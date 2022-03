Apple ra mắt iPad Air 5, máy tính Mac Studio cùng loạt sản phẩm mới

iPad Air thế hệ thứ 5 trình làng với cấu hình được nâng cấp mạnh mẽ

iPad Air 5 vẫn giữ nguyên thiết kế của phiên bản cũ, chỉ nâng cấp cấu hình bên trong (Ảnh: Apple).

Sau khi ra mắt iPad Air thế hệ thứ 4 vào năm 2020, Apple vừa tiếp tục trình làng phiên bản mới với nhiều sự nâng cấp đáng chú ý.

iPad Air 5 vẫn giữ nguyên thiết kế của phiên bản ra mắt cách đây gần 2 năm, với màn hình viền mỏng kích thước 10,9-inch, nút Home vật lý đã được loại bỏ và cảm biến vân tay được tích hợp ở nút nguồn cạnh bên. Mặt sau và trước của sản phẩm đều là camera độ phân giải 12 megapixel (camera trước được nâng cấp từ 7 megapixel của phiên bản cũ).

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên iPad Air 5 đó là được trang bị chip xử lý M1, tương tự như trên iPad Pro, thay vì sử dụng chip xử lý dòng A tương tự như trên iPhone. Apple cho biết, chip M1 trên iPad Air 5 với 8 lõi xử lý, cho hiệu suất mạnh mẽ hơn 60% so với chip A14 Bionic được trang bị trên iPad Air 4 trước đây. Sản phẩm cũng có vi xử lý đồ họa với 8 lõi, cho hiệu suất mạnh mẽ hơn gấp đôi.

iPad Air 5 hỗ trợ kết nối 5G, được trang bị cổng kết nối USB-C tương tự như trên phiên bản 4. Sản phẩm hỗ trợ viết Apple Pencil (người dùng phải mua rời với giá 129 USD) cũng như bàn phím rời Magic Keyboard (mua riêng với giá 299 USD) hoặc bàn phím rời Smart Keyboard Folio (mua riêng với giá 179 USD).

Sản phẩm sẽ được bán ra từ ngày 18/3 tới đây, với mức giá khởi điểm 599 USD cho tùy chọn bộ nhớ 64GB, chỉ hỗ trợ kết nối WiFi và 749 USD cho phiên bản 256GB. Phiên bản hỗ trợ mạng 5G sẽ có mức giá đắt hơn 150 USD.

Giới thiệu máy tính bảng iPad Air 5 mới ra mắt của Apple (Video: Apple).

M1 Ultra - Chíp máy tính mạnh mẽ nhất của Apple

M1 Ultra sẽ là sự kết hợp của 2 chip M1 Max, với hiệu suất mạnh gấp 8 lần thế hệ chip M1 đầu tiên (Ảnh: Apple).

Tại sự kiện đặc biệt vừa diễn ra, Apple cũng đã công bố M1 Ultra, chip máy tính thế hệ mới nhất do chính hãng phát triển. Đây là con chip máy tính thứ 4 do Apple tự xây dựng, sau loạt chip M1, M1 Pro và M1 Max.

Apple cho biết M1 Ultra là chip máy tính mạnh mẽ nhất hiện nay của hãng, nhờ vào kiến trúc UltraFusion, mà Apple đã kết hợp 2 chip M1 Max riêng biệt để trở thành một con chip mới, điều này giúp Apple tăng gấp đôi hầu hết các thông số kỹ thuật trên chip M1 Ultra so với M1 Max trước đây.

Cụ thể, chip M1 Ultra được xây dựng trên tiến trình 5nm, với 114 tỷ bóng bán dẫn. Chip được trang bị 20 lõi xử lý trung tâm (16 lõi xử lý hiệu suất cao và 4 lõi xử lý tiết kiệm năng lượng), 64 lõi xử lý đồ họa, vi xử lý AI Neural Engine với 32 lõi và hỗ trợ bộ nhớ RAM tối đa lên đến 128GB và bộ nhớ lưu trữ SSD dung lượng tối đa 8TB.

Apple cho biết chip M1 Ultra sẽ cho khả năng xử lý mạnh gấp 8 lần so với thế hệ chip M1 đầu tiên.

Giới thiệu chip xử lý M1 Ultra mạnh mẽ mới ra mắt của Apple (Video: Apple).

Mac Studio - Chiếc máy tính đầu tiên sử dụng chip M1 Ultra

Mac Studio có thiết kế nhỏ gọn, tương tự Mac Mini, nhưng trang bị cấu hình mạnh mẽ bên trong (Ảnh: Apple).

