Apple chiếm đến 75% lợi nhuận ngành di động toàn cầu

Theo báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, trong quý II/2021, Apple chỉ chiếm 13% tổng sản lượng smartphone xuất xưởng trên toàn cầu Tuy nhiên, hãng lại dẫn đầu về doanh thu và lợi nhuận trong ngành.

Cụ thể, iPhone chiếm tới 40% doanh thu điện thoại thông minh và 75% lợi nhuận. Điều này giúp Apple trở thành công ty tạo ra doanh thu và lợi nhuận lớn nhất trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị di động.

Theo Counterpoint Research, hiệu suất về lợi nhuận và doanh thu như trên đã cho thấy sức mạnh của thương hiệu Apple. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn so với mức đỉnh mà công ty đạt được vào quý IV/2020. Thời điểm đó, Apple chiếm 50% doanh thu và 86% lợi nhuận toàn ngành, tăng mạnh so với mức 28% doanh thu và 51% lợi nhuận so với quý III/2020.

"Thành công này có được phần lớn đến từ doanh số của iPhone 12 - những thiết bị 5G đầu tiên của hãng. Bên cạnh đó, Apple cũng hưởng lợi rất nhiều từ hệ sinh thái của họ. Sự tiện lợi khi sử dụng Mac, iPad và iPhone khiến cho nhiều người dùng muốn tham gia vào hệ sinh thái của công ty. Với lợi thế này, Apple có thể tiếp tục duy trì tỷ suất lợi nhuận cao trên các sản phẩm của họ", Counterpoint Research nhận định.

Samsung tiếp tục là nhà sản xuất điện thoại thông minh có lượng máy xuất xưởng lớn nhất. Tuy nhiên, khi xét về doanh thu và lợi nhuận, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc vẫn đứng sau Apple.

Trong khi đó, hàng loạt cái tên như Xiaomi, Oppo hay Vivo đã hưởng lợi không nhỏ từ sự suy giảm của Huawei. Xiaomi đã trở thành hãng di động lớn thứ hai thế giới. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận của hãng tương đối thấp do các sản phẩm của lực của Xiaomi hầu hết ở phân khúc giá rẻ.

Samsung là thương hiệu có sản lượng smartphone xuất xưởng nhiều nhất, nhưng doanh thu và lợi nhuận vẫn đứng sau Apple.

Dù vậy, các chuyên gia tại Counterpoint Research cho rằng điều này sẽ sớm thay đổi bởi Xiaomi đang dịch chuyển dần sang việc sản phẩm các thiết bị cao cấp. Trước đó, ông lớn Trung Quốc cũng đã cho ra mắt chiếc Mix Fold, thiết bị màn hình gập đầu tiên của hãng nhằm cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc smartphone gập cao cấp.

Bên cạnh việc cố gắng tăng giá bán sản phẩm, các nhà sản xuất cũng tìm cách mở rộng sang nhiều thị trường mới, đặc biệt là châu Âu. Xiaomi đang làm rất tốt điều này khi đã trở thành hãng di động lớn nhất tại châu Âu trong quý II/2021. Oppo cũng tạo được nhiều dấu ấn tại đây với dòng Find X cao cấp của hãng.

Counterpoint Research cũng cho rằng Xiaomi, Oppo và Vivo sẽ cần phải nỗ lực nhiều hơn để cải thiện tỷ suất lợi nhuận của họ trong thời gian tới. Một trong những giải pháp là gia nhập thị trường smartphone màn hình gập hoặc màn hình cuộn để có thể bán được nhiều sản phẩm cao cấp hơn.

