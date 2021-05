Amazon chi 8,45 tỷ USD mua lại hãng sản xuất phim MGM

Dân trí Amazon đã chi ra số tiền 8,45 tỷ USD để mua lại hãng phim MGM, nhà sản xuất của loạt phim James Bond cùng nhiều bộ phim "bom tấn" khác.

Những bộ phim "bom tấn" của điệp viên James Bond trong tương lai nhiều khả năng sẽ được chiếu độc quyền trên dịch vụ Prime Video của Amazon.

Hãng thương mại điện tử Amazon cho biết đã đạt được thỏa thuận mua lại công ty điện ảnh và truyền hình MGM (Metro-Goldwyn-Mayer) với mức giá 8,45 tỷ USD. Thương vụ này sẽ giúp Amazon sở hữu một loạt các thương hiệu phim nổi tiếng như James Bond, The Pink Panther, Tom and Jerry, Droopy… ngoài ra, MGM còn nắm giữ bản quyền của các chương trình truyền hình có lượng người xem lớn như The Voice hay Shark Tank…

Việc mua lại một hãng phim sẽ giúp Amazon có điều kiện xây dựng được nhiều bộ phim mới và độc quyền các thương hiệu điện ảnh lớn, như James Bond, để dành riêng cho dịch vụ xem truyền hình theo yêu cầu Prime Video của hãng. Điều này sẽ giúp Amazon có thể cạnh tranh tốt hơn với các dịch vụ xem video theo yêu cầu khác như Netflix hay Disney Plus…

Sau khi mua lại MGM, dịch vụ Prime Video của Amazon sẽ được bổ sung thêm 4.000 bộ phim và 17.000 chương trình truyền hình do MGM sản xuất, giúp đa dạng thêm kho nội dung cho dịch vụ này.

"Giá trị thực sự đằng sau thương vụ này là kho tàng nội dung lớn mà chúng tôi dự định sẽ tái thiết và phát triển cùng với đội ngũ tài năng của MGM", Mike Hopkins, Phó chủ tịch dịch vụ Prime Video và hãng phim Amazon Studios, cho biết trong một thông cáo đưa ra. "Điều này rất thú vị và mang đến rất nhiều cơ hội để tạo ra những bộ phim, chương trình truyền hình chất lượng cao".

Hiện tại, mảng kinh doanh dịch vụ truyền hình của Amazon chỉ đóng một phần tương đối nhỏ trong đế chế tổng thể của tập đoàn này, nhưng Amazon vẫn chấp nhận chi ra hàng chục tỷ USD mỗi năm để đầu tư nội dung cho mảng kinh doanh này. Ước tính có 200 triệu người dùng đăng ký dịch vụ Prime Video của Amazon và con số này có thể tăng mạnh trong thời gian tới khi Amazon thâu tóm hãng phim MGM để xây dựng thêm nhiều nội dung mới.

Trước đó, MGM đã từng rao bán mình với mức giá 5 tỷ USD, thấp hơn đáng kể so với mức giá 8,45 tỷ USD mà Amazon đã chấp nhận chi ra để mua lại hãng phim này.

Với việc Amazon mua lại hãng phim MGM và ông chủ Amazon Jeff Bezos đặt mua chiếc siêu du thuyền trị giá nửa tỷ USD, nhiều người hy vọng rằng sẽ sớm có những cảnh phim James Bond xuất hiện trên chiếc siêu du thuyền của Jeff Bezos, hoặc thậm chí ông chủ Amazon có thể góp một vai nhỏ nào đó trong các bộ phim sắp tới về chàng siêu điệp viên James Bond.

Thông báo Amazon mua lại MGM được đưa ra chỉ một ngày sau khi hãng thương mại điện tử này bị Tổng chưởng lý Washington, D.C. Karl Racine khởi kiện với cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền khi đã cấu kết với người bán hàng để tăng giá các sản phẩm bán trên cửa hàng trực tuyến của Amazon, gây thiệt hại cho người dùng và làm tổn hại đến cạnh tranh. Amazon đã bác bỏ các cáo buộc và tuyên bố rằng người bán có quyền tự đặt giá cho sản phẩm của mình khi đăng bán lên Amazon.

T.Thủy

Theo CNBC