Cùng với việc giới thiệu chip M1 Ultra, Apple cũng đã cho ra mắt sản phẩm đầu tiên được trang bị thế hệ chip mới này, chiếc máy tính Mac Studio. Sản phẩm có thiết kế bề ngoài giống với Mac Mini, nhưng được trang bị một cấu hình hết sức mạnh mẽ ở bên trong, mà theo Apple sản phẩm cho hiệu suất còn mạnh mẽ hơn những mẫu máy tính Mac Pro cao cấp.

Mac Studio sẽ cho phép người dùng tùy chọn sử dụng chip M1 Max hoặc M1 Ultra, trong đó, với phiên bản sử dụng M1 Max sẽ cho hiệu suất nhanh hơn 50% so với chiếc máy tính Mac Pro sử dụng chip Intel Xeon 15 lõi và nhanh hơn 2,5 lần so với chiếc iMac sử dụng chip Intel Core i9 10 lõi. Với phiên bản Mac Studio sử dụng chip M1 Ultra sẽ cho hiệu suất mạnh hơn gấp 3,8 lần so với chiếc máy tính iMac 27-inch và nhanh hơn 90% so với chiếc máy tính Mac Pro sử dụng chip xử lý 16 lõi.

Mac Studio có thiết kế nhỏ gọn, tương thích với hầu hết màn hình máy tính, được trang bị 4 cổng Thunderbolt 4, cổng Ethernet, 2 cổng USB-A, 2 cổng USB-C, khe đọc thẻ nhớ SD, một cổng HDMI và giắc cắm phone 3,5mm. Sản phẩm hỗ trợ kết nối Bluetooth 5.0 và mạng WiFi 6.

Với phiên bản Mac Studio sử dụng chip M1 Max, người dùng có thể tùy chọn bộ nhớ RAM 32GB hoặc 64GB, bộ nhớ lưu trữ SSD từ 512GB đến 8TB. Trong khi đó, với phiên bản sử dụng chip M1 Ultra, sẽ có bộ nhớ RAM tối thiểu 64GB, tối đa 128GB, tùy chọn bộ nhớ lưu trữ SSD từ 1TB đến 8TB.

Mac Studio sẽ được bán ra từ ngày 18/3 tới đây, với mức giá khởi điểm 1.999 USD cho tùy chọn sử dụng chip M1 Max và 3.999 USD cho tùy chọn sử dụng chip M1 Ultra. Sau khi Mac Studio được ra mắt, Apple vẫn tiếp tục bán phiên bản Mac Pro và Mac Mini, nhưng phiên bản iMac màn hình 27-inch sẽ bị "khai tử".

Studio Display - Màn hình máy tính được tích hợp chip xử lý của iPhone

Cùng với Mac Studio, Apple cũng đã ra mắt màn hình máy tính tên gọi Studio Display. Sản phẩm có kích cỡ 27-inch, độ phân giải 5K (5120x2880) với một lớp vỏ bằng nhôm cao cấp. Phía cạnh trên của màn hình được tích hợp sẵn một camera 12 megapixel để hỗ trợ gọi điện video.

Mặt sau của Studio Display là 3 cổng kết nối USB-C, một cổng Thunderbolt 4. Apple cũng tích hợp vào màn hình của mình hệ thống 6 loa mạnh mẽ để người dùng có thể sử dụng cho mục đích giải trí.

Đáng chú ý, màn hình máy tính này cũng được tích hợp chip xử lý A13 Bionic (tương tự như chip sử dụng trên loạt iPhone 11 và iPhone SE 2020), cho phép người dùng có thể sử dụng tính năng điều khiển bằng giọng nói trên màn hình Studio Display, cũng như để hỗ trợ tính năng Center Stage, giúp webcam trên Studio Display có thể theo dõi chuyển động của người dùng để lấy nét.

Màn hình Studio Display sẽ được bán ra vào ngày 18/3, với mức giá 1.599 USD. Khác với màn hình Pro Display XDR đắt đỏ được giới thiệu vào năm 2019 với mức giá 5.000 USD nhưng không kèm theo giá đỡ màn hình, Studio Display sẽ được tích hợp sẵn giá đỡ.

Dù có mức giá không hề rẻ, Studio Display lại khiến nhiều người thất vọng khi chỉ được trang bị tần số quét ở mức 60Hz, thay vì lên mức 120Hz như trên iPhone 13 Pro/Pro Max hay MacBook Pro 2021.

Giới thiệu máy tính Mac Studio và màn hình Studio Display mới của Apple (Video: Apple).

Tổng hợp