chuyển vào thùng rác trên máy tính, cho phép người dùng có thể phục hồi lại những file này nếu muốn.

Để đề phòng trường hợp phần mềm xóa nhầm file hệ thống, sau khi hoàn tất quá trình quét và xóa file trùng lặp, bạn hãy thử khởi động lại máy xem có gặp phải vấn đề gì hay không, nếu không gặp vấn đề gì, bạn có thể xóa hết các file từ thùng rác để tiết kiệm dung lượng lưu trữ trên ổ cứng. Trong trường hợp gặp phải một vấn đề nào đó, bạn hãy khôi phục lại các file đang có trong thùng rác về vị trí ban đầu để khắc phục sự cố.

Tuy nhiên, đây chỉ là một giải pháp đề phòng, còn tình trạng xóa nhầm file hệ thống trong quá trình quét file trùng lặp rất hiếm khi xảy ra.

Như vậy, với sự trợ giúp của Wise Duplicate Finder PRO, bạn có thể dễ dàng loại bỏ những file trùng lặp, giúp tiết kiệm được dung lượng bị chiếm dụng không cần thiết trên ổ cứng.