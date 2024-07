3 năm bứt tốc, FPT Smart Home dẫn đầu thị trường nhà thông minh Việt Nam

Tháng 5/2024, Công ty nghiên cứu thị trường Q&Me công bố kết quả khảo sát về các thương hiệu smarthome được người dùng Việt Nam lựa chọn. Theo đó, FPT Smart Home dẫn đầu các thương hiệu nhà thông minh tại Việt Nam với tỷ lệ 51,4%.

Đứng đầu bảng xếp hạng về nhận diện thương hiệu với tỷ lệ 82,2%, FPT Smart Home đã chứng tỏ mức độ uy tín và độ phủ của mình trên thị trường nhà thông minh, góp phần thúc đẩy xu hướng sống mới đang dần phổ biến tại Việt Nam.

Theo khảo sát của các công ty nghiên cứu thị trường, thị trường nhà thông minh tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và sôi động. Xu hướng sản phẩm smarthome sẽ tập trung vào các giải pháp an ninh, an toàn, hệ thống quản lý năng lượng, cảm biến chuyển động, hệ thống chăm sóc sức khỏe, robot trợ lý, đèn thông minh, điện lưới thông minh và trí tuệ nhân tạo.

FPT Smart Home đứng đầu bảng xếp hạng tin dùng, theo báo cáo của Q&Me.

Trong báo cáo của Q&Me về tình hình sử dụng các sản phẩm nhà thông minh an toàn của người Việt, 100% người dùng chọn camera an ninh khi đầu tư vào nhà thông minh. Tiếp theo là truyền hình thông minh và các thiết bị như đèn thông minh với tỷ lệ lần lượt là 58,2% và 34,4%. Số liệu này cho thấy các vấn đề về an ninh và chiếu sáng được người dùng đặc biệt quan tâm khi đầu tư vào smarthome cho gia đình.

Camera an ninh được sử dụng bởi hầu hết các gia đình, theo báo cáo của Q&Me.

Kể từ khi mạnh mẽ lấn sân vào thị trường năm 2021, FPT Smart Home đã cung cấp nhiều sản phẩm, giải pháp giúp kết nối và tự động hóa điều khiển các thiết bị trong ngôi nhà. Tiên phong nghiên cứu phát triển và ra đời công nghệ tích hợp song song Bluetooth và Wi-Fi, chỉ cần một sản phẩm như ổ cắm, công tắc Wi-Fi, một chiếc quạt máy, điều hòa, bình nóng lạnh thông thường có thể bật tắt từ xa, hẹn giờ tự động một cách thông minh, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận smarthome với chi phí hợp lý.

Đồng thời, hệ thống chi nhánh rộng khắp của FPT Telecom trên toàn quốc giúp khách hàng được hỗ trợ kỹ thuật và giải đáp thắc mắc 24/7, bất cứ lúc nào và ở đâu.

Trong số các giải pháp của FPT Smart Home, giải pháp an ninh thông minh là một trong những lựa chọn đang là xu hướng của người dùng. Giải pháp này bao gồm các dòng camera đám mây (cloud camera) với thương hiệu FPT Camera - thương hiệu camera nội địa được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam (theo khảo sát của Q&Me) và các thiết bị nhà thông minh như công tắc, cảm biến, còi báo động, tạo nên giải pháp an ninh toàn diện, giúp người dùng luôn chủ động nắm bắt các tình huống và bảo vệ an toàn cho gia đình.

Bên cạnh đó, giải pháp tiết kiệm điện của FPT Smart Home cũng đang được nhiều gia đình lựa chọn lắp đặt. Giải pháp này giúp kiểm soát bật tắt từ xa, lập lịch và hẹn giờ điều khiển tự động, đồng thời kết hợp với các cảm biến thông minh để điều chỉnh các thiết bị điện như đèn, điều hòa, bình nóng lạnh sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình. Hiện nay, giải pháp này đã được lắp đặt tại hệ thống FPT Shop trên toàn quốc, hỗ trợ tiết kiệm đến 25% hóa đơn điện mỗi tháng, theo khảo sát tự thực hiện.

FPT Smart Home giúp kết nối và tự động hóa điều khiển các thiết bị trong ngôi nhà (Ảnh: FPT Telecom).

Ông Nguyễn Anh Đức, Giám đốc FPT Smart Home cho biết: "FPT Smart Home là thương hiệu nhà thông minh toàn diện cung cấp các giải pháp, thiết bị và dịch vụ thông minh 'Made by FPT' giúp kết nối và tự động hóa điều khiển các thiết bị trong ngôi nhà. FPT Smart Home tiên phong ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất để mang đến trải nghiệm an toàn, tiết kiệm và cá nhân hóa cho người sử dụng, từ đó giúp đơn giản hóa cuộc sống và mang đến lối sống thời thượng mới cho các gia đình Việt với chi phí hợp lý".

Về kế hoạch trong thời gian tới, ông Nguyễn Anh Đức tiết lộ rằng FPT Smart Home sẽ tập trung nghiên cứu, cung cấp nhiều giải pháp đột phá, đặc biệt tập trung vào các giải pháp ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) như an ninh an toàn và tiết kiệm năng lượng cho cả người dùng là hộ gia đình và doanh nghiệp trên thị trường.

Theo dự báo của Statista, xu hướng số lượng người dùng smarthome trên thế giới sẽ tăng đều từ năm 2019 đến 2028. Dự báo đến năm 2028, gần 800 triệu hộ gia đình sẽ lắp đặt các thiết bị smarthome. Tại Việt Nam, doanh thu trên thị trường nhà thông minh dự kiến đạt 328,6 triệu USD vào năm 2024. Tỷ lệ thâm nhập hộ gia đình dự kiến là 15,4% vào năm 2024 và tăng đáng kể đến 25,7% vào năm 2028.

