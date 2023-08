Ảnh mô hình cho thấy thiết kế và màu sắc mới của loạt iPhone 15

Một trong những vấn đề được nhiều người dùng quan tâm nhất hiện nay là iPhone 15 thế hệ mới của Apple có thay đổi gì về thiết kế so với phiên bản cũ hay không. Câu trả lời là "hầu như không".

Theo đó, tài khoản Twitter @SonnyDickson, nổi tiếng với việc thường xuyên chia sẻ những thông tin chính xác về các sản phẩm công nghệ sắp ra mắt, vừa đăng tải chùm ảnh về mô hình hoàn chỉnh của loạt iPhone 15 sắp được ra mắt.

iPhone 15 vẫn giữ nguyên phong cách thiết kế của iPhone 14 ra mắt năm ngoái (Ảnh: SonnyDickson).

Đây được cho là những mô hình mẫu sử dụng cho quá trình tạo khuôn để sản xuất, hoặc được Apple gửi đến cho các đối tác chính thức để sản xuất ốp lưng và phụ kiện, nên nhiều khả năng mô hình này sẽ thể hiện chính xác thiết kế cuối cùng của loạt iPhone 15.

Những hình ảnh do @SonnyDickson chia sẻ cho thấy thiết kế tổng thể của loạt iPhone 15 hầu như không khác biệt so với iPhone 14 ra mắt năm ngoái, khi vẫn giữ nguyên cạnh viền vuông vức, các góc bo tròn, cụm camera kép dạng so le trên bộ đôi iPhone 15 và 15 Plus, còn bộ đôi iPhone 15 Pro và 15 Pro Max vẫn sở hữu cụm 3 camera như cũ.

Theo giới thạo tin, Apple sẽ trang bị màn hình khuyết Dynamic Island cho cả bộ đôi iPhone 15 và 15 Plus, thay vì chỉ dành riêng tính năng này cho phiên bản Pro. Tuy nhiên, hình ảnh mô hình do @SonnyDickson chia sẻ không cho thấy mặt trước của sản phẩm, nên chưa thể khẳng định được thông tin này.

Các tùy chọn màu sắc của iPhone 15 Pro (Ảnh: SonnyDickson).

Trong khi đó, @MajinBu - tài khoản Twitter với các nguồn thông tin uy tín - cho biết bộ đôi iPhone 15 và 15 Pro Max sẽ có lớp vỏ bằng titan và sẽ có thêm màu xám titan để người dùng lựa chọn. Còn bộ đôi iPhone 15 và 15 Plus sẽ có 5 màu, bao gồm trắng, đen, xanh lục nhạt, xanh dương nhạt và hồng.

Nguồn tin của @MajinBu cũng tiết lộ bộ đôi iPhone 15 Pro và 15 Pro Max sẽ được trang bị ống kính tiềm vọng, với khả năng zoom quang học 10x. Nếu thông tin này là chính xác, đây là lần đầu tiên iPhone được tích hợp camera tiềm vọng.

Theo các thông tin bị rò rỉ trước đó, bộ đôi iPhone 15 và iPhone 15 Pro sẽ cùng có màn hình 6,1-inch, còn bộ đôi iPhone 15 Max và 15 Pro Max sẽ cùng có màn hình 6,7-inch. Nhiều khả năng cả 4 sản phẩm đều được trang bị màn hình OLED và tính năng Dynamic Island.

Tuy nhiên, chỉ có bộ đôi iPhone 15 Pro và 15 Pro Max sẽ được trang bị chip A17 Bionic hoàn toàn mới, còn bộ đôi iPhone 15 và 15 Plus vẫn sẽ tiếp tục sử dụng chip A16 Bionic tương tự như trên bộ đôi iPhone 14 Pro trước đây.

Một nâng cấp đáng chú ý đó là loạt iPhone 15 sẽ được trang bị cổng kết nối USB-C, thay cho cổng Lightning trước đây. Tuy nhiên, bộ đôi iPhone 15 Pro và 15 Pro Max sẽ được trang bị chuẩn kết nối tốc độ nhanh và công suất sạc lớn hơn so với bộ đôi iPhone 15 thông thường.

Hiện tại mọi thông tin vẫn chỉ dừng lại ở mức độ tin đồn và vẫn chưa có thông tin nào xác thực. Apple đã xác nhận sự kiện đặc biệt ra mắt loạt iPhone 15 sẽ được diễn ra vào ngày 12/9 tới đây, đến thời điểm đó, mọi sự thật về sản phẩm sẽ chính thức được hé lộ.

Theo A.H/Twitter