828 realme Global Fan Day - Lời cảm ơn của realme tới người dùng toàn cầu

Dân trí Sự kiện realme Fanfest 2021 đánh dấu cột mốc của realme khi đã trở thành thương hiệu cán mốc 100 triệu sản phẩm nhanh nhất, chỉ trong 37 tháng.

Bất chấp "bóng đen" Covid-19, realme vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng "khủng", đạt ngưỡng 149% trong quý II vừa qua. realme đã hiện diện ở hơn 61 quốc gia, đứng top 7 trong các doanh nghiệp di động lớn nhất toàn cầu.

Ông Nguyễn Minh Thuận - CEO realme Việt Nam.

Ông Nguyễn Minh Thuận, CEO realme Việt Nam đã chia sẻ, những bạn trẻ gen Z năng động, cá tính đã góp một phần rất lớn để realme có được những thành công như hiện tại. Các bạn đã giúp realme lan tỏa tinh thần "Dám sống trội" và truyền cảm hứng cho thương hiệu luôn tạo thêm những sự khác biệt và sáng tạo mỗi ngày.

Sự kiện fanfest 2021 này sẽ là cơ hội để thế hệ Gen Z Việt Nam kết nối với cộng đồng 100 triệu người dùng trên toàn thế giới để cùng nhau truyền đi thông điệp "How Dare You Be You" - Dám phá vỡ mọi khuôn khổ, rào cản, định kiến xã hội để được là mình. "Hãy nhớ rằng bản thân bạn đã là một màu sắc riêng biệt, một cá tính độc nhất trên thế giới này mà không ai có thể có được", ông Thuận nói.

Cuộc thi realme's Got Talent đang diễn ra sôi động trên cộng đồng realfans.

Để tri ân khách hàng, realme đã tổ chức vô số hoạt động online hấp dẫn trong Fanfest 2021. Tại Việt Nam, cuộc thi realme's Got Talent sẽ tìm kiếm 3 "ngôi sao" ở các hạng mục như Tech Reviewer, Photographer, Model… Hàng ngàn bạn trẻ khắp cả nước đã mang đến ngày hội nhiều bộ ảnh, video thú vị, những góc nhìn khác biệt về những chiếc smartphone "con cưng" mang thương hiệu realme.

realme Fanfest 2021 là nơi lan tỏa những câu chuyện mang thông điệp "Dám là chính mình" (Ảnh: realme Việt Nam).

realme Fanfest 2021 còn là không gian kết nối những bạn trẻ cá tính với nhiều câu chuyện vượt qua định kiến để được là chính mình. Có thể kể đến như chuyện của cô nàng xinh đẹp Ngọc Trinh, từng rất tự ti về ngoại hình vì mình khá nhỏ bé nên chưa từng nghĩ mình có thể trở thành MC hay một Tech Reviewer.

Đến một ngày, Trinh được truyền cảm hứng vì từng thấy trong một cuộc thi MC, bạn đạt giải cao nhất lại có ngoại hình còn nhỏ bé hơn mình. Thế là Trinh lấy hết can đảm tham gia những lớp học và các cuộc thi trong các câu lạc bộ. Dù có lần nhận được một số lời nhận xét tiêu cực, Trinh vẫn tự tin: "Mình sẽ làm được!".

Hiện tại, Trinh đã là một nữ MC được nhiều người mến mộ. Tại realme Fanfest lần này, Trinh chia sẻ: "Mình lại tin nhiều hơn về luật hấp dẫn, hãy luôn nghĩ về những điều bạn mong muốn và mạnh mẽ theo đuổi nó, nhất định chúng ta sẽ dễ dàng bước qua những rào cản thôi!"

Nhiều ưu đãi cực "khủng" đang chờ đón bạn trong tháng 8 này từ realme Fanfest 2021.

Trong tháng 8 này, realme sẽ mang đến vô số khuyến mãi cực "sốc" để tri ân khách hàng mọi nơi. Từ ngày 18 đến 30/8, hai "siêu phẩm" realme 7 Pro sẽ được giảm sâu đến 1.000.000 đồng, trong khi realme 8 5G cũng giảm tới 500.000 đồng.

Đặc biệt vào ngày Shopee Brand Day 21/8, khách hàng đặt mua realme Narzo 30A cũng sẽ nhận ưu đãi xuống còn 1.100.000 đồng. Tham khảo thêm tại Fanpage https://www.facebook.com/realmeVietnam.

N.T - Trường Thịnh