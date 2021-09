An toàn, an ninh mạng là then chốt để chuyển đổi số thành công tại Việt Nam

Dân trí Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng an toàn, an ninh mạng đóng vai trò quan trọng tới sự thịnh vượng của quốc gia trên không gian mạng, là yếu tố then chốt để chuyển đổi số thành công.

Tọa đàm cấp cao Lãnh đạo Công nghệ thông tin & An toàn thông tin do Ban Kinh tế Trung ương chỉ đạo, cùng với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (Bộ TT&TT), Công ty An ninh mạng Viettel và Tập đoàn IEC đồng chủ trì tổ chức đã diễn ra theo hình thức trực tuyến, với chủ đề "Nâng cao năng lực ứng phó thách thức an toàn, an ninh mạng trong tình hình mới".

Phó Trưởng ban Kinh tế trung ương Nguyễn Đức Hiển và Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT Nguyễn Thành Phúc tham dự.

Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban Kinh tế trung ương đánh giá cao vai trò là đầu mối phối hợp để cụ thể hóa, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng về an toàn, an ninh mạng. Điển hình là xếp hạng an toàn, an ninh mạng toàn cầu - GCI 2020 của Việt Nam đã từ vị trí 50 vươn lên thứ 25.

Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông tham gia tọa đàm, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nhận định, bên cạnh những thuận lợi đang có, chuyển đổi số tại Việt Nam cũng gặp rất nhiều rào cản, khó khăn. Lớn nhất với chuyển đổi số nói chung và CNTT nói riêng là tư duy và thói quen cũ, cần xuất phát từ quyết tâm và sự vào cuộc của những người đứng đầu.

Rào cản thứ hai là về hành lang pháp lý. Rào cản thứ ba là nhân sự và chuyên gia tham gia chuyển đổi số. Rào cản lớn cuối cùng và cũng là quan trọng nhất chính là niềm tin số khi chúng ta chuyển các hoạt động lên không gian mạng.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng tham gia tọa đàm trực tuyến từ TPHCM.

"Không gian mạng cũng như không gian sống của chúng ta luôn tiềm ẩn những nguy cơ mới thường xuyên xuất hiện. Nhận thức được vấn đề đó, ngay từ khi xây dựng Chương trình chuyển đổi số quốc gia, Bộ đã xác định an toàn, an ninh mạng là yếu tố then chốt để chuyển đổi số thành công, mang trách nhiệm bảo vệ sự thịnh vượng của quốc gia trên không gian mạng", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Do vậy, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho rằng, nhiệm vụ quan trọng nhất với những người làm an toàn, an ninh mạng trong giai đoạn này là củng cố, tạo lập niềm tin số cho xã hội khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng; từ đó thúc đẩy Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số phát triển.

Nhà nước và doanh nghiệp cùng xây dựng niềm tin số

Hơn một năm trở lại đây, người dùng Internet tại Việt Nam cũng như trên thế giới phải đối mặt với nhiều nguy cơ tấn công mạng. Khi đợt dịch Covid-19 thứ tư bùng phát tại Việt Nam, lừa đảo trực tuyến tăng rất mạnh.

Theo ông Trần Quang Hưng, Giám đốc Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), có tháng đơn vị này đã xử lý hàng nghìn website liên quan đến lừa đảo, giả mạo các dịch vụ trực tuyến của ngân hàng, sàn thương mại điện tử...

Giám đốc Trung tâm NCSC Trần Quang Hưng cho biết người dùng phải đối mặt với nhiều nguy cơ tấn công mạng, đặc biệt khi đợt Covid-19 bùng phát.

"Trong quá trình cung cấp dịch vụ trực tuyến, cả cơ quan nhà nước và doanh nghiệp cùng đứng trên một chiến tuyến, cùng đối mặt với kẻ thù, nguy cơ tương tự nhau, đều phải xây dựng niềm tin số cho người dùng. Bởi lẽ, việc chuyển đổi số, hoạt động trên môi trường online của cơ quan, doanh nghiệp có bền vững hay không, một yếu tố quan trọng, then chốt là niềm tin số", ông Hưng nhấn mạnh.

Để củng cố và tạo dựng niềm tin số cho người dùng Internet, đại diện NCSC cho rằng cần có sự liên kết, đồng hành giữa 3 bên gồm Nhà nước - Các cơ quan nhà nước trong những lĩnh vực khác nhau, doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin và doanh nghiệp, đơn vị cung cấp dịch vụ trên môi trường số.

Trong khuôn khổ tọa đàm, Viettel Cyber Security đã ra mắt nền tảng điều phối, tự động hóa và phản ứng an ninh mạng. Ngoài ra, đại diện Cục Công nghệ thông tin, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trình bày tham luận về tình hình an toàn, bảo mật hệ thống thông tin và dữ liệu của ngành chứng khoán.

Gia An