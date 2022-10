Bản quyền miễn phí phần mềm chuyển đổi định dạng file PDF trị giá 50 USD

File PDF là một trong những định dạng văn bản phổ biến nhất hiện nay, có ưu điểm nội dung trình bày phong phú và tính bảo mật cao.

Việc chuyển đổi file PDF sang những định dạng văn bản khác để dễ dàng chỉnh sửa nội dung của file là điều mà nhiều nhân viên văn phòng, học sinh, sinh viên… rất hay thực hiện, do vậy sở hữu một phần mềm chuyển đổi định dạng file PDF trên máy tính là điều hết sức cần thiết.

PDF to X là một trong những phần mềm chuyển đổi file PDF đơn giản và hiệu quả nhất hiện nay. Phần mềm cho phép người dùng chuyển file PDF sang định dạng văn bản, hình ảnh hay định dạng web… mà vẫn giữ nguyên cách trình bày trên file.

Ưu điểm lớn nhất của PDF to X là tốc độ xử lý nhanh, hoạt động nhẹ nhàng trên cả những máy tính có cấu hình yếu.

Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt bản quyền phần mềm

PDF to X là sản phẩm của hãng phần mềm TriSun (Hồng Kông), có giá bản quyền 50 USD, còn phiên bản sử dụng thử bị hạn chế về tính năng.

Hiện tại, hãng phần mềm TriSun đang có chương trình khuyến mãi cung cấp mã bản quyền của phần mềm hoàn toàn miễn phí. Bạn đọc có thể thực hiện theo hướng dẫn dưới đây để tận dụng chương trình khuyến mãi này.

Lưu ý: chương trình khuyến mãi có thể kết thúc trước khi bạn đọc được bài viết này, lúc đó mã bản quyền của phần mềm sẽ không còn hiệu lực.

- Đầu tiên, download bản dùng thử của phần mềm tại đây.

- Tiến hành cài đặt và kích hoạt phần mềm. Từ giao diện chính, nhấn vào biểu tượng chìa khóa ở góc trên bên phải, chọn "Input License key".

- Tại hộp thoại hiện ra tiếp theo, bạn dán đoạn mã bản quyền sau vào khung trống, rồi nhấn nút OK: "PTX-FORGOTD20221005-NWDN".

Như vậy, bạn đã hoàn tất quá trình kích hoạt bản quyền phần mềm và có thể sử dụng với đầy đủ tính năng mà không còn gặp phải bất kỳ hạn chế nào.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm

Khác với những gói phần mềm xử lý PDF khác, PDF to X chỉ tập trung vào tính năng chuyển đổi định dạng cho file PDF, không tích hợp các chức năng chỉnh sửa hay nén file… nên giao diện rất đơn giản và dễ sử dụng.

Từ giao diện chính của phần mềm, nhấn nút "Add PDF Files", sau đó chọn file PDF trên máy tính mà bạn cần chuyển đổi định dạng.

Bạn có thể chọn đồng thời nhiều file để chuyển đổi đồng loạt.

Mục "Selected pages" cho phép người dùng những trang trong file PDF để chuyển đổi sang định dạng Word. Mặc định phần mềm sẽ thực hiện chuyển đổi toàn bộ các trang có trong file PDF.

Chẳng hạn bạn chỉ chuyển đổi từ trang 5 đến trang 10 trong tổng số 20 trang của file PDF, tại mục "Selected pages", bạn điền 5-10.

Mục "Output path" cho phép người dùng chọn vị trí để lưu file sau khi chuyển đổi.

Mặc định PDF to X sẽ lưu file mới vào cùng thư mục của file PDF gốc. Trong trường hợp muốn chọn thư mục khác để lưu file, bạn nhấn nút "Select" tại mục "Customize" và chọn vị trí mình muốn lưu file sau khi đã chuyển đổi.

PDF to X cho phép người dùng chuyển đổi file PDF sang định dạng Word (PDF to DOC), định dạng ảnh (PDF to JPG), định dạng văn bản đơn thuần, không hỗ trợ ảnh (PDF to Text) và định dạng web (PDF to HTML).

Tùy thuộc vào mục đích chuyển đổi file PDF, bạn chọn loại định dạng phù hợp, sau đó nhấn nút "Convert All".

Quá trình chuyển đổi định dạng của PDF to X diễn ra khá nhanh, ngay cả với những file PDF dung lượng lớn. Sau khi quá trình chuyển đổi kết thúc, một hộp thoại hiện ra hỏi người dùng có muốn mở file sau khi chuyển đổi để xem nội dung hay không, nhấn nút "Yes" để đồng ý.

Trải nghiệm thực tế của người viết cho thấy PDF to X là một trong những phần mềm chuyển đổi định dạng file PDF nhẹ và hoạt động nhanh nhất hiện nay. Các file sau khi được chuyển đổi định dạng vẫn giữ nguyên được hình ảnh, văn bản, phong cách trình bày… và người dùng có thể dễ dàng chỉnh sửa nội dung của file.