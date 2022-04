Ba sản phẩm công nghệ FPT Telecom được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê 2022

Mobi-Foxpay hai lần đạt giải xuất sắc tại Lễ Công bố danh hiệu và giải thưởng Sao Khuê 2022

Trong xu hướng phát triển của dịch vụ ví điện tử, Mobi-Foxpay đã được nhiều khách hàng đón nhận và tin tưởng. Cũng vì vậy, Giải pháp thanh toán và chăm sóc khách hàng Mobi-Foxpay vinh dự nhận giải thưởng Sao Khuê trong 2 năm liên tiếp, khẳng định vị thế của mình trong ngành dịch vụ CNTT, đặc biệt trong lĩnh vực Tài chính số.

Anh Nguyễn Minh Toàn, Phó giám đốc Trung tâm Quản lý Cước FPT Telecom - đại diện cho Mobi-Foxpay lên nhận Giải thưởng Sao Khuê 2022.

Mobi-Foxpay là một ứng dụng của dịch vụ Ví điện tử, Cổng thanh toán điện tử vào hoạt động thu cước của FPT Telecom, với mục tiêu thay thế và giảm phụ thuộc vào giải pháp thanh toán qua máy POS của ngân hàng. Việc áp dụng Mobi-Foxpay giúp tối ưu quy trình thu cước, tiết kiệm thời gian thao tác thanh toán và giảm thiểu rủi ro khi thanh toán tiền mặt. Các công việc thủ công trước đây như: Thu tiền, gạch nợ, thực hiện đối soát, chứng từ… nay đều được tự động hóa hoàn toàn.

Với giải pháp Mobi-Foxpay, FPT Telecom tiết kiệm được đến 33.000 giờ làm mỗi tháng, tương đương 396.000 giờ một năm và 150 nhân công thực hiện đối soát, gạch nợ thủ công. Giờ đây, Nhân viên chỉ cần dùng điện thoại di động để kích thanh toán, gạch nợ hợp đồng và thanh toán tiền về công ty, thay vì phải mang theo máy POS để sử dụng cùng điện thoại di động, giúp cho chính nhân viên của FPT Telecom thu cước, quản lý thuận tiện hơn, Khách hàng có thể thanh toán nhanh chóng mà không tạo ra rủi ro về tài chính.

Ngoài ra, Mobi-Foxpay đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về bảo mật khách hàng với hệ thống đạt Chứng nhận Bảo mật quốc tế PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) cấp độ 1 - cấp độ cao nhất dành cho Nhà cung cấp Dịch vụ trung gian thanh toán. Hệ thống được xây dựng trên hạ tầng Công nghệ thông tin tiên tiến và Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn Tier 3, áp dụng công nghệ OCR, Ai và Machine Learning.

Đại diện của Mobi-Foxpay còn tự hào chia sẻ thêm sẽ có nhiều tính năng nổi trội và ưu việt hơn sẽ được phát triển nhằm tối ưu hóa trải nghiệm của Khách hàng đối với các dịch vụ, tính năng mà Mobi-Foxpay cung cấp.

Công ty Viễn thông Quốc tế FPT (FTI) cùng hai sản phẩm nhận giải thưởng Sao Khuê 2022

Với định hướng cải tiến cách thức làm việc, giao tiếp của con người trong thời đại mới Công ty Viễn thông Quốc tế FPT (FTI), một trong những đơn vị thành viên của FPT Telecom không ngừng mang đến các sản phẩm, dịch vụ công nghệ tiên tiến cho khách hàng. Chính vì vậy, FTI đã thành công phát triển 2 sản phẩm xuất sắc, nhận Giải thưởng Sao Khuê 2022 là Tổng đài Chăm sóc khách hàng OnCX và Dịch vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (AGM - Annual General Meeting)

Anh Ngô Thanh Vũ - Phó giám đốc Trung tâm Điện thoại, đại diện OnCX lên nhận giải thưởng Sao Khuê 2022.

Nhận thấy bán hàng online đang là một xu hướng phát triển mạnh mẽ hiện nay, FTI không ngừng mang đến các sản phẩm, dịch vụ đổi mới, nắm bắt sự thay đổi trong cách thức giao tiếp, làm việc của con người và các tổ chức trong thời đại kỹ thuật số đang phát triển rất nhanh.

Chính vì vậy, Tổng đài Chăm sóc khách hàng OnCX được phát triển nhằm tham gia vào quy trình bán hàng của doanh nghiệp, là một điểm chạm quan trọng nâng cao trải nghiệm khách hàng tuyệt vời, đóng vai trò then chốt trong việc chốt sale. Cung cấp kênh tương tác với khách hàng đa dạng, phổ biến và toàn diện nhất trên thị trường: Chat, SMS, Social, IM… Đem đến nhiều tiện ích cho các bộ phận có tương tác trực tiếp với khách hàng (sale, marketing, CS…): Theo dõi lịch sử hỗ trợ, tạo các chiến dịch, khảo sát thị trường, đánh giá mức độ hài lòng… Đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và tiết kiệm được nhiều chi phí về công cụ quản lý đa kênh.

Anh Nguyễn Tiến Linh - Trưởng phòng Kinh doanh Trung tâm Giải pháp Phần mềm doanh nghiệp, đại diện Giải pháp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến lên nhận giải thưởng Sao Khuê 2022.

Bên cạnh OnCX, Dịch vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (AGM - Annual General Meeting) là một hình thức tổ chức đại hội cổ đông mới thông qua dịch vụ trực tuyến được FTI cung cấp, giúp doanh nghiệp vượt qua các trở ngại gặp phải theo hình thức tổ chức truyền thống như: Tốn kém chi phí, bỏ phiếu thủ công, không đủ tỷ lệ tham dự hay giãn cách do đại dịch và giữ an toàn cho cổ đông trong đại dịch. Ngoài ra, còn có những tính năng khác như Tự động xác thực cổ đông tham dự với tính chính xác và an toàn cao bằng FPT.AI eKYC Tự động nhắc lịch tham dự/nhắc hoàn thành phiếu biểu quyết bằng Trợ lý ảo Tổng đài…

FTI không chỉ cung cấp khách hàng một hệ thống tổng đài mà còn xây dựng một hệ sinh thái FPT Cloud Platform cung cấp cho doanh nghiệp như Oncall, Contact Center, Omni-Channel, CRM, Auto Call, Voice ChatBox, Video Conference, MS-Team trên một nền tảng Cloud nhằm cung cấp một giải pháp toàn diện đáp ứng mọi nhu cầu của doanh nghiệp.

Với ba giải thưởng Sao Khuê 2022, FPT Telecom có thể khẳng định rằng, trong tương lai, FPT Telecom sẽ tiếp tục cho ra đời rất nhiều sản phẩm giải pháp hữu ích với tầm nhìn chiến lược. Không chỉ vậy, FPT Telecom cũng tiếp tục giữ vững mục tiêu, xây dựng một hệ sinh thái số toàn diện, đáp ứng cho mọi nhu cầu của xã hội với mức độ hài lòng cao nhất.