Apple ra mắt iMac mới, giá từ 1.299 USD

Apple lần đầu tiên giới thiệu chip M4 hoàn toàn mới vào tháng 5 vừa qua, trên chiếc máy tính bảng iPad Pro 2024. Tại thời điểm đó, Apple cho biết chip này được xây dựng trên tiến trình 3nm, tùy chọn 8 hoặc 10 lõi xử lý trung tâm, có khả năng hỗ trợ các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) một cách mạnh mẽ và cải tiến khả năng xử lý đồ họa.

Apple cũng tuyên bố chip M4 chỉ tiêu thụ năng lượng bằng 1/2 so với chip M2 ra mắt lần đầu tiên vào năm 2022.

Mới đây, hãng vừa tiếp tục trang bị chip M4 lên mẫu máy tính tất cả trong một iMac thế hệ mới. Giống các phiên bản cũ, iMac vẫn được trang bị màn hình 24-inch, độ phân giải 4,5K. Tuy nhiên, sản phẩm sẽ có màn hình với "kính cấu trúc nano", mà theo Apple sẽ giúp giảm phản xạ và chống chói khi sử dụng ở điều kiện ánh sáng mạnh.

iMac phiên bản 2024 có nhiều màu sắc để lựa chọn (Ảnh: Apple).

Ngoài ra, iMac sẽ có bộ nhớ RAM tối thiểu 16GB, tăng gấp đôi so với phiên bản cũ. Người dùng có thể tùy chọn nâng cấp bộ nhớ RAM tối đa lên 32GB. iMac 2024 cũng được tích hợp kèm webcam 12 megapixel và 4 cổng kết nối USB-C.

Apple cũng trang bị cho iMac thế hệ mới của mình nhiều màu sắc để lựa chọn, bao gồm xanh lá cây, cam, hồng, tím, xanh dương và bạc.

iMac cũng sẽ được tích hợp các tính năng trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence như trợ lý ảo Siri thông minh hơn, các tính năng soạn thảo và tóm tắt nội dung văn bản dựa trên trí tuệ nhân tạo…

iMac thế hệ mới sẽ có giá khởi điểm 1.299 USD, với tùy chọn chip M4 8 lõi xử lý trung tâm và 8 lõi xử lý đồ họa, bộ nhớ RAM 16GB, ổ cứng lưu trữ 256GB.

Trong khi đó, phiên bản iMac cao cấp nhất với chip M4 10 lõi xử lý trung tâm, 10 lõi xử lý đồ họa, 32GB bộ nhớ RAM, ổ cứng lưu trữ 2TB sẽ có giá 2.899 USD. Nếu người dùng chọn loại màn hình chống chói, sẽ phải bù thêm 200 USD.

Người dùng có thể đặt trước iMac 2024 ngay từ hôm nay. Sản phẩm sẽ chính thức bán ra thị trường từ ngày 8/11.

Ngoài iMac, Apple hứa hẹn sẽ tiếp tục trình làng loạt máy tính Mac, MacBook dùng chip M4 ngay trong tuần này.

Tuần trước, Giám đốc tiếp thị Greg Joswiak của Apple đã chia sẻ trên trang mạng xã hội X cá nhân đoạn thông điệp: "Mac your calendars for an exciting week of announcements" (tạm dịch: "Đánh dấu lịch cho một tuần lễ đầy thông báo thú vị"), trong đó chữ "đánh dấu" được Joswiak chơi chữ thành "Mac", nhằm ám chỉ sự ra mắt của loạt máy tính Mac mới.

Dòng máy tính Mac (bao gồm iMac, Mac Studio, Mac Pro, MacBook và Mac mini) vẫn là mảng sản phẩm kinh doanh quan trọng của Apple, dù doanh thu từ mảng này không lớn như iPhone hay iPad. Trong quý II/2024, Apple cho biết đã đạt được doanh thu 7 tỷ USD từ dòng máy tính Mac, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái.