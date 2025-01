4 công cụ đột phá trên Galaxy S25 series hỗ trợ đắc lực cho người dùng

Với Galaxy S25 Ultra, Samsung đã tiếp tục mở rộng khả năng của AI với Galaxy AI tiếng Việt, biến nó thành một trợ lý ảo thực thụ với khả năng hiểu và xử lý lệnh bằng tiếng Việt một cách tự nhiên. Người dùng có thể trò chuyện cùng AI như một người bạn, một người trợ lý đích thực.

Một trong những ưu điểm của Galaxy S25 series là trợ lý AI có thể hiểu tiếng Việt (Ảnh: Samsung).

Người dùng có thể dùng giọng nói để điều khiển Galaxy AI sử dụng nhiều ứng dụng liên thông với nhau. Điều này có được nhờ khả năng xử lý các tác vụ giữa các ứng dụng chỉ bằng giọng nói, được phát triển thông qua sự hợp tác giữa Samsung và Google trên nền tảng Gemini.

Chỉ với một câu lệnh đơn giản: "Tìm nhà hàng Việt gần đây và đặt bàn cho hai người," Galaxy AI không chỉ tìm kiếm thông tin mà còn có thể liên kết với Google Maps để đưa ra hướng đi tối ưu, đồng thời gửi thông tin đặt bàn đến cho nhà hàng mà không cần bạn phải chạm vào màn hình.

Đột phá công nghệ camera

Galaxy S25 Ultra không chỉ là một cột mốc mới về thiết kế và hiệu năng mà còn là một bước tiến lớn trong lĩnh vực nhiếp ảnh di động, đặc biệt là có ứng dụng AI. Trung tâm của hệ thống camera là cảm biến chính 200MP, cho phép chụp ảnh với độ chi tiết cao. Bên cạnh đó, camera góc rộng 50MP, nâng cấp từ 12MP so với thế hệ trước, là lựa chọn phù hợp để ghi lại toàn cảnh một buổi hòa nhạc ngoài trời hay một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ.

Camera tele 50MP với khả năng zoom quang học gấp 10 lần giúp tiếp cận chủ thể từ xa mà vẫn giữ chất lượng ảnh. Tính năng chụp ảnh macro được cải tiến khám phá một thế giới hoàn toàn mới của những chi tiết nhỏ.

Tính năng Best Face cho phép người dùng lựa chọn biểu cảm gương mặt tốt nhất (Ảnh: Samsung).

Công nghệ Nightography trên Galaxy S25 Ultra cũng được tăng cường, tối ưu hóa khả năng chụp trong điều kiện thiếu sáng. Những cải tiến trong xử lý ánh sáng giúp giảm nhiễu một cách hiệu quả, tái hiện chính xác màu sắc và độ sáng, mang lại những bức ảnh rõ ràng và chân thực vào ban đêm, mà không cần sử dụng đến flash hoặc thiết bị hỗ trợ ánh sáng khác. Galaxy S25 Ultra còn bổ sung tính năng Best Face, giúp người dùng lựa chọn khuôn mặt tốt nhất trong các bức ảnh nhóm.

Công cụ chỉnh sửa video chuyên nghiệp trong lòng bàn tay

Galaxy S25 series của Samsung đã thiết lập một tiêu chuẩn mới cho việc chỉnh sửa video trên điện thoại thông minh với hai tính năng là Audio Eraser và Galaxy Log. Với khả năng loại bỏ tiếng ồn nền, người dùng có thể chỉ giữ lại âm thanh giọng nói của mình, làm cho video vlog trở nên rõ ràng và chuyên nghiệp hơn.

Loại bỏ tiếng ồn nền là một trong những khả năng ấn tượng của Galaxy S25 series (Ảnh: Samsung).

Galaxy Log mang đến khả năng quay video với dải màu phẳng, giúp dễ dàng tùy chỉnh màu sắc và độ sáng một cách chi tiết trong quá trình hậu kỳ.

Now Brief và Now Bar giúp cuộc sống tiện lợi hơn

Now Brief là một tính năng độc đáo cung cấp bản tóm tắt cá nhân hóa mỗi sáng, giúp người dùng cập nhật các thông tin không thể bỏ qua như lịch trình ngày, dự báo thời tiết, và mục tiêu cá nhân. Now Brief có thể nhắc nhở người dùng về cuộc họp đó và thậm chí cung cấp thông tin về thời tiết để chuẩn bị trang phục phù hợp. Vào buổi tối, tính năng này còn giúp tổng hợp các khoảnh khắc đáng nhớ và đánh giá tiến độ đối với các mục tiêu đã đặt ra, từ đó giúp người dùng quản lý cuộc sống một cách hiệu quả hơn.

Trợ lý AI Galaxy S25 Series sẽ nhắc nhở người dùng mỗi sáng dựa trên lịch trình cá nhân hóa phù hợp (Ảnh: Samsung).

Bên cạnh đó, Now Bar cho phép người dùng truy cập nhanh các ứng dụng và thông tin cần thiết ngay từ màn hình khóa. Chỉ cần vuốt Now Bar trên màn hình khóa để xem ngay, không cần mở khóa điện thoại. Tính năng này giúp tiết kiệm thời gian đáng kể và giảm thiểu sự phân tâm.

Những công nghệ đột phá đã giúp Galaxy S25 series không chỉ là một chiếc điện thoại thông minh mà còn là trợ lý cá nhân đắc lực, hiểu và giúp người dùng quản lý thông tin và thời gian một cách thông minh và hiệu quả